Slechte afspraken, mazen in een contract, het kan tot veel gedoe en conflicten leiden. Je sluit dus maar beter overeenkomsten die waterdicht zijn en waarbij alles op papier staat. Daar wil het Limburgse KLAAR Incasso bij helpen met hun tool KlaarDocs.

Want er ís een probleem, benadrukt co-founder Roos Vanvinckenroye van KLAAR Incasso. 'Om geen dure erelonen te moeten betalen, laten veel ondernemers géén professioneel oog over de opgestelde juridische documenten gaan. Dat kan hen later echter zuur opbreken, want het document dat ze zelf in elkaar hebben geflanst of overgenomen van een concullega blijkt dan plots niet waterdicht. Of erger nog, er zijn mondelinge afspraken gemaakt. En nu die niet zijn nagekomen, ontstaan er discussies en conflicten.'

Wel strakke overeenkomsten, maar geen ereloon betalen? Dan moet je automatiseren. Dat is precies waar KLAAR Incasso voor zorgt met KlaarDocs, een online platform dat je via een vragenlijst op een laagdrempelige manier documenten bezorgt die juridisch sluitend zijn.

'Dat kan gaan van arbeidsovereenkomsten tot de algemene voorwaarden van je webwinkel', klinkt het. Betalen doe je per document, maar klanten kunnen ook een abonnement nemen als ze regelmatig van de service gebruik willen maken.

Met zijn oplossing is KLAAR Incasso verre van de eerste start-up die zich met het genereren van standaardovereenkomsten bezighoudt. Toch ziet Vanvinckenroye ruimte voor haar bedrijf. 'Dat wij uit de incassowereld komen, zorgt ervoor dat we een eigen insteek hanteren. Daarnaast willen we vooral heel erg laagdrempelig zijn. Wij zijn bijvoorbeeld gewoon telefonisch bereikbaar voor support.'

KlaarDocs is nog maar net gelanceerd, maar volgens de co-founder zijn er al flink wat documenten gegenereerd. 'Om te groeien hebben we nu een marketingbureau onder de arm genomen dat ons moet helpen aan een grotere naambekendheid. Ook sociale media worden met dat doel ingezet, en verder plannen we infosessies voor boekhoudkantoren en webdesigners, want hun klanten zijn potentiële klanten van ons.'

Roos Vanvinckenroye en co-founder Tom Schouterden focussen vooral op de Belgische markt. 'Onze software is vanzelfsprekend geschreven op basis van de Belgische wetgeving en regels, wat niet zomaar valt te converteren naar de Nederlandse of Duitse aanpak.'

KLAAR Incasso Maatschappelijke zetel: Tongeren Aantal vennoten: 2 Financieel: Voorlopig geen plannen. Website: KlaarDocs.be

