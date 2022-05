Bedrijfskritische IT-applicaties mogen het niet laten afweten, en dat vraagt degelijke monitoring. Met opensourcesoftware wil de Antwerpse start-up O11y bedrijven hiervoor de nodige tools aanreiken.

Er zijn softwaresystemen die niet mogen uitvallen, of de gevolgen zijn onoverzichtelijk. Denk maar aan het kassasysteem van een supermarkt of de uitleensoftware van een universiteitsbibliotheek. Je wil niet dat je winkels een dag lang niet kunnen draaien en studenten van boeken verstoken blijven. Of nog belangrijker: IT-systemen van medische en financiële organisaties die 24 uur op 24 uur moeten draaien. Want die zijn nog kwetsbaarder.

Je moet je dat soort IT-applicaties dus nauwlettend in de gaten houden, zodat je nog voor een systeemfalen kan ingrijpen. 'Bij Inuits kregen we steeds meer vragen van grote internationale bedrijven over de monitoring van IT-systemen', zegt co-founder Julien Pivotto van IT-bedrijf Inuits. 'Met onze spin-off O11y willen we op grote schaal antwoorden bieden op al deze vragen.'

'Monitoren, dus', zegt Nicolas Spillemaeckers van O11y - zeg maar 'olly', niet toevallig een techneutensamentrekking van 'observability'. 'Als spin-off van Inuits zijn we heel erg gericht op opensourcesoftware, en zo ook van de monitoringsoftware Prometheus. Op basis daarvan én met andere open software helpen we bedrijven om hun applicaties van nabij op te volgen. Ze krijgen een dashboard dat meldingen geeft als dingen foutlopen, of dreigen fout te lopen.'

Kansen in Silicon Valley

Ondertussen bouwt O11y ook aan eigen softwareproducten die klanten kunnen inzetten voor het monitoren van hun IT-pakketten. 'We hebben al twee opensourcetools die ze vrijelijk kunnen gebruiken. Binnen een zestal maanden willen we kunnen uitpakken met een eerste echt product dat we dan in een SaaS-model aan de man willen brengen.'

En daar is dus een markt voor? Spillemaeckers gelooft het hartsgrondig. 'Eigenlijk kan onze oplossing van pas komen in elke sector, bij elk bedrijf waar IT een belangrijke rol speelt. Ik denk aan bedrijven wiens sales-mensen met een eigen softwaretool werken; ook dat is iets wat niet mag uitvallen, want het gevolg zou zijn dat er geen verkoop meer kan gebeuren. We zijn dan ook niet van plan om hiermee in België te blijven. De ambities liggen wereldwijd. Ook nu werken we vooral voor buitenlandse klanten, en op termijn zien we absoluut kansen in Silicon Valley.'

Zelfstandig verder

Het is de bedoeling dat O11y binnenkort een zelfstandige start-up wordt, naast de vele andere bedrijven die al uit Inuits groeiden. Dan moet O11y ook zelfbedruipend worden. 'In elk geval is het niet de bedoeling om kapitaal uit de markt op te halen', zegt Spillemaeckers. 'Het is de visie van Inuits om start-ups te ondersteunen, dus alle financiële input zal tot nader orde van hen komen.'

O11y Maatschappelijke zetel: Brasschaat Aantal vennoten: één. Financieel: geen plannen. Website: o11y.eu

