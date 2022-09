Cybercriminaliteit is in opmars, en dat beginnen bedrijven eindelijk door te hebben. Met hun producten op basis van isolation technology wil start-up Jimber ondernemingen de tools geven om zich tegen hackers te wapenen.

Serverinbraken, ransomware, datadiefstal, ... Meer en meer bedrijven krijgen te maken met vormen van cybercriminaliteit en het lijkt er niet op dat dat snel zal verdwijnen. 'Toch zie je dat zeker kleinere firma's nog veel te weinig aandacht hebben voor dit soort problemen', zegt Jimber-CEO Kristof Van Stappen. 'Daarom proberen we voor hen een betaalbare oplossing te voorzien met een aantal tools.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

Het geheime wapen is in al die producten hetzelfde: isolation technology op basis van Google Chromium. 'Zo zorgen we bijvoorbeeld voor browser isolation', zegt commercial manager Christophe Rutsaert. 'Als een werknemer via je netwerk naar een website surft, gaan we niet alle gegevens van die site naar zijn computer halen. We importeren ze in een virtuele container tussen het internet en het interne netwerk, en maken daar een soort afbeelding van. Die visuele schil van de website, zonder potentieel schadelijke scripts en andere bedreigingen, die komt op de computer van de werknemer terecht. Hij of zij kan er vervolgens alle gebruikelijke interacties mee aangaan, zoals klikken en informatie invullen, zonder het risico dat er onvermoed iets ongewenst binnenkomt.'

Een gelijkaardig product is de web app isolation, die hetzelfde doet maar dan voor webapplicaties. 'Want je wil niet weten hoeveel van die applicaties nog draaien op verouderde, niet langer onderhouden technologie, waardoor ze erg vatbaar zijn voor lekken', zegt Van Stappen. 'Zo vermijden we bijvoorbeeld sgl-injecties door hackers.'

Vernietigd na gebruik

En dan is er nog de digital vault, een digitale kluis waarin een bedrijf al zijn gevoelige documenten en wachtwoorden kan opslaan. 'Je ziet nog te vaak een kleefbriefje met een wachtwoord aan de pc van een werknemer hangen', zegt Christophe. 'Dat is natuurlijk erg onveilig. Onze digitale kluis wordt beveiligd met tweefactorauthenticatie volgens een Itsme-achtig systeem op je smartphone. Eenmaal ingelogd werk je alweer in een volledig geïsoleerde omgeving, waar je met documenten werkt zonder dat je ze daadwerkelijk moet downloaden. Bovendien opereert iedereen in zijn eigen vault, zelfs wanneer er wordt samengewerkt aan één document. Ook daar kan geen besmetting overslaan. Verder is het mogelijk om e-mailbijlagen in zo'n vault te openen als je ze verdacht vindt. Mocht er dan een virus in zitten, dan is dat zo geïsoleerd en uitgeschakeld. Immers, na elk gebruik wordt de kluis waarin je werkte vernietigd, en verdwijnt alles wat je niet opsloeg.'

Ondertussen werkt Jimber aan een vierde product, vertelt CTO Jonas Delrue. 'Dat moet ervoor zorgen dat een bedrijfsnetwerk volstrekt virtueel wordt, zodat je vanaf eender welke locatie kan inloggen, maar nog altijd op een veilige manier kunt werken. Gebruikers krijgen daarbij de volledige controle over de websites die via het netwerk toegankelijk moeten zijn, welke beveiligd moeten worden en ga zo maar door.'

Partnerschappen

De SaaS-oplossingen van Jimber vonden ondertussen al flink wat gebruikers, waaronder enkele grote spelers in de markt. 'Vermogensbeheerder Truncus gebruikt bijvoorbeeld onze digitale kluis voor hun documenten', klinkt het. 'Maar het is alleszins niet onze bedoeling om zelf actief op salespad te gaan. We rekenen op partnerschappen met distributeurs op het vlak van beveiligingssoftware die onze oplossingen mee aanbieden aan hun klanten. Zo hopen we sneller wereldwijd te kunnen schalen. Nu al hebben we gebruikers in Dubai en de Verenigde Staten, maar als Belgisch bedrijf willen we toch eerst in eigen land sterk staan.'

Jimbers oplossingen werden ontwikkeld met hulp van drie onderzoeks- en ontwikkelingsbeurzen van VLAIO, 'goed voor zo'n miljoen euro'. Verder financierden de stichters hun start-up met consultancywerk en audits, en werd ook een kapitaalverhoging van zo'n 600.000 euro doorgevoerd met hulp van PMV. 'Daarmee zijn we snel kunnen groeien tot een bedrijf met ondertussen 22 medewerkers. Het zal nu wel één à twee jaar duren voor we de stap naar VC-kapitaal zetten', klinkt het nuchter, 'maar we hebben op dat vlak al contacten. Als het sneller moet, kunnen we alles in beweging zetten.'

