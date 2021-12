Niets zo frustrerend als testen in een SAP-omgeving. Niet voor niets wordt wel eens gegrapt dat de afkorting staat voor 'slow and painfull'. Nu heel wat SAP-systemen de komende jaren moeten worden geïntegreerd naar het 'data driven S/4 Hana systeem, wil de Leuvense start-up Go NoGo het proces zoveel mogelijk automatiseren en stroomlijnen.

Want het is echt wel van moetens, zegt GO NOGO-CEO Wim Coremans. 'Ergens rond 2027 zal SAP stoppen met de ondersteuning van hun ECC/on premise-systemen, en moet iedereen wel op naar S/4 Hana overstappen. En dat is niet zo evident; het moet goed getest worden, en dat moet ook goed gebeuren, want anders kunnen de gevolgen groot zijn. Denk maar aan de dagenlange panne bij Argenta in 2018, of het miljoenenverlies dat H&M leed toen zijn computersystemen enkele uren onbereikbaar waren.'

Wim Coremans, al meer dan tien jaar actief in het test management, besloot zich op het testproces te richten, en werkte met GO NOGO een benadering uit die naar eigen zeggen 'uniek' is. 'Het begint al met een goed uitgewerkte roadmap aan het begin. Anders krijg je verhalen als dat van LIDL, dat enkele jaren terug na een half miljoen euro investering in een SAP-proces besloot te stoppen, omdat het al van bij de start verkeerd zat. De vraag wat je wil testen moet dus helder beantwoord worden, net als de kwestie of dat de taak van mensen intern of extern wordt, of een combinatie van beiden. Ook bespreken we hoe we het testen willen opvolgen. Daarvoor gebruiken we management reporting tools (Q Test) van onze partner Tricentis.'

Door de producten van Tricentis, dat software testing tools voor SAP ontwikkelt, door te verhuren, kan GO NOGO zijn klanten een dure en lang lopende licentiekost besparen. In samenwerking met een netwerk van zo'n drieduizend freelance-testers kan de start-up zo in heel Europa actief zijn. 'Met een tool als TOSCA, dat het testen automatiseert, verkleinen we ook het routineuze manuele testwerk, en maken we van de business users eerder validators dan testers. Zo wordt het werk ook voor hen aangenamer en minder uitvoerend.'

Go live?

Op het einde van het proces komt dan de eindbeslissing: 'GO of NO GO Live?' 'Vandaar onze bedrijfsnaam dus', glimlacht Coremans. 'Klanten vinden we voorlopig voornamelijk via brokers die ons spontaan contacteren na een concrete vraag van hun klant. Zo zijn we al actief of werkten we al voor verzekeraars als Ethias, Brussels Airport, Credendo of grote bedrijven als Coca Cola. Vorig jaar draaiden we al een omzet van een half miljoen euro.'

Nu wil GO NOGO vooral Europees groeien. 'Ik heb geleerd toen ik in 2019 voor een project bij een klant zes mensen moest aanwerven, dat we ook dan winstgevend blijven. Hoe meer klanten we kunnen helpen met onze oplossing, hoe beter het wordt voor de klant en ons. Daarom willen we nu gaan inzetten op verkoop door het uitwerken van een actieve sales-strategie. Op termijn willen we immers doorgroeien tot een echte professionele partner van Tricentis en een kwaliteitslabel voor SAP projecten. Om dat doel te bereiken, moeten we vooral durven investeren. Een eerste pitch van ons business model op de FINMIX-meetings wees uit dat een investering van 400.000 € via een business angel aangeraden is om van een start-up naar scale-up te groeien.'

Go NoGo Maatschappelijke zetel: Leuven Aantal vennoten: 1 Financieel: 400.000 euro angel money gezocht Website: www.gonogo.eu

