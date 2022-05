Hoe biedt je een alternatief voor de grote Amerikaanse platforms? Nubo trekt radicaal de kaart van ethisch en lokaal.

De servers bevinden zich bij All2All in Zaventem, het team zit in Elsene. De coöperatieve legt zich toe op 'ethische en lokale' onlinediensten. Dat is de manier waarop Nubo het alternatieve model van het Europese Chatons-netwerk (Frans voor kittens, Collectief van Hosters Alternatief, Transparant, Open, Neutraal en Solidair) naar België wil brengen. Om dat te bereiken, moet het tegen eind 2023 de drempel van 2.000 gebruikers halen.

Drie jaar na zijn oprichting lanceerde Nubo eind januari zijn 'vrije en ethische' onlinediensten via een platform dat beschikbaar is in het Frans en het Nederlands. Momenteel telt de coöperatie 694 medewerkers en 350 geabonneerde gebruikers. De economische duurzaamheid moet tegen 2024 verzekerd zijn, met een drempel van tweeduizend gebruikers. Nubo moet dus verder gaan dan de believers van het eerste uur en een breder publiek aanspreken dat zich niet altijd bewust is van gegevensbescherming en gewend is aan de 'gratis' diensten van de grote Amerikaanse platforms. Daarom komt er begin deze zomer een testfase met een vijftigtal gebruikers. Op basis van hun feedback zal de coöperatie zijn interface grondig herzien en procedures ontwikkelen voor ondersteuning en migratie naar Nubo's oplossing. In dat verband heeft Nubo overigens ook een financieringsaanvraag ingediend bij Innoviris, in het kader van de projectoproep 'Prove Your Social Innovation'.

De originaliteit van Nubo's bedrijfsproject zit in het aanbieden van essentiële digitale diensten in een coöperatieve formule.

Mail en cloud

De originaliteit van Nubo's bedrijfsproject zit in het aanbieden van essentiële digitale diensten (mail en cloud) in een coöperatieve formule. Nubo-gebruikers hebben toegang tot een e-mailadres en online opslagruimte in combinatie met bijbehorende diensten (delen, synchronisatie), en daarnaast nog aanvullende diensten zoals agendabeheer, adresboeken, enquêtes en de mogelijkheid tot videoconferenties. Een charter garandeert dat de gegevens in Europa worden bewaard en niet worden gebruikt voor welk commercieel doel dan ook.

De Nubo-diensten zijn geïnstalleerd op drie geclusterde servers met een open-sourcebestandssysteem (GlusterFS) en een gesynchroniseerde database (MariaDb), allemaal in het All2All-datacenter in Zaventem. Gluster maakt de aggregatie van schijfcapaciteit over de verschillende clusternodes mogelijk, evenals de parallellisatie en replicatie van opslag. De oplossing is ontworpen om gemakkelijk te kunnen groeien.

© Nubo

'De data load wordt verdeeld over de servers. Als er extra capaciteit nodig is, volstaat het om een machine toe te voegen en in de groep op te nemen', zegt Stijn Vanhandsaeme, systeembeheerder voor Nubo. 'De verzoeken worden dan tussen de servers verdeeld naargelang van de belasting. Dit opent de deur naar hoge beschikbaarheid en on-demand schaalbaarheid.'

Replicatiekit

De transparantie die Nubo nastreeft, vertaalt zich ook in het produceren van installatiedocumentatie en een gestructureerde publicatie van de code en de configuratie van zijn oplossing. Zo wil de coöperatie andere operatoren in staat stellen die te kopiëren en zich snel te lanceren op deze 'digitale vrije markt' voor burgers. Het uiteindelijke doel is dat het idee van transparante, ethische hosting breed navolging krijgt.

Nubo Maatschappelijke zetel: Elsene Website: Nubo.coop

De servers bevinden zich bij All2All in Zaventem, het team zit in Elsene. De coöperatieve legt zich toe op 'ethische en lokale' onlinediensten. Dat is de manier waarop Nubo het alternatieve model van het Europese Chatons-netwerk (Frans voor kittens, Collectief van Hosters Alternatief, Transparant, Open, Neutraal en Solidair) naar België wil brengen. Om dat te bereiken, moet het tegen eind 2023 de drempel van 2.000 gebruikers halen.Drie jaar na zijn oprichting lanceerde Nubo eind januari zijn 'vrije en ethische' onlinediensten via een platform dat beschikbaar is in het Frans en het Nederlands. Momenteel telt de coöperatie 694 medewerkers en 350 geabonneerde gebruikers. De economische duurzaamheid moet tegen 2024 verzekerd zijn, met een drempel van tweeduizend gebruikers. Nubo moet dus verder gaan dan de believers van het eerste uur en een breder publiek aanspreken dat zich niet altijd bewust is van gegevensbescherming en gewend is aan de 'gratis' diensten van de grote Amerikaanse platforms. Daarom komt er begin deze zomer een testfase met een vijftigtal gebruikers. Op basis van hun feedback zal de coöperatie zijn interface grondig herzien en procedures ontwikkelen voor ondersteuning en migratie naar Nubo's oplossing. In dat verband heeft Nubo overigens ook een financieringsaanvraag ingediend bij Innoviris, in het kader van de projectoproep 'Prove Your Social Innovation'.De originaliteit van Nubo's bedrijfsproject zit in het aanbieden van essentiële digitale diensten (mail en cloud) in een coöperatieve formule. Nubo-gebruikers hebben toegang tot een e-mailadres en online opslagruimte in combinatie met bijbehorende diensten (delen, synchronisatie), en daarnaast nog aanvullende diensten zoals agendabeheer, adresboeken, enquêtes en de mogelijkheid tot videoconferenties. Een charter garandeert dat de gegevens in Europa worden bewaard en niet worden gebruikt voor welk commercieel doel dan ook. De Nubo-diensten zijn geïnstalleerd op drie geclusterde servers met een open-sourcebestandssysteem (GlusterFS) en een gesynchroniseerde database (MariaDb), allemaal in het All2All-datacenter in Zaventem. Gluster maakt de aggregatie van schijfcapaciteit over de verschillende clusternodes mogelijk, evenals de parallellisatie en replicatie van opslag. De oplossing is ontworpen om gemakkelijk te kunnen groeien.'De data load wordt verdeeld over de servers. Als er extra capaciteit nodig is, volstaat het om een machine toe te voegen en in de groep op te nemen', zegt Stijn Vanhandsaeme, systeembeheerder voor Nubo. 'De verzoeken worden dan tussen de servers verdeeld naargelang van de belasting. Dit opent de deur naar hoge beschikbaarheid en on-demand schaalbaarheid.'De transparantie die Nubo nastreeft, vertaalt zich ook in het produceren van installatiedocumentatie en een gestructureerde publicatie van de code en de configuratie van zijn oplossing. Zo wil de coöperatie andere operatoren in staat stellen die te kopiëren en zich snel te lanceren op deze 'digitale vrije markt' voor burgers. Het uiteindelijke doel is dat het idee van transparante, ethische hosting breed navolging krijgt.