De juiste mensen aanspreken met de juiste content, dàt is wat een goed B2B-event moet doen als het wil slagen. Met de tool van de Oost-Vlaamse start-up InviteDesk komt dat resultaat binnen handbereik, door zowel marketing als sales in het verhaal te betrekken.

Wie inzet op event marketing, doet het maar beter goed. Want wat ben je met een gezellig seminar als je beoogde klanten niet komen opdagen? Zo werkt het immers wel, zegt InviteDesk-founder Jan Heiremans: 'Een B2B-evenement is maar geslaagd als je goeie content hebt én de juiste klanten aanwezig zijn'. U voelt hem al komen, Heiremans heeft daar samen met co-founder Mark Van der Kinderen een oplossing voor bedacht.

Slim automatiseren

Wat InviteDesk dan doet? 'Om te beginnen het hele marketingproces slim automatiseren', klinkt het. 'Van het uitsturen van gepersonaliseerde uitnodigingen tot reminders, kun je alles zo stroomlijnen en heel precies opvolgen. Daarnaast zetten we ook in op een combinatie van marketing met sales. Want om een event te laten slagen, is het belangrijk dat ook verkoop betrokken is. Daarom stellen we elke afdeling in staat zijn deel op te volgen, zodat salesmensen bijvoorbeeld kunnen zien hoe hun contacten hebben gereageerd op uitnodigingen, en of daar misschien nog een duwtje nodig is...'

En dan zijn er nog de data die daaruit voortvloeien: hoeveel contacten zijn er gelegd, zijn er nadere afspraken uit voortgekomen? Want wie één keer met InviteDesk heeft gewerkt, zal daar conclusies uit kunnen trekken. Wat heeft gewerkt, wat niet, wie reageerde, wie niet, en wat dat wil zeggen... 'Op basis van al die parameters kan je een volgend evenement bijsturen en verbeteren', stelt de founder.

InviteDesk werkt als SaaS-platform tegen een licentiekost op basis van het aantal georganiseerde evenementen. Daarnaast is er een app voor salesmensen zodat die ook onderweg gemakkelijk het overzicht behouden. Daarbij zet de start-up in op gebruiksvriendelijkheid, benadrukt Heiremans.

Stokken in de wielen

En dan is er nog dat dingetje, dat het leven ondertussen bijna twee jaar stokken in de wielen steekt, en evenementen zelfs dubbel. Geen wonder dat InviteDesk ook een technologie voor webinars ontwikkelde. 'Want de bestaande alternatieven daarvoor zijn niet aangepast aan een B2B-omgeving', zegt Heiremans. 'Ze missen de ruimte in de marge, waar het allemaal net gebeurt, het receptietafeltje in de hal waar verkoper en klant even bijpraten. Dat proberen wij op te vangen door een één-op-één-kanaal te openen tussen verkoper en klant, waar zij in alle luwte kunnen spreken. In chat- of videovorm. En vanzelfsprekend kun je alles volledig vormgeven naar de stijl en kleuren van je bedrijf.'

Die aanpak heeft InviteDesk geen windeieren gelegd. Zelfs al nekte covid-19 de business van evenementen, hun webinartool zorgde ervoor dat de start-up ook in 2020-21 sterk bleef groeien, met ondertussen een portefeuille aan klanten die alleen al in de bankwereld boekdelen spreekt. 'Bank van Breda, Nagelmackers, Triodos, ABN Amro, ... Ze vonden allemaal al de weg naar ons', klinkt het tevreden. 'Ook bij toeleveringsbedrijven voor de bouwsector of in de automotive zijn we populair. En daarnaast zien we eigenlijk dat alle bedrijven die inzetten op event marketing met onze tool hun events succesvoller maken.'

Internationale expansie

De lat mag dus hoog liggen, en de start-up schuwt de ambitie niet. Vertrokken met een eigen kapitaal van 500.000 euro, wist de groep al snel hetzelfde bedrag binnen te halen via onder andere PMV. Eind december stapten dan weer drie Zweedse investeerders in voor een bedrag van 725.000 euro, en dus is de internationale expansie definitief ingezet.

'We hebben nu een Zweeds kantoor geopend dat de uitbreiding in Scandinavië moet bewerkstelligen. Vanuit België werken we ook op de Franse, Duitse en Nederlandse markt, maar we kijken ook naar de VS en het VK. De problematiek bestaat uiteindelijk wereldwijd, en onze oplossing is voor iedereen interessant.'

En dus mag er nog wel wat financiering binnenkomen? Jan Heiremans knikt. 'We hebben al een mooi groeitraject afgelegd. Maar dat neemt niet weg dat we in de nabije toekomst verder willen kijken om deze expansie nog extra kracht bij te zetten, en dan mikken we meteen op anderhalf à twee miljoen.'

InviteDesk Maatschappelijke zetel: Denderleeuw Aantal vennoten: 3 Financieel: kapitaal ronden tbv 1.5 à 2 miljoen eind 2022 Website: InviteDesk.com

