Een huis kopen wil zeggen: een hypotheeklening nemen. Dankzij de Antwerpse start-up Oper hoeft dat niet langer een slopend traag proces te zijn, maar kan alles gedigitaliseerd worden tot bijna aan het gaatje. 'Want een akte tekenen, dat moet je nog altijd persoonlijk doen bij de notaris.'

Het is - alweer - zo'n oplossing die zijn nut bewees toen we enkele weken opgehokt zaten. 'Plots was het niet meer mogelijk om een hypothecair krediet af te sluiten', vertelt Oper-CEO Geert Van Kerckhoven. 'Je kon niet meer langs je bankier, notarissen mochten geen akten verlijden. En het is al zo'n lang proces om een lening te verkrijgen.'

Doorgedreven digitalisering

De oplossing van Oper is er eentje van doorgedreven digitalisering. Van Kerckhoven spreekt over 'out-of-the-box-software' die de hele flow van initieel contact tot het contract naar de virtuele wereld haalt. 'Je meldt je aan, vult de gegevens over je inkomen in, linkt het pand dat je wil kopen, en binnen enkele minuten heb je een eerste voorstel van rentevoet', zo klinkt het. Via een simpele drag-and-drop kunnen er ook foto's of documenten als salarisfiches worden toegevoegd.

De drie founders van Oper. Vlnr: Geert Van Kerckhoven (CEO), Wouter Lachat en Nick Van Berckelaer (CTO). © Oper

De cloudhosted-technologie van Oper kan desgewenst als white label geïntegreerd worden in het ecosysteem van een bank. 'Daarvoor vragen we een installatievergoeding en nemen we een SaaS-fee op elk afgesloten contract via ons platform', licht de CEO toe. Volgens hem verkiezen Belgische banken voorlopig echter om software in eigen huis te laten ontwikkelen. 'Vandaar dat we in eigen land nog maar met één kredietinstelling werken. Het is in Zwitserland dat we onze eerste klanten vonden. Als men ziet dat het daar werkt, groeit hier hopelijk ook het besef dat je het bouwen van zo'n oplossing wel degelijk kunt uitbesteden.'

Dat we heel Europa in het vizier nemen is niet gek maar logisch: onze aanpak is volledig gebaseerd op de Europese Mortgage Credit Directive, die in alle landen van de EU hetzelfde is

Voor het komende jaar ziet de CEO dan ook twee hoofddoelen. 'Allereerst willen we nu verdere expansie naar Duitstalig Europa zien. We hebben al een klant in Oostenrijk en zijn in gesprek met Duitse banken. Ook Groot-Brittannië zal onze aandacht krijgen, gezien recent ook Barclays in Oper investeerde. Dat we heel Europa in het vizier nemen is overigens niet gek, maar logisch: we hebben onze aanpak volledig gebaseerd op de Europese Mortgage Credit Directive, die in alle landen van de EU hetzelfde is.'

Verder schalen

Barclays is niet de enige partij die recent in de Antwerpse start-up investeerde. Naast de Britse zakenbank stapte ook de eary-stage funding groep Pitchdrive en drie business angels mee in een pre-seedronde die recent een half miljoen opleverde. 'En daarmee zijn we zeker nog niet klaar met kapitaal ophalen', zegt Van Kerckhoven. 'Tegen het einde van het jaar willen we graag een nieuwe ronde afsluiten die tussen de anderhalf en twee miljoen euro zou moeten opleveren. Dat bedrag zou in ons in staat stellen verder te schalen.'

Oper Maatschappelijke zetel: Antwerpen Op zoek naar bijkomend kapitaal (eind dit jaar is er een nieuwe kapitaalronde gepland ten belope van 1,5 à 2 miljoen euro) Website: Opercredits.com

