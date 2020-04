Meer en meer bedrijven stappen over op de clouddiensten van Microsoft, zoals Office 365 - dat recentelijk is omgedoopt tot Microsoft 365. Toch gebruiken ze vaak maar een fractie van het arsenaal aan mogelijkheden. De Antwerpse start-up Appdate wil daar met een nieuwe aanpak verandering in brengen.

Rember Verbuyst van Appdate zuigt het niet uit zijn duim, hij zag het met eigen ogen. Dertien jaar lang was hij verkoper bij Microsoft. In die hoedanigheid ondervond hij telkens weer hoe bedrijven dan wel netjes een Microsoft 365-pakket kochten, maar eigenlijk niet wisten wat ze daarmee allemaal in huis haalden: 'Ze gebruikten de software om hun medewerkers een Exchange-mailbox te geven en voor de klassieke Office-producten Word, Excel en PowerPoint. Dat ze in één klap ook over interessante management-, data- en securitytools beschikten, dat beseften ze niet, laat staan dat ze er gebruik van maakten'.

De klassieke IT-benadering werkt niet meer met cloud-services, want die zijn dynamisch en moet je om de paar weken up-to-date houden

Hoe dat komt? Verbuyst snapt het wel. 'Al die producten implementeren bij ieder personeelslid vraagt veel tijd van de IT-afdeling en kost dus geld. Je kan je uiteraard laten bijstaan door klassieke consultants, maar ook dat kost je een arm en een been per dag. Die klassieke IT-benadering werkt gewoon niet meer met cloud-services, want die zijn dynamisch en moet je om de paar weken up-to-date houden', weet de co-managing partner van de start-up.

En dus bedacht Verbuyst samen met partner Guido Gibens een nieuwe benadering. 'Noem het een IT-agency, maar vooral geen IT-reseller', zegt hij. 'We willen immers meer doen dan één keer verkopen en dan klaar. Tegen een vaste prijs per gebruiker per maand houden wij de Microsoft-abonnementen van onze klanten actueel. Dat noemen we ons AppReady-plan. Daarnaast nemen we onder de noemer AppSecure ook de beveiliging voor onze rekening. Vanuit ons dashboard monitoren we de systemen van onze klanten, en verwittigen we hun IT-personeel wanneer er moet worden ingegrepen.'

Informeren over onbenutte features

Maar bovenal wil Appdate dat de klanten daadwerkelijk gebruikmaken van alle mogelijkheden die hun Microsoft-abonnement biedt. 'Daarom houden we ook in de gaten welke onderdelen worden gebruikt en welke niet. Als dat nodig blijkt, sturen we campagnes uit naar medewerkers van een bedrijf om hen te informeren over onbenutte features. Dat doen we desnoods in een 1-op-1-benadering', vertelt Verbuyst.

Net gelanceerd voor de grote lockdown lukte het Verbuyst en Gibens toch om zo'n vijftigtal gebruikers te overtuigen. 'Daarnaast hebben we nog zo'n drieduizend users in de pipeline zitten. We hopen dus snel te kunnen schalen, en kiezen daarbij voor een combinatie van direct sales met marketingcampagnes, zowel via mail als per post. We mikken immers op zowel kleine als middelgrote bedrijven.'

Het was voor de twee oprichters doenbaar om zelf enkele tienduizenden euro's in Appdate te stoppen. 'En dat willen we nog wel even zo houden', klinkt het. 'Pas als er revenu ontstaat willen we verder kijken of er eventueel extern kapitaal nodig is. We hopen dit jaar in elk geval voldoende te groeien om tegen 2021 extra personeel in dienst te kunnen nemen.'

Appdate Maatschappelijke zetel: Wommelgem Aantal vennoten: 2 Bijkomend kapitaal gezocht?: open voor gesprekken Website: appdate.pro

