Iedereen digitaal, of het nu de kleine craftworker is of de middelgrote onderneming. Dat is de missie van de Oost-Vlaamse start-up Infinity Mobile. Met twee producten, elk voor hun eigen doelgroep, proberen ze de drempel van het online handelen te verlagen.

'Nee, het is niet altijd gemakkelijk om online handel te drijven', glimlacht CEO Geert Roete van Infinity Mobile. 'Voor kleine handelaars is het vaak duur en omslachtig om een systeem op poten te zetten, en voor grotere bedrijven is het dan weer blindvaren. Ze weten vaak niet wie hun klanten zijn, kunnen hen moeilijk identificeren, en dus ook geen gepersonaliseerd aanbod doen.' En dus zocht Infinity Mobile naar een oplossing. Wat begon als één platform werden er uiteindelijk twee, met elk hun eigen doelgroep.

Een paar muisklikken

Allereerst is er Shopitag, een self-service e-commerceplatform voor micro-businesses. 'Denk daarbij aan een bakker, een restaurant of een kleine juwelenontwerper', vertelt Roete.'Op een hele simpele wijze staan we hen toe om digitaal handel te drijven en hun producten te promoten.' Er werd bijvoorbeeld een app ontwikkeld om snel een foto van een creatie te maken en die meteen op Facebook te posten, compleet met een link naar de webshop: 'Wat normaal gezien een uur in beslag zou nemen, wordt zo herleid tot vijf minuten en een paar muisklikken.'

Als je weet in welke winkel de klant zich bevindt, kan je hem of haar via chat bijvoorbeeld een kortingscode voor die shop aanbieden

Daarnaast is er Sayl, een omnichannel platform dat grotere bedrijven in staat stelt hun verkoop te 'hyperpersonaliseren' via gegevensverzameling en data-activering. 'De beleving van de klant staat daarbij centraal', zegt Roete. 'We geven de verkoper de mogelijkheid om de koper te identificeren over verschillende kanalen heen, waarna de klant heel persoonlijk kan worden benaderd. Als je weet in welke winkel de klant zich bevindt, kan je hem of haar via chat bijvoorbeeld een kortingscode voor die shop aanbieden. De productmanager of een andere beheerder kan dat via het dashboard van ons webplatform volledig eigenhandig instellen, zonder de hulp van een IT-afdeling.'

SaaS-model

Beide tools worden aan de man gebracht in een SaaS-model tegen licentiekost, met een prijs per transactie. Dat alvast Shopitag zijn doel vond, blijkt. 'Op dit moment hebben we al zo'n 1.300 handelaars uit 23 landen geactiveerd', aldus de CEO. 'Door partnerschappen met ING Bank en het elkezaakonline.be-platform van bpost willen we dat aantal nu snel opdrijven.'

Sayl staat nog iets meer in de kinderschoenen. Het platform wordt intussen wel al gebruikt door Brussels Airport en Brussels Expo, en Infinity Mobile wil het via direct sales nu verder uitrollen in andere B2C-sectoren als retail of restaurants. Met een Nederlandse verzekeraar en Frankfurt Airport onder de klanten zet de start-up ondertussen ook de eerste voorzichtige stapjes naar het buitenland. 'Daarnaast denken we na over partnerschappen met digital agency's om nog meer nieuwe klanten te werven', klinkt het ambitieus.

Infinity Mobile ging van start met een 'goeie financiële mix'. Roete: 'Een combinatie van eigen investeringen, een seed ronde bij enkele business angels eind 2017 en Vlaamse en Waalse overheidssteun heeft ons gebracht waar we nu staan. Dat we vorig jaar een revenu van 550.000 euro genereerden is een bewijs dat ons product zijn markt kan vinden.'

Om Sayl nu verder te commercialiseren, verwacht de CEO zo'n vier à vijf miljoen euro nodig te hebben. Gesprekken met potentiële investeerders lopen alvast, en het voornemen is om in de tweede helft van dit jaar rond te zijn met een nieuwe kapitaalronde.

Infinity Mobile Maatschappelijke zetel: Deinze Aantal vennoten: 2 Op zoek naar bijkomend kapitaal Website: infinity-mobile.io

'Nee, het is niet altijd gemakkelijk om online handel te drijven', glimlacht CEO Geert Roete van Infinity Mobile. 'Voor kleine handelaars is het vaak duur en omslachtig om een systeem op poten te zetten, en voor grotere bedrijven is het dan weer blindvaren. Ze weten vaak niet wie hun klanten zijn, kunnen hen moeilijk identificeren, en dus ook geen gepersonaliseerd aanbod doen.' En dus zocht Infinity Mobile naar een oplossing. Wat begon als één platform werden er uiteindelijk twee, met elk hun eigen doelgroep.Allereerst is er Shopitag, een self-service e-commerceplatform voor micro-businesses. 'Denk daarbij aan een bakker, een restaurant of een kleine juwelenontwerper', vertelt Roete.'Op een hele simpele wijze staan we hen toe om digitaal handel te drijven en hun producten te promoten.' Er werd bijvoorbeeld een app ontwikkeld om snel een foto van een creatie te maken en die meteen op Facebook te posten, compleet met een link naar de webshop: 'Wat normaal gezien een uur in beslag zou nemen, wordt zo herleid tot vijf minuten en een paar muisklikken.'Daarnaast is er Sayl, een omnichannel platform dat grotere bedrijven in staat stelt hun verkoop te 'hyperpersonaliseren' via gegevensverzameling en data-activering. 'De beleving van de klant staat daarbij centraal', zegt Roete. 'We geven de verkoper de mogelijkheid om de koper te identificeren over verschillende kanalen heen, waarna de klant heel persoonlijk kan worden benaderd. Als je weet in welke winkel de klant zich bevindt, kan je hem of haar via chat bijvoorbeeld een kortingscode voor die shop aanbieden. De productmanager of een andere beheerder kan dat via het dashboard van ons webplatform volledig eigenhandig instellen, zonder de hulp van een IT-afdeling.'Beide tools worden aan de man gebracht in een SaaS-model tegen licentiekost, met een prijs per transactie. Dat alvast Shopitag zijn doel vond, blijkt. 'Op dit moment hebben we al zo'n 1.300 handelaars uit 23 landen geactiveerd', aldus de CEO. 'Door partnerschappen met ING Bank en het elkezaakonline.be-platform van bpost willen we dat aantal nu snel opdrijven.'Sayl staat nog iets meer in de kinderschoenen. Het platform wordt intussen wel al gebruikt door Brussels Airport en Brussels Expo, en Infinity Mobile wil het via direct sales nu verder uitrollen in andere B2C-sectoren als retail of restaurants. Met een Nederlandse verzekeraar en Frankfurt Airport onder de klanten zet de start-up ondertussen ook de eerste voorzichtige stapjes naar het buitenland. 'Daarnaast denken we na over partnerschappen met digital agency's om nog meer nieuwe klanten te werven', klinkt het ambitieus.Infinity Mobile ging van start met een 'goeie financiële mix'. Roete: 'Een combinatie van eigen investeringen, een seed ronde bij enkele business angels eind 2017 en Vlaamse en Waalse overheidssteun heeft ons gebracht waar we nu staan. Dat we vorig jaar een revenu van 550.000 euro genereerden is een bewijs dat ons product zijn markt kan vinden.'Om Sayl nu verder te commercialiseren, verwacht de CEO zo'n vier à vijf miljoen euro nodig te hebben. Gesprekken met potentiële investeerders lopen alvast, en het voornemen is om in de tweede helft van dit jaar rond te zijn met een nieuwe kapitaalronde.