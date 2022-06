Een app die alle info over zijn leasingwagen - en vooruit dan maar: waarom niet elke wagen? - bundelt: daar droomde Mario Schraepen van. Met zijn nieuwe start-up LinkedCar maakt de serial entrepreneur het dan maar zelf waar. Verzekeraars en leasemaatschappijen volgen geïnteresseerd.

Was het de vraag aan welk onderhoud zijn leasingwagen ook alweer toe was? Welke glashersteller hij volgens zijn contract mocht aanspreken voor dat sterretje? In elk geval ergerde Schraepen zich over hoe moeilijk die gegevens terug te vinden zijn. Waarom bestond daar niet één app voor, waarin alles met betrekking tot de auto werd verzameld? Een goed idee, maar enkel het begin.

'Toen ik dat doosje had opengetrokken, begon het me te dagen dat ik daar veel verder in kon gaan', herinnert de founder zich. 'Autobouwers zitten immers op heel wat data rond het autogebruik die ook een schat aan informatie kunnen opleveren, waarrond je specifieke services kunt bouwen.' En zo begon Schraepen te dromen over een applicatie die in realtime de data van het autogebruik verwerkt. Die weet wanneer er voor het laatst getankt is, hoeveel kilometer er met bepaalde banden is gereden, en met welk rijgedrag, zodat je weet wanneer het tijd is om ze te vervangen. 'De app zou uiteindelijk zelfs kunnen berekenen hoeveel het zondagse ritje naar de bakker om koffiekoeken kost', vertelt Schraepen.

Controle teruggeven

Maar zover zijn we nog niet. Schraepen kon in januari 2020 een eerste product voorstellen dat vooral het eerste idee uitwerkt: het hele handschoenkastje samenbrengen in een applicatie. Ideaal voor verzekeringsfirma's, autodealers, leasemaatschappijen, pechverhelpers en laadpaalproviders. In zijn businessmodel betalen zij per wagen een licentiekost voor het gebruik van de app, die de consument vervolgens gratis kan gebruiken.

Die betaalt weer met zijn data, dus? Schraepen benadrukt dat privacy belangrijk is voor hem. 'Het is juist een frustratie van me dat grote autoconstructeurs zonder dat je het beseft alle data over je rijgedrag bijhouden en doorverkopen. Ik wil de controle net teruggeven: jij ben het, als consument en chauffeur, die aangeeft welk soort data je wil vrijgeven. Het is aan onze klanten - die dealers, verzekeraars, enzovoort - om daar een incentive tegenover te zetten die het voor jou interessant maakt.'

Begin 2020 was geen goeie tijd voor de automotive-sector - lockdowns, thuiswerk, weet u wel - maar toch vond LinkedCar in die periode snel zijn eerste geïnteresseerde klanten. Schraepen: 'Samen met hen hebben we onze ideeën verfijnd en die eerste applicatie uitgewerkt. Zo suggereerde één van hen om ook e-bikes erin op te nemen, omdat daar toch gelijkaardige contracten rond bestaan. Het is een commerciële oplossing die bovenop SalesForce werkt en vooral interessant is voor dealers en verzekeraars, die daar al het klantencontact kunnen concentreren. De volgende stap is een tool die ook voor de gewone consument interessant is. Zo kan een verzekeraar bijvoorbeeld voordelen geven op basis van het daadwerkelijke rijgedrag.'

Zwart op wit

'Ons product verkoopt zichzelf, daar maken we ons geen zorgen om', zegt de entrepreneur. 'De grootste uitdaging is hoe we die eindstap, naar die allesomvattende applicatie, kunnen zetten, en de consument kunnen overtuigen dat het ook voor hem of haar interessant is. We hopen dat tweede product in het laatste kwartaal van dit jaar te kunnen lanceren.'

En dan: de wereld in, want Schraepen blaakt van ambitie. 'Ons product bestaat nog niet én er is vraag naar', is hij overtuigd. 'Zo vroeg iemand me of de app ook voor niet-leasingwagens bruikbaar zou kunnen zijn. Zo zou hij zwart op wit kunnen aantonen dat al het onderhoud netjes is gebeurd, zodat hij de wagen aan een hogere prijs kan doorverkopen. En waarom ook niet? Het is zelfs de bedoeling dat je in de app gemakkelijk een tweede wagen kan toevoegen, of je nieuwe auto als je de oude vervangt.'

Als serial entrepreneur legde Schraepen het eerste geld voor LinkedCar zelf op tafel. 'Alles samen misschien zo'n honderdduizend euro, waarmee ik onder de vleugels van Start it @KBC kon beginnen. Daarna kregen we VLAJO overtuigd om met een innovatiesubsidie van 365.000 euro de ontwikkeling van ons product te ondersteunen, en kwam er ook al snel omzet van onze eerste klanten binnen. Recenter is de Limburgse ondernemer Peter Manet aan boord gestapt. Nu willen we eerst en vooral groeien. Daar zal op termijn wel nieuw kapitaal voor nodig zijn, maar dat staat momenteel nog niet op de agenda.'

LinkedCar

Maatschappelijke zetel: Hasselt

Aantal vennoten: 2

Financieel: Voorlopig geen plannen

Website: LinkedCar.eu

