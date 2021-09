De competitiestand zegt één ding, maar wat weet je daarmee over je eigen voetbalprestaties? Als je niet gescoord hebt, laat staan een assist gegeven: niets. De nieuwe app MyPitch wil iedere speler de kans geven met statistieken zijn vooruitgang te meten. Precies zoals Strava dat voor fietsen doet.

'Het is moeilijk voor een voetballer om zijn prestaties in statistieken te vatten', stelt MyPitch-CEO Jim Bogaert vast. 'Je weet, als je van het veld stapt, wel of je een doelpunt hebt gemaakt en of je team heeft gewonnen. Maar wat heb je zelf bijgedragen? Hoe ben jij vooruitgegaan, of achteruit? Daar heb je het raden naar.'

Slimme algoritmes

Met de app MyPitch wil Bogaert aan die lacune iets doen, en voetballers kwantificeerbare gegevens bieden. 'Dat doen we door aan het veld op zes meter hoog een 180°-camera te plaatsen die de hele match registreert. Tegelijkertijd giet een slim ComputerVision-algoritme de wedstrijd pér speler in heldere statistieken. Denk daarbij aan de afgelegde kilometers, het aantal geslaagde passes en gewonnen duels, shots on targets, en ga zo maar door.'

Onderzoek wees uit dat MyPitch, dat vooral focust op de lagere klassen van het voetbal op provinciaal en amateurniveau, zich niet moest richten op de vaak armlastige clubs. 'Bij de individuele voetballers blijkt er echter wél veel interesse en bereidheid om de technologie te gebruiken', klinkt het. 'Daarom hebben we besloten onze verkoopinspanning niet B2B, maar B2C aan te pakken. We spreken dus de spelers zelf aan, en van zodra dertig leden van een voetbalclub - dat kan gaan van de eerste ploeg over de beloften of de U17 tot de damesploeg - bereid zijn tot betaling, installeert onze partner een camera op het veld.'

Met dertig betalers aan boord is de camera immers rendabel, zegt Bogaert. 'Teamstatistieken kunnen ook alle andere teamleden gratis checken in hun MyPitch-app. Het is immers minder de bedoeling om aan hoogwaardige data-analyse te doen, zoals dat bij topclubs als Anderlecht of Club Brugge gangbaar is, eerder willen we met behulp van basisstatistieken een community creëren. We willen dat spelers na de match in de kantine elkaars gegevens gaan vergelijken en becommentariëren.'

Al tachtig procent accuraat

Momenteel heeft MyPitch zes actieve camera's in de eerste provinciale klassen als pilootproject. 'Daarmee willen we ons ComputerVision-algoritme verder op punt stellen. Momenteel komen we al tot tachtig procent accuraatheid waar het gaat om rugnummerherkenning; we streven ernaar om dat naar negentig procent op te krikken', zegt de CEO. 'We hebben daarbij het voordeel dat we een rechtstreekse lijn met de speler hebben. Bij twijfel kunnen we aan de hand van foto's gemakkelijk verifiëren of hij wel degelijk bij een bepaalde fase betrokken was.'

Met 350.000 euro opgehaald, bij een groep van private investeerders waaronder Pierre Vandeputte (Galloo), heeft MyPitch genoeg in kas om nu in te zetten op het ontwikkelen van een product market fit. 'En als dat er is, gaan we flink inzetten op marketing', zegt Bogaert. 'Het is de bedoeling dat we, eenmaal we dertig clubleden aan boord hebben, ook hun medespelers te benaderen via mailcampagnes, om zoveel mogelijk conversie te halen. In elk geval heeft elke club nu al zijn eigen pagina in MyPitch, waarop leden zich kunnen abonneren. Zo kunnen we ook snel contact met hen leggen, en inschatten hoeveel interesse er is.'

Buitenland lonkt

Aangezien België maar één van de vele voetballende landen is, ziet Bogaert het groots. 'Sowieso willen we naar het buitenland', zegt hij. 'De app is heel erg schaalbaar, en voor de installatie van de camera's hebben we gewoon een lokale partner nodig. We beschikken alvast over de nodige contacten voor de eerste stappen. Zo is Orange een van onze partners. Zij zijn erop gebrand ons mee te nemen naar Frankrijk, waar hun abonnees dan bijvoorbeeld een gratis MyPitch-account zouden kunnen krijgen.'

Maar zulke initiatieven kosten geld, en daarvoor bewandelt Bogaert nog drie mogelijke pistes. 'Of het wordt een lening, of we gaan op zoek naar crowdfunding', klinkt het. 'Maar ook een tweede kapitaalronde is niet uitgesloten. De toekomst zal uitwijzen waar het heen gaat.'

MyPitch Maatschappelijke zetel: Zwevegem Aantal vennoten: 8 Financieel: Nog geen concrete plannen. Website: MyPitch.app