Jimber Maatschappelijke zetel: Waasmunster Aantal vennoten: 2 Financieel: Geen concrete plannen. Website: Jimber.io

Serverinbraken, ransomware, datadiefstal, ... Meer en meer bedrijven krijgen te maken met vormen van cybercriminaliteit en het lijkt er niet op dat dat snel zal verdwijnen. 'Toch zie je dat zeker kleinere firma's nog veel te weinig aandacht hebben voor dit soort problemen', zegt Jimber-CEO Kristof Van Stappen. 'Daarom proberen we voor hen een betaalbare oplossing te voorzien met een aantal tools.'Het geheime wapen is in al die producten hetzelfde: isolation technology op basis van Google Chromium. 'Zo zorgen we bijvoorbeeld voor browser isolation', zegt commercial manager Christophe Rutsaert. 'Als een werknemer via je netwerk naar een website surft, gaan we niet alle gegevens van die site naar zijn computer halen. We importeren ze in een virtuele container tussen het internet en het interne netwerk, en maken daar een soort afbeelding van. Die visuele schil van de website, zonder potentieel schadelijke scripts en andere bedreigingen, die komt op de computer van de werknemer terecht. Hij of zij kan er vervolgens alle gebruikelijke interacties mee aangaan, zoals klikken en informatie invullen, zonder het risico dat er onvermoed iets ongewenst binnenkomt.'Een gelijkaardig product is de web app isolation, die hetzelfde doet maar dan voor webapplicaties. 'Want je wil niet weten hoeveel van die applicaties nog draaien op verouderde, niet langer onderhouden technologie, waardoor ze erg vatbaar zijn voor lekken', zegt Van Stappen. 'Zo vermijden we bijvoorbeeld sgl-injecties door hackers.'En dan is er nog de digital vault, een digitale kluis waarin een bedrijf al zijn gevoelige documenten en wachtwoorden kan opslaan. 'Je ziet nog te vaak een kleefbriefje met een wachtwoord aan de pc van een werknemer hangen', zegt Christophe. 'Dat is natuurlijk erg onveilig. Onze digitale kluis wordt beveiligd met tweefactorauthenticatie volgens een Itsme-achtig systeem op je smartphone. Eenmaal ingelogd werk je alweer in een volledig geïsoleerde omgeving, waar je met documenten werkt zonder dat je ze daadwerkelijk moet downloaden. Bovendien opereert iedereen in zijn eigen vault, zelfs wanneer er wordt samengewerkt aan één document. Ook daar kan geen besmetting overslaan. Verder is het mogelijk om e-mailbijlagen in zo'n vault te openen als je ze verdacht vindt. Mocht er dan een virus in zitten, dan is dat zo geïsoleerd en uitgeschakeld. Immers, na elk gebruik wordt de kluis waarin je werkte vernietigd, en verdwijnt alles wat je niet opsloeg.'Ondertussen werkt Jimber aan een vierde product, vertelt CTO Jonas Delrue. 'Dat moet ervoor zorgen dat een bedrijfsnetwerk volstrekt virtueel wordt, zodat je vanaf eender welke locatie kan inloggen, maar nog altijd op een veilige manier kunt werken. Gebruikers krijgen daarbij de volledige controle over de websites die via het netwerk toegankelijk moeten zijn, welke beveiligd moeten worden en ga zo maar door.'De SaaS-oplossingen van Jimber vonden ondertussen al flink wat gebruikers, waaronder enkele grote spelers in de markt. 'Vermogensbeheerder Truncus gebruikt bijvoorbeeld onze digitale kluis voor hun documenten', klinkt het. 'Maar het is alleszins niet onze bedoeling om zelf actief op salespad te gaan. We rekenen op partnerschappen met distributeurs op het vlak van beveiligingssoftware die onze oplossingen mee aanbieden aan hun klanten. Zo hopen we sneller wereldwijd te kunnen schalen. Nu al hebben we gebruikers in Dubai en de Verenigde Staten, maar als Belgisch bedrijf willen we toch eerst in eigen land sterk staan.'Jimbers oplossingen werden ontwikkeld met hulp van drie onderzoeks- en ontwikkelingsbeurzen van VLAIO, 'goed voor zo'n miljoen euro'. Verder financierden de stichters hun start-up met consultancywerk en audits, en werd ook een kapitaalverhoging van zo'n 600.000 euro doorgevoerd met hulp van PMV. 'Daarmee zijn we snel kunnen groeien tot een bedrijf met ondertussen 22 medewerkers. Het zal nu wel één à twee jaar duren voor we de stap naar VC-kapitaal zetten', klinkt het nuchter, 'maar we hebben op dat vlak al contacten. Als het sneller moet, kunnen we alles in beweging zetten.'