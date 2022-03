Vlootbeheer kon je al langer doen met ProPlanner, maar er was meer nodig. Nu de focus verschuift van individuele wagens naar mobiliteitsoplossingen voegde ontwikkelaar Jumik er een nieuwe laag aan toe. Zo kunnen beschikbare voertuigen meteen ingezet worden in deelsystemen. En dat verhoogt dan weer de bezettingsgraad en dus de rentabiliteit.

Het verhaal begint al twaalf jaar geleden, toen softwarebedrijf Jumik het softwarepakket ProPlanner overnam van een andere speler. Toen was het nog voornamelijk een platform voor autodealers en bedrijven die hun vloot wilden beheren. Wie heeft welke vervangwagen, en tot wanneer? Wat was de kilometerstand, het brandstofniveau en de mogelijke schade voor en na gebruik?

'Dat waren het soort vragen dat je er perfect mee kon beantwoorden', zegt Dieter Speleers van Jumik. 'Ondertussen is het pakket stevig uitgebouwd. Zo is er een aparte tablet-app ontwikkeld, waardoor ook het volledige contractbeheer papierloos kan verlopen. De beheerder van de wagen wandelt met de klant naar het voertuig, stelt de staat vast op zijn tablet, en meteen zit het contract ondertekend in de mailbox van de gebruiker.'

Omdat de tijden veranderen, en de maatschappelijke visie op mobiliteit verschuift, schoof ProPlanner mee. In 2015 ging Jumik een samenwerking aan met importeur D'Ieteren en verhuurbedrijf Dockx. Op vraag van die bedrijven werkte de softwarefirma een oplossing uit die aan hun beide noden beantwoordde. Vandaag is Jumik bezig aan het vervolghoofdstuk.

'Het komt erop neer dat we boven op het vlootbeheerprogramma een laag hebben geschreven die de voertuigen koppelt aan andere vormen van mobiliteit. Zo kunnen de auto's in korte termijnverhuur of als vervangwagens ingezet worden, bijvoorbeeld met abonnementsformules, maar evengoed voor uitleen op lange termijn of zelfs voor een systeem van deelmobiliteit. De wagens zijn dan zo uitgerust dat je ze zonder tussenkomst van een fysieke persoon kan huren en activeren via een app, en dat allemaal binnen hetzelfde platform en op dezelfde planning.'

Volop voordelen

De voordelen zijn legio. Door de gebruiksmogelijkheden te vergroten, blijft een wagen minder lang stilstaan. 'De bezettingsgraad van het voertuig ligt hoger, en zo ook de rendabiliteit', zegt Speleers. 'Een wagen die uit twee jaar lange termijnverhuur komt, kan de volgende dag al ingezet worden als vervangwagen. Of omgekeerd.' Boetebeheer is daarbij overigens ook gecoverd, zegt de managing partner: 'Door een samenwerking met Renta Solutions en de federale politie, weet men dat bij de nummerplaten uit onze database de aansprakelijkheid elders ligt. Je ontsnapt als bestuurder dus niet aan de boetes.'

Nu ProPlanner binnen zijn segment marktleider is in België, is Jumik klaar om het platform uit te rollen in het buitenland. 'De eerste stappen zijn gezet: een freelanceconsultant heeft de specifieke kenmerken van de Nederlandse wetgeving ter zake in kaart gebracht, en daar willen we onze software nu aan aanpassen. Van zodra we in Nederland voet aan de grond krijgen, kijken we verder naar andere landen.'

Doordat Jumik oorspronkelijk ook maatwerkopdrachten aannam, kon het de ontwikkeling van ProPlanner volledig bootstrappen. 'Ook nu het een kant-en-klaar softwarepakket is, en we terugkerende inkomsten van de licenties hebben (per wagen, per maand, nvdr.) blijven we de omzet investeren in software en business development', zegt Speleers.

Jumik Maatschappelijke zetel: Roeselare Aantal vennoten: 3 Financieel: geen plannen Website: ProPlanner.eu

