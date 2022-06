Je wil niet dat Jan en alleman zomaar op je industriële site rondloopt, maar zo'n veiligheidsbadge is snel gekopieerd of doorgegeven. En hebben mensen wel écht die nodige veiligheidscertificaten? De Gentse start-up Nine Engineering wil access control strenger maken met de hulp van soft- én hardware.

Roy Jeunen en Frederik Keysers brachten jaren door op tal van industriële sites, ze weten waar ze over praten. 'Het was een gedeelde frustratie van ons hoe moeilijk het was om overzicht op de compliance te houden', zegt Jeunen. 'Men kan zich wel aanmelden, en de nodige securitybriefings doorlopen - met lange wachttijden en procedures als gevolg -, maar daarna kan er met de afgeleverde geloofsbrieven en toegangspassen nog heel wat mislopen. Dat krijg je met verouderde technologie, die daarenboven nauwelijks privacy-compliant is.'

De oplossing lag voor Jeunen en Keysers in een SaaS-oplossing; een webplatform van waaruit een facility- of securitymanager bezoekers, aannemers en andere personen die toegang nodig hebben, kan uitnodigen. Die uploaden vervolgens alle benodigde credentials, (veiligheids)certificaten, rijbewijzen en ID's, waarna ze zich via hun smartphone kunnen aanmelden.

'Daarnaast kunnen onze klanten ervoor opteren om een hardwareluik toe te voegen', klinkt het bij de co-founder. 'Zo kun je beslissen of bezoekers met een QR-code, een smartphonescan of via gezichtsherkenning toegang krijgen. Daartoe hebben we met financiële steun van ruimtevaartorganisatie ESA en VLAIO - samen goed voor zo'n 125.000 euro - een eigen bakje ontworpen van ongeveer tien bij tien centimeter dat alle drie de functies aankan. Dat kunnen klanten dan kopen of huren.'

Geen badges of portier meer nodig

Na anderhalf jaar heeft Nine Engineering al heel wat tractie in de markt.'Corda Campus in Hasselt gebruikt ons systeem om de toegang van alle gebruikers van de gebouwen te regelen', klinkt het. 'Zo hebben ze geen systeem met badges meer nodig, noch een portier die een balie bemant. Dat maakt het tevens mogelijk dat mensen hun kantoren dag en nacht kunnen betreden. Ook archiveringsbedrijf Youston zet ons systeem in, meer bepaald om de toegang tot alle confidentiële informatie die ze beheren te monitoren.'

Nu die eerste voeten aan de grond er zijn, wil Nine Engineering groeien. Hard groeien. 'We zien het groot', zegt Jeunen. 'De wereld is zeker het doel, maar eerst willen we een goeie klantenportefeuille in de Benelux uitbouwen, om daarna Europa in te trekken. Het is ook met dat doel dat we onlangs een seed round van 1 miljoen euro hebben opgezet, waarbij we kapitaal ophaalden bij Pitchdrive, business angel Noël Keysers, PNB Paribas en PMV.'

Daarmee wil de Gentse start-up nu zijn direct sales uitbouwen. Maar Nine Engineering rekent ook op partnerschappen met bijvoorbeeld securitybedrijven of andere firma's die al toegang hebben tot industriële installaties.

Nine Engineering Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 2 Financieel: Momenteel geen plannen Website: NineEngineering.com

