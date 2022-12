Eén tool waarmee je de hele aanwervingsprocedure van A tot Z kunt beheren: dat wil Jobtoolz bieden. Dat het ook eenvoudig in gebruik moet zijn, spreekt voor zich. Na een mooi begin in eigen land is de West-Vlaamse scale-up klaar voor internationalisering.

Het probleem? Jobtoolz-CEO Jochen Callens is zo overtuigd dat hij meteen met de oplossing begint: 'Het is een webplatform waarop je de hele rekrutering afhandelt, vanaf het plaatsen van de advertentie'. Want in de war for talent hebben kleinere bedrijven het op dat vlak niet gemakkelijk. 'Voor multinationals bestaan er wel al tools, maar voor kmo's was er niets. Daar komen wij in het verhaal.'

Al bij het uitschrijven van de vacature dus. 'Want net omdat er zo wordt gevochten om het schaarse talent, kun je maar beter goed aan employer branding doen', klinkt het. 'Ook recruitment marketing kun je al beheren via ons SaaS-platform. Zo ben je zeker dat je de juiste profielen bereikt voor de openstaande betrekking. En die kunnen zich meteen aanmelden op de jobsite die je met onze oplossing kunt bouwen. Daarmee haal je dan alle data op de juiste manier binnen, zonder dat je moet zitten klooien met Excel-tabellen en afspraken in Outlook.'

Eenmaal kandidaten in het systeem zitten, heeft Jobtoolz zijn eigen applicant tracking system (ATS) om alles op te volgen. 'Daarmee kun je kandidaten triëren volgens competenties, uitnodigen voor gesprekken en die vervolgens inplannen. Als het nodig is kun je een interessante kandidaat bijhouden in je talentpool voor als er andere, voor hem of haar meer geschikte jobs zouden vrijkomen.'

Communicatie met interimkantoren

Een laatste element dat Jobtoolz wil aanbieden, is een module die de communicatie met interimkantoren beheert. 'Want dat kan soms veel zijn', weet Callens. 'Soms bellen ze al binnen de paar uur om te horen of hun kandidaat het goed doet. Met ons platform kun je vlot een opdracht uitschrijven, en selecteren welke interimkantoren kandidaten kunnen voorstellen.'

Opgericht in 2016 wist de start-up ondertussen heel wat klanten aan zich te binden. 'Zeker sinds de pandemie zien we in HR een versnelling in de digitalisering', zegt Callens. 'Ondertussen hebben we in België een driehonderdtal klanten, waaronder grote namen als Club Brugge, Miko Koffie, Streamz en Clear Channel. In Nederland werken we al met zo'n vijftig bedrijven samen, en nu is het de bedoeling snel door te groeien naar andere landen.'

Grote troef

Daarvoor gelooft Callens in een product led strategy. 'We zijn op zijn West-Vlaams begonnen', vertelt hij: 'Met de laarzen aan, het veld op, om te verkopen. We hebben tot hier toe volledig gebootstrapt, nu willen we versnellen door ons product zo te bouwen dat het zichzelf verkoopt. Op dit moment is er nog wat sales-interactie nodig, maar we willen gaan naar een systeem waarbij men een demo aanvraagt, en na veertien dagen vanzelf klant wordt.'

Een impressie van de interface. © Jobtoolz

Want dat is de grote troef van zijn oplossing, gelooft de CEO: gebruiksgemak. 'Ik weet dat iedereen dat van zijn platform zegt, maar wij menen het. We lopen niet mee met hypes. We concentreren ons op basismodules en -functionaliteiten, maar maken die dusdanig simpel in het gebruik dat alles zichzelf wijst. Een opleiding heb je er niet voor nodig.'

Of er dan toch investeerders aan boord moeten om zijn steile ambities te realiseren, dat weet Callens nog niet. 'We zijn op dit moment de grootste in België en willen nu snel op Europees niveau groeien. Er zijn op dat vlak wel wat leads via internationale klanten waarvan het hoofdkwartier in ons land is gevestigd. Het was onze ambitie om op eigen kracht één miljoen omzet te halen, en dat is ons gelukt. Nu gaan we nadenken wat de volgende mijlpalen moeten zijn.'

Jobtoolz Maatschappelijke zetel: Kortrijk Aantal vennoten: 4 Financieel: Geen plannen. Website: Jobtoolz.com

