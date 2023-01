Machines genereren gegevens, dat is in dit datatijdperk een feit. Wat je met die informatie doet is nog een andere zaak. Door ze handig en overzichtelijk te visualiseren, zodat je er ook zonder IT-kennis iets van begrijpt, wil de West-Vlaamse start-up Ikologik daar een handje bij helpen.

In een geconnecteerde wereld wordt het almaar makkelijker om machines te monitoren. Je kan voortdurend allerlei gegevens registreren. 'De vraag is wat je daar nadien mee doet', zegt Tom Serru, oprichter van Ikologik. 'Vaak moet je al wat IT-kennis hebben om al die data te analyseren en interpreteren. En juist dat willen wij vermijden, met een eigen oplossing die sterk inzet op een gebruiksvriendelijke userinterface.'

Ikologiks oplossing bestaat uit een webplatform waarop de data worden verwerkt en overzichtelijk gevisualiseerd. 'Dan gaat het om gegevens als temperaturen, drukniveaus, energieverbruik of net energie-opwekking', somt Serru op. 'Via de interface kun je bijvoorbeeld alarmniveaus instellen zodat je in realtime gewaarschuwd wordt als iets dreigt fout te lopen. Zo hou je te allen tijde het overzicht van je machinepark.'

Twee markten viseren

Ikologik is een puur softwarebedrijf, maar kan de hardwarekant natuurlijk niet uit het oog verliezen. 'Zo houden we de markt goed in de gaten om te weten wat de beste tools zijn om data van een specifieke klant te capteren', zegt de founder. 'Want vaak komt er installatiewerk aan te pas vooraleer onze tool geïmplementeerd kan worden. Ons businessmodel rust dan ook op een stuk consultancy en, voor het vervolg, op een jaarlijkse licentiekost voor het gebruik van het platform.'

Met zijn oplossing mikt de start-up op twee markten. 'Om te beginnen de machinebouwers zelf, die onze oplossing als een geïntegreerd onderdeel van hun apparatuur kunnen aanbieden. Daarnaast trekken we ook naar de productiebedrijven zelf om hun productielijnen aan ons platform te koppelen.'

Spontane aanmeldingen

De voorbije twee jaar begint de markt zich richting Ikologik te wenden. 'Zeker de laatste maanden merken we dat klanten zich spontaan zelf beginnen aan te melden', zegt Serru. 'Zo werkt diepvriesbedrijf Ecofrost met onze oplossing, net als waterbehandelaar Pall Water. Om onze verkoop in België te versnellen willen we nu ons team uitbreiden. In het buitenland zoeken we partners, zodat we ook Europees voet aan grond krijgen. Via een Duitse klant zijn we zelfs al in de Verenigde Staten en Canada beland, waar hun hoofdkwartier gevestigd is.'

Serru en zijn medestichters zorgden zelf voor het opstartkapitaal en bleven tot nog toe wars van kapitaalrondes en andere financiële plannen. 'En dat blijft voorlopig ook zo', klinkt het.

Ikologik Maatschappelijke zetel: Beernem Aantal vennoten: drie Financieel: Geen plannen Website: Ikologik.com

