Het rek hondenvoeding in de supermarkt is eindeloos uitgebreid. Daarom is het vaak lastig om te weten wat je je favoriete viervoeter het best zou geven. De Gentse start-up Just Russel vervangt dat gepieker door een algoritme voor voeding op maat.

'Eigenlijk staat de wereld van het hondenvoer al jaren stil', zegt Just Russel-oprichter Louis Mortreu. 'Je kijkt naar het aanbod aan voeding, maar wat nu precies het beste voor je dier is, en welke hoeveelheid je moet geven, is vaak erg onduidelijk. En laten we eerlijk zijn: van bestelgemak is weinig sprake, en je loopt ook nog te zeulen met veel te zware zakken.'

Het antwoord van Mortreu en co-founder Renaat Waeles? Een online-bestelplatform dat voeding op maat biedt voor elke denkbare hond. 'Op basis van een vragenlijst gaat een algoritme het juiste dieet bepalen. We vragen baasjes onder meer naar naar het geslacht van het dier, het al dan niet gecastreerd of gesteriliseerd zijn, de graad van activiteit en conditie, mogelijke allergieën en smaakvoorkeuren.'

Wetenschappelijk advies

Just Russel houdt ook rekening met het feit dat zestig procent van de dieren in de Benelux met overgewicht kampt. 'Door de juiste dosering te berekenen, willen we ook daar iets aan doen. Bovendien kan onze oplossing meegroeien met de hond, van pup tot senior, waarbij de voeding gaandeweg wordt aangepast aan het veranderende lichaam.'

Achter het algoritme van Just Russel gaat wetenschappelijk universitair advies schuil. 'Op basis van data over intussen 450 rassen geeft ons programma een antwoord op heel veel verschillende noden en voedingsbehoeftes. Het kan nog altijd gebeuren dat we voor bepaalde situaties nog niet over het juiste voedsel beschikken, maar dan gaan we meteen aan de slag om dat in de toekomst wél aan te kunnen bieden.'

Algoritme verbeteren

De hondenvoeders van Just Russel worden door een productiepartner gemaakt, waarna het in een abonnementsformule aan huis wordt geleverd, in een gepersonaliseerde zak. 'Na nauwelijks zes maanden van commerciële activiteit zijn er al duizend hondeneigenaars actief op onze site', zegt Mortreu. 'Zij ontvangen regelmatig hun voeding op maat. In dezelfde periode zijn er ook al veertienduizend hondenprofielen ingevoerd, maar die mensen zijn nog geen klant geworden. Niettemin is dat voor ons ook al interessant, omdat we zo een veel beter idee krijgen van de voedingsnoden en specifieke problemen van bijvoorbeeld een labrador. Het stelt ons in staat om het algoritme nog verder te verbeteren.'

Mortreu en vennoten willen Just Russel voorlopig nog altijd op eigen kracht laten groeien. 'We hebben net een tweede lening gekregen van de bank, nu is het vooral de bedoeling om snel meer klanten te vinden. Daarvoor rekenen we vooral op mond-tot-mondreclame, maar ook op online advertenties. Je kan bij ons trouwens ook een testpakket bestellen met een maatbeker om tot op een paar gram nauwkeurig de juiste hoeveelheid voeder te scheppen.'

Vanzelfsprekend wil Just Russel op termijn de Europese markt op, maar Mortreu denkt ook aan andere uitbreidingen. Kattenvoer is een optie, maar ook in de hondenwereld ziet hij nog ruimte. 'We zouden bijvoorbeeld speeltjes kunnen ontwikkelen, of beloningssnoepjes', klinkt het.

Just Russel Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 4 Niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Justrussel.com

