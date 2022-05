Gaspard Hambückers uit Ukkel is nog maar 27 jaar, maar heeft met twee partners drie miljoen dollar opgehaald voor de start-up Kitchenita, die de wereld van de aan-huis-geleverde gerechten wil revolutioneren.

In Zuid-Amerika kan je er moeilijk naast kijken: honderden delivery-boys bepalen er het straatbeeld en deze evolutie heeft zich nog versterkt sinds de covid-pandemie. Vanaf dat moment moesten ook alle restaurants hun eten via leverplatformen versturen. 'De pandemie heeft de levering-aan-huis-markt een boost gegeven', zegt Gaspard Hambückers. 'Maar mijn partners en ik waren al begonnen met Kitchenita in 2019, omdat we zagen dat de markt elk trimester wereldwijd met 100 procent groeide.'

Wat is er nog radicaal te vernieuwen aan het systeem van kant-en-klare maaltijden? 'Het aanbod is vaak pover van kwaliteit: pizza's en hamburgers die te laat, te koud of met een onaantrekkelijke verpakking worden afgeleverd. Dat komt omdat deze gerechten oorspronkelijk bedacht zijn om ter plaatse op te eten. Wij maken onze gerechten specifiek voor levering dus de houdbaarheid, de presentatie en verpakking is navenant. Het vernieuwende is vooral dat we data zijn beginnen te gebruiken om de vraag te begrijpen', aldus Hambückers.

Data scrapen

En hoe werkt dat dan? 'We doen dit door data te scrapen', zegt Hambückers. 'Kitchenita heeft via Amazon Web Services zo'n 17.000 bots verbonden met ons systeem (Darwin) die dagelijks actief de platformen van leveringsbedrijven als Rappi (de lokale Uber Eats) scannen: zo zien ze bijvoorbeeld welke restaurants bovenaan op de lijst prijken, met welke menu's en met welke prijzen. Aan de vraagzijde kijken onze bots hoeveel reviews er worden achtergelaten. Wij weten dat ongeveer 17 procent van de aankopen leidt tot een review, dus kunnen we van daaruit een schatting maken van de aankopen. Door het kruisen van de data komen we te weten dat er in een bepaalde buurt een markt bestaat voor een bepaald type restaurant, en vervolgens creëren we een merk, bijvoorbeeld iets Mexicaans.'

Maar die merken werken toch niet allemaal even goed? 'Zeker niet', zegt Hambückers. 'De voorbije jaren hebben we al zeker 35 virtuele restaurants gesloten. Overigens heeft de helft van onze merken iets met gezond eten en veganistische gerechten te maken: blijkbaar ligt daar het grootste gat in de markt.'

De partners van Hambückers (COO) zijn Alex Boccara (CEO) uit Frankrijk en Leonardo Lucianna (CTO) uit Argentinië. Lucianna is een professor in datamining aan de Universiteit van Buenos Aires (UBA) en won de prestigieuze Data Challenge van Mercado Libre (het Zuidamerikaanse eBay).

Blijkbaar zagen investeerders wel muziek in het businessplan van de foodtech, want na een initiële kapitaalinjectie van 500.000 dollar konden de drie partners recent drie miljoen dollar ophalen bij investeringsfondsen als FJ Labs (Uber en Alibaba) en Newtopia (van Mercado Libre). Het bedrijf telt momenteel 65 werknemers en verwacht dit jaar vijf miljoen dollar te factureren. 'Dit jaar gaan we uitbreiden in Chili, Colombia, Peru, Mexico en Spanje. Het plan is om in een volgende investeringsronde binnen vijftien maanden geld op te halen om de Amerikaanse en Braziliaanse markt te bedienen. En België? Als het aan mij ligt, dolgraag', zegt hij.

Hambückers, de zoon van een Nederlander en een Brusselse, trok al op jonge leeftijd de wereld in. Hij belandde op zijn twintigste bij de grote Argentijnse graanhandelaar Bunge. Waarom start hij zijn bedrijf nu in Zuid-Amerika? 'Er zijn zo'n half miljard Latijns-Amerikanen en die moeten drie keer per dag eten. Zeggen dat daar een markt zit, is een understatement. Argentinië is nochtans geen gemakkelijk land om zaken te doen. Het fiscaal systeem is bijzonder ingewikkeld en door de hoge inflatie, smelt je winst. Anderzijds heb je hier een enorm kapitaal aan creatieve mensen en er zijn weinig concurrenten. Wij zijn hier het enige foodlab, terwijl er in Santiago en Mexico ook andere spelers actief zijn.'

Koekoekskeukens

Naast het zoeken van zwarte gaten in de leveranciersmarkt, is Kitchenita nog vernieuwend op een ander vlak: de gerechten worden grotendeels in franchise-keukens gemaakt, volledig in de lijn van Uber of Airbnb die anderen laten werken en daar commissie op nemen.

'Investeren in keukens en personeel is duur. We hebben een onderzoek gedaan en zagen dat er twee miljoen keukens in Zuid-Amerika met overcapaciteit waren. Dus zijn we op zoek gegaan naar ongebruikte ruimte. De keten van ambachtelijk bier Antares bijvoorbeeld, verkoopt onze empanadas (gevulde pasteitjes). Als er in de straal van anderhalve kilometer rond een Antares een bestelling binnenkomt, wordt die in de oven van een Antares gestoken en vandaar verstuurd. De klanten van Antares kunnen geen empanadas bestellen.'

Kitchenita is een databedrijf. Waarom verkopen ze eten en niet pakweg meubels? 'Ik heb zelf altijd enorm graag gegeten, er zit een gastronomische ziel achter dit project', lacht Hambückers. 'Een meeneemgerecht is echter nooit hetzelfde als een ervaring in een echt restaurant. Daarom zie ik Kitchenita ook niet als een concurrent van de restaurants. We zijn meer een Netflix van de horeca, dat bestaat ook naast de filmindustrie en zorgt voor een individuele audiovisuele consumptie thuis.'

Kitchnenita haalt net als andere techbedrijven de mosterd bij data en informatie over gebruikers. Maar Hambückers maakt zich sterk dat hij die informatie wil teruggeven aan zijn klanten: 'Het is eigenlijk wel straf dat wij in deze tijd, waarin Richard Branson reizen naar de maan organiseert, niet weten wat er op ons bord ligt: waar de aardappelen gekweekt werden, van welk dier dit stuk vlees afkomstig is. We willen informatie verstrekken aan de klanten over wat ze juist aan het eten zijn'. Het laat zich raden dat dit een volgende verkoopsargument zal zijn voor Kitchenita om zich te profileren op een erg concurrentiële maar dynamische markt.

