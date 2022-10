Supermarktketens en andere retailers zitten op een berg data. Daar kunnen ze geld uit halen, als ze al die gegevens goed inzetten. Tegelijk willen fabrikanten graag inzicht in hoe hun producten het doen, en of hun klanten gemaakte afspraken wel nakomen. De Oost-Vlaamse start-up Impaqtr wil die twee dingen met een SaaS-platform samenbrengen.

We weten het allemaal wel, met een klantenkaart geven we aardig wat van onze privacy prijs. De supermarkt weet precies welke je vaste merken zijn, wanneer je gaat shoppen, welke hoeveelheden je zo ongeveer koopt, en dus ook of er sprake zou kunnen zijn van een partner of kinderen. 'Daar kun je dingen mee doen, als retailer, maar vaak doen ze daar eigenlijk niet zo veel mee', zegt Impaqtr-founder Bert Jacobs. 'En als ze er al iets mee doen, dan vaak niet op zo'n manier dat een fabrikant van supermarktproducten er daarwerkelijk iets mee is. Terwijl die best vragende partij zijn om te achterhalen wie de klanten precies zijn, en wat ze willen kopen.'

Als 'neutrale tussenpartij' wil Impaqtr beide werelden verenigen, en dus ontwikkelde het op eigen kracht, zij het met 200.000 euro steun van VLAIO, het cloud-based SaaS-platform Aurora, dat data aan de ene kant 'monetizet' en aan de andere kant 'productized' - zoals dat heet. 'Als een supermarkt, webshop of groothandelaars toegang tot zijn data geeft, kan pakweg een key accountmanager, sales manager of field manager van een fabrikant daaruit eenvoudig helder gevisualiseerde rapporten en overzichten trekken. Staan de producten in de rekken, zoals afgesproken, of wil die 'nul verkochte exemplaren' echt zeggen dat het product niet aanwezig is in een bepaalde vestiging? Wat is het marktaandeel, de evolutie van de verkoop, al dat soort dingen.'

Veel tijd besparen

'Het interessante aan ons platform is dat het dynamisch werkt', zegt Jacobs. 'Retailers kunnen hun data beschikbaar maken voor fabrikanten, maar ook die kunnen weer hun eigen data toevoegen uit bijvoorbeeld SAP of SalesForce, weersinformatie of marktonderzoek dat van derden komt. Ook ongestructureerde data als targets, budgets of field-informatie (wat doorgaans wordt bijgehouden in pakweg Excel) kan flexibel worden toegevoegd. Zo kan men een business review voorbereiden zonder ellenlange Excel-lijsten te moeten samenstellen, en wordt er veel tijd bespaard.'

Met die aanpak vond Impaqtr ondertussen al een twintigtal klanten, waaronder kleppers als AB Inbev, Mondelez, PepsiCo en Ferrero. 'Voor onze verdere go-to-market kunnen we nu twee sporen bewandelen', zegt Jacobs: 'Ofwel verder via de producenten, ofwel via de retailketens. Dat laatste traject is voor ons het meest interessant, maar meteen ook het moeilijkste om te bewerkstelligen. We zijn dan ook van plan om nu alles in te zetten op sales & marketing, en proberen niet alleen op beurzen aanwezig te zijn, maar potentiële klanten vooral persoonlijk te benaderen.'

Board of Directors

Om de verdere strategie uit te stippelen is Jacobs nu bezig om een Board of Directors samen te stellen dat hem daarbij kan adviseren. 'Investeringen hebben we nog niet nodig', klinkt het. 'We hebben tot nu toe gebootstrapt, en dat wil ik nog even doen. Pas als we op het vlak van retailklanten een paar grote cases kunnen voorleggen, wil ik naar investeerders stappen, en dan meteen voor een flinke ronde. Voor 2025 zie ik dat echter niet gebeuren.'

Impaqtr Maatschappelijke zetel: Ninove Aantal vennoten: één. Financieel: Geen plannen. Website: Impaqtr.com

