Elk ongeluk is er een te veel, en als het met een zelfrijdende auto gebeurt is het al helemaal onverteerbaar. Om constructeurs te helpen hun autonoom rijdende wagens te verbeteren, ontwikkelde de Leuvense start-up IVEX een tool die uit alle ritdata de potentieel riskante situaties opspoort.

Om te vermijden dat er ongelukken gebeuren moet je begrijpen hoé ongelukken gebeuren. In het geval van zelfrijdende auto's wil dat zeggen: inzicht hebben in de data van een rit, begrijpen waar het mis ging. Nog beter wordt het als je ook kan detecteren waar alles ok verliep, maar het fout had kùnnen lopen. 'Daar komt IVEX om de hoek kijken', zegt co-founder Mario Henrique Cruz Torres, die na zijn studies aan de KU Leuven tot een oplossing kwam.

Terabytes aan info

'Een rit met een zelfrijdende auto levert gigantisch veel data op', steekt hij van wal. 'In het geval van een retourtje Parijs spreek je al over terabytes aan informatie. Het vergt dus wel wat rekenkracht om dat te kunnen verwerken.'

Toch is dat exact wat de 'safety assessment'-software van IVEX doet. Door AI-technieken te combineren met wiskundige methodes slaagt de tool erin om mogelijk gevaarlijke situaties uit de berg gegevens te filteren, en zo de autoconstructeurs inzichten te bezorgen die hen in staat stellen hun algoritmes te verbeteren. 'Uiteindelijk levert dat veiligere wagens op', klinkt het.

IVEX rekent een abonnementskost aan voor het gebruik van zijn software, plus een prijs per kilometer aan data die geanalyseerd moet worden. Daar vond het alvast heel wat spelers uit de automotive-sector toe bereid, waaronder Renault en New Holland - bekend van tractoren en andere landbouwmachines. 'Met een business developer in België en één in de Verenigde Staten, werken we nu actief aan de uitbreiding van ons klantenbestand', aldus Cruz Torres. 'Het is de ambitie om van onze oplossing één van de marktstandaarden te maken. Zo ontwikkelen we ook de IVEX Safety Co-Pilot, een softwareoplossing die in de auto geïntegreerd kan worden, en kan ingrijpen op beslissingen van de zelfrijdende wagen.'

Pilootprojecten

'Voor een bedrijf als het onze is steun van VLAIO onontbeerlijk geweest', zegt Cruz Torres, die na eigen financiering en enkele pilootprojecten al snel steun vond bij het investeringsagentschap. Begin 2020 trok de start-up voor het eerst externe financiering aan. Daarvoor ging het te rade bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, Marc Jacobs, Noshaq, The Faktory en SPDG - samen goed voor 1,2 miljoen euro aan seedkapitaal. 'Eind dit jaar plannen we een series A-ronde', vertelt de founder. 'Daarvoor liggen verschillende scenario's op tafel: voor welk we zullen gaan, zal afhangen van het verdere verloop van dit jaar.'

IVEX Maatschappelijke zetel: Leuven Aantal vennoten: 4 Extern kapitaal: Series A gepland eind 2021 Website: IVEX.ai

