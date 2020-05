De stap van Googles zelfrijdende testauto naar massaproductie is groter dan het lijkt. Met zijn eigen kijk op LiDAR-technologie wil de Leuvense start-up XenomatiX grote autoconstructeurs helpen om die stap kostenefficiënt en versneld te zetten.

Natuurlijk blijft het indrukwekkend wat Google met zijn zelfrijdende auto voor elkaar heeft gekregen. Dat geeft XenomatiX-topman Filip Geuens grif toe. 'Maar het was wel moeilijk om die technologie te adapteren en betaalbaar in massaproductie te nemen.'

Dat hebben autoconstructeurs niet graag, van die bewegende onderdelen

Dat lag voor een groot stuk aan de LiDAR-technologie van pionier Velodyne die de internetgigant voor het project had gebruikt. 'Als je als bedrijf mechanisch denken in je DNA hebt, dan kijk je ook niet verder', zegt de CEO. 'Bijgevolg was hun systeem gebaseerd op een roterende kop die lasers afvuurt op de omgeving. Dat hebben autoconstructeurs niet graag, van die bewegende onderdelen, en ze zijn ook duur om te produceren.'

LiDAR? De afkorting van light detection and ranging. Het gaat om een sensor waarbij met laserpulsen de afstand tot een object of oppervlak wordt gedetecteerd. In voertuigen zorgt LiDAR voor de herkenning van voetgangers, de weg en andere objecten. Ook high-end smartphones en tablets beschikken tegenwoordig soms over Lidar-technologie.

Andere boeg

Het in oogtechnologie gespecialiseerde team van XenomatiX besliste om het over een andere boeg te gooien. 'In plaats van een beperkt aantal lasers de omgeving te laten afspeuren, sturen we vanuit een solid-state toestel een veelvoud aan stralen uit - soms tot wel twintigduizend tegelijk. Dat bracht meteen nieuwe uitdagingen met zich mee, maar we zijn erin geslaagd om dat toch op een oogveilige manier te doen', licht Geuens toe.

Met hun benadering slaagden de ontwerpers van Xenomatix erin om een compactere en meer betrouwbare LiDAR-oplossing te ontwikkelen, die ondertussen ook uitgebreid getest is op de Belgische wegen. 'En het werkt', zegt de CEO trots. 'Zelfs in volledige duisternis kan ons systeem alle obstakels rond een voertuig detecteren.'

XenomatiX-topman Filip Geuens. © XenomatiX

Om de technologie nu aan de man te brengen wil het Leuvense bedrijf nu eerst en vooral in zee gaan met tier1-leveranciers van automotive-technologie. Geuens: 'Zo hebben we al een akkoord met Marelli die onze oplossing zal verpakken tot bruikbare installaties voor autoconstructeurs. Met andere bedrijven hebben we gelijkaardige partnerschappen of willen we die aangaan, want om alle constructeurs te bereiken is een multi-tier1-aanpak nodig. We hopen op een domino-effect waarbij het ene geïnteresseerde bedrijf het enthousiasme van een volgende partij zal aanwakkeren'.

Business Angels

Zelf wil XenomatiX uitgroeien tot een tier2-onderneming - een bedrijf dat technologie en producten kan aanleveren aan die tier1's, en zo een onderdeel wordt van de hele supply chain aan de basis van een auto.

De oprichting van XenomatiX betaalden de drie founders uit eigen zak, maar ze wisten al vroeg om enkele Vlaamse Business Angels over te halen om mee in het bedrijf te investeren. 'Begin 2019 vonden we vervolgens twee grote industriële spelers bereid om ons te steunen. Alles bij elkaar hebben we zo al ruim tien miljoen euro aan werkingsbudget opgehaald en verdiend. Nu werken we toe naar de volgende stap, waarbij we in een nieuwe kapitaalronde een veelvoud willen ophalen.'

XenomatiX Maatschappelijke zetel: Leuven Aantal vennoten: 3 Nieuwe kapitaalronde in voorbereiding Website: xenomatix.com

