Alles wat je wil weten over je gebouw, brug of ander bouwwerk in één app: dat is wat de Antwerpse start-up Neanex belooft. Op die manier werkt iedereen, van bouwheer over architect tot onderhoudstechnicus, met dezelfde gegevens en 'is er maar één waarheid'.

CCO Josefien Vanhuyse haalt een onverkwikkelijk voorbeeld aan om uit te leggen waar het probleem zit. 'Neem nu de Ponte Morandi die in 2018 in Genua instortte. Daar had de beheerder alle overzicht verloren over de staat van de brug. Dat krijg je als organisaties of bedrijven veel infrastructuur in stand moeten houden. Dan heb je na enkele jaren geen idee meer van de staat van iets.'

'Digischuwe' sector

Voor Vanhuyse is het niet moeilijk om de knoop te identificeren. 'Alle informatie zit verspreid: van bouw over beheer tot onderhoud. De hele levenscyclus van infrastructuur zit in opeenvolgende silo's, telkens weer in andere formaten, waardoor verschillende waarheden ontstaan over één bouwwerk', klinkt het. Daarom werd het Neanex Portal ontwikkeld, een webplatform waarin alles wordt samengebracht.'

Neanex is daarmee niet de eerste start-up die de 'digischuwe' bouwsector wil digitaliseren. Toch ziet Vanhuyse verschillen met de concurrentie. 'Vaak zijn dat heel erg folder- of documentgedreven oplossingen. Daardoor blijf je met het probleem zitten dat pdf-file 'A' de zaak weer op een andere manier voorstelt dan Excel-sheet 'B'. Wij gaan dat uit de weg door alles, van bij het opstellen van het lastenboek, in een slimme database te steken. Zo wordt een wijziging op één niveau automatisch ook op het andere doorgevoerd.'

Neanex gaat daar ver in. Vanhuyse noemt de stopcontacten. 'Elk contact, en dat kunnen er in een kantoorgebouw honderden zijn, zit als een uniek element in de database. Wordt er bij een herstelling een keer van merk veranderd, dan kan je dat netjes aanpassen. Tegelijk zorgen we voor de nodige context: het elektriciteitsnetwerk waar het stopcontact onderdeel van uitmaakt, de verdieping waar het in de muur zit, et cetera. En door een 3D-model van het project op te nemen in het platform, is de situatie voor iedereen ook eenvoudig leesbaar.'

Voor het gebruik van Neanex Portal betaal je een maandelijks een bedrag per project. 'De prijs hangt af van het aantal functionaliteiten waar je gebruik van maakt', zegt de CCO. 'Daarnaast voorzien we ook services op consultancybasis, want de bouwwereld blijft een sector waarin het digitale nog wat vreemd is, en begeleiding dus soms welkom.'

Alle opties nog op tafel

Neanex kende in 2019 een doorstart, waarbij aannemer Besix en het Nederlandse softwarebedrijf Semmtech instapten. 'Toen zijn we ook overgeschakeld van pilootprojecten naar echte commerciële opdrachten', aldus Vanhuyse. 'Zo werken we ondertussen al voor grote Belgische en Nederlandse firma's als Heijmans, Dura Vermeer, Tennet, en natuurlijk Besix zelf.'

'Groeien willen we nu doen door in eerste instantie binnen die bedrijven van projectmatige naar structurele samenwerking te gaan. Verder willen we onze bestaande use cases uiteraard meenemen naar potentiële nieuwe klanten om hen zo te overtuigen. Of we nood hebben aan nieuw kapitaal, zullen we pas op termijn bekijken. Alle opties liggen daarvoor nog op tafel.'

Neanex Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 3 Financieel: voorlopig geen kapitaalronde gepland. Website: Neanex.com

