Langzamerhand komen we van achter onze keukentafel en vinden we de weg terug naar de werkplek. Toch zal dat thuiswerken nooit helemaal verdwijnen, met alle voor- én nadelen vandien. De start-up Huapii bedacht een tool die medewerkers betrokken en gemotiveerd houdt bij het hybride werken.

Het was lang voor COVID-19 toesloeg dat bij Solvay de alarmbellen afgingen. Ergens in 2017 leverde een onderzoek bij hun 26.000 medewerkers verontrustende signalen op. Medewerkers voelden zich geen meester van hun carrière en dat silo-denken, dat was ook niet echt motiverend: het ontbrak aan kruisbestuiving tussen verschillende diensten. 'En daar zijn we mee aan de slag gegaan', zegt Kristof Stevens, chief growth officer van Huapii.

Er werd een platform ontwikkeld dat medewerkers in staat stelde hun carrière zelf in handen te nemen. 'Zie het als een soort intern LinkedIn', klinkt het. 'Om te beginnen kan iedereen zijn skills oplijsten, en aangeven welke hij of zij nog zou willen aanscherpen. Zo weet je meteen wie verstand heeft van copywriting en wie je kunt benaderen om een blogpost te schrijven. En moet dat in het Frans? Je vindt meteen wie native speaker is.'

Feedback

Daarnaast legt de tool ook veel nadruk op feedback. 'In plaats van te wachten op het jaarlijkse evaluatiegesprek, geven we nu de mogelijkheid om elkaar ook doorlopend te laten weten wat goed of minder goed werkt. En omdat we merken dat zulke dingen niet alleen intern belangrijk zijn, kunnen ook klanten of leveranciers daarin betrokken worden. Tot slot kan ook je persoonlijke groei worden bekeken. Je kunt groeidoelstellingen opgeven, waar je heen wil met je carrière, en zo meester blijven van je eigen ontwikkeling.'

Waarom Huapii? 'Het is een samentrekking van 'human' en 'happy', maar ook 'api' zit er in, want ons platform integreert vlot met andere software, zoals Active Directory of bepaalde HR-tools. Commercieel werken we volgens een SaaS-model: je betaalt per medewerker per maand een abonnementskost. Daarnaast zetten we ook in op een dienstenaanbod, want we hebben gemerkt dat het helpt als je de klanten begeleid bij het introduceren van een feedback-cultuur. Door ook dat aan te bieden, gaat de adoptie van ons platform veel vlotter.'

Naar het buitenland

Twee jaar nadat de tool bij Solvay werd ontwikkeld, ging Huapii eind 2019 verder als zelfstandig bedrijf. 'We merkten dat de Solvay-medewerkers onze oplossing gretig adopteerden, en we waren ook zeker dat die gigant niet het enige bedrijf was met de problemen in kwestie. Ondertussen hebben we een tiental klanten, goed voor zo'n 40.000 users op het platform. Nu kijken we voor uitbreiding al naar het Noorden, met name Nederland en Scandinavië liggen in ons vizier. Om daar voet aan de grond te krijgen, willen we binnenkort aanwezig zijn op evenementen in Nederland en Helsinki. We voelen immers heel scherp een versnelling in de markt aan, waarop we willen inspelen.'

Voor de ontwikkeling en opstart van zijn platform kon Huapii rekenen op een lening van 500.000 euro bij PNVZ. Dat werd aangevuld met een even grote kapitaalinjectie door privé-investeerders, waaronder ook de familie Solvay. Zijn waren goed voor 300.000 euro. 'Nu zijn we langzamerhand aan het kijken naar een nieuwe financieringsronde om de stap naar het buitenland te ondersteunen', zegt Stevens. 'Daarvoor houden we rekening met een bedrag van zo'n 2,5 miljoen, waarvoor we rekenen op VC's. We hebben al eerste gesprekken met geïnteresseerden bij ons, maar ook in het Verenigd Koninkrijk.'

Huapii Maatschappelijke zetel: Puurs Aantal vennoten: 4 Financieel: Nieuwe kapitaalronde ten belope van 2.5 miljoen euro in de verdere toekomst. Website: www.huapii.com

Het was lang voor COVID-19 toesloeg dat bij Solvay de alarmbellen afgingen. Ergens in 2017 leverde een onderzoek bij hun 26.000 medewerkers verontrustende signalen op. Medewerkers voelden zich geen meester van hun carrière en dat silo-denken, dat was ook niet echt motiverend: het ontbrak aan kruisbestuiving tussen verschillende diensten. 'En daar zijn we mee aan de slag gegaan', zegt Kristof Stevens, chief growth officer van Huapii.Er werd een platform ontwikkeld dat medewerkers in staat stelde hun carrière zelf in handen te nemen. 'Zie het als een soort intern LinkedIn', klinkt het. 'Om te beginnen kan iedereen zijn skills oplijsten, en aangeven welke hij of zij nog zou willen aanscherpen. Zo weet je meteen wie verstand heeft van copywriting en wie je kunt benaderen om een blogpost te schrijven. En moet dat in het Frans? Je vindt meteen wie native speaker is.'Daarnaast legt de tool ook veel nadruk op feedback. 'In plaats van te wachten op het jaarlijkse evaluatiegesprek, geven we nu de mogelijkheid om elkaar ook doorlopend te laten weten wat goed of minder goed werkt. En omdat we merken dat zulke dingen niet alleen intern belangrijk zijn, kunnen ook klanten of leveranciers daarin betrokken worden. Tot slot kan ook je persoonlijke groei worden bekeken. Je kunt groeidoelstellingen opgeven, waar je heen wil met je carrière, en zo meester blijven van je eigen ontwikkeling.'Waarom Huapii? 'Het is een samentrekking van 'human' en 'happy', maar ook 'api' zit er in, want ons platform integreert vlot met andere software, zoals Active Directory of bepaalde HR-tools. Commercieel werken we volgens een SaaS-model: je betaalt per medewerker per maand een abonnementskost. Daarnaast zetten we ook in op een dienstenaanbod, want we hebben gemerkt dat het helpt als je de klanten begeleid bij het introduceren van een feedback-cultuur. Door ook dat aan te bieden, gaat de adoptie van ons platform veel vlotter.'Twee jaar nadat de tool bij Solvay werd ontwikkeld, ging Huapii eind 2019 verder als zelfstandig bedrijf. 'We merkten dat de Solvay-medewerkers onze oplossing gretig adopteerden, en we waren ook zeker dat die gigant niet het enige bedrijf was met de problemen in kwestie. Ondertussen hebben we een tiental klanten, goed voor zo'n 40.000 users op het platform. Nu kijken we voor uitbreiding al naar het Noorden, met name Nederland en Scandinavië liggen in ons vizier. Om daar voet aan de grond te krijgen, willen we binnenkort aanwezig zijn op evenementen in Nederland en Helsinki. We voelen immers heel scherp een versnelling in de markt aan, waarop we willen inspelen.'Voor de ontwikkeling en opstart van zijn platform kon Huapii rekenen op een lening van 500.000 euro bij PNVZ. Dat werd aangevuld met een even grote kapitaalinjectie door privé-investeerders, waaronder ook de familie Solvay. Zijn waren goed voor 300.000 euro. 'Nu zijn we langzamerhand aan het kijken naar een nieuwe financieringsronde om de stap naar het buitenland te ondersteunen', zegt Stevens. 'Daarvoor houden we rekening met een bedrag van zo'n 2,5 miljoen, waarvoor we rekenen op VC's. We hebben al eerste gesprekken met geïnteresseerden bij ons, maar ook in het Verenigd Koninkrijk.'