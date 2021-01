Corilus heeft Into.Care overgenomen. De tool van de Gentse start-up die WZC-personeel moet bijstaan zal op termijn de huidige 'elderly care'-software van de medische softwarespecialist vervangen. 'Dat wij in de cloud werkten en zij niet, gaf de doorslag', zegt Into.Care-oprichter Jeroen De Backer.

'Administratie in een woonzorgcentrum en aanverwanten is een ramp', vervolgt De Backer. 'Het woord digitalisering komt neer op 'we steken het in een Word- of Excel-bestand', laat staan dat er eenvormigheid bestaat in hoe de dossiers worden opgesteld, of dat alles consequent elektronisch genoteerd wordt. Veel informatie wordt nog gewoon in ouderwetse ringmappen bijgehouden. Zo wordt uitwisseling van informatie tussen diensten of met ziekenhuizen helemaal lastig.'

Checklists afvinken

En dus ontwikkelde Into.Care een app die het WZC-personeel helpt alles bij te houden, maar niet voor eerst ter plekke te kijken hoe een en ander te werk ging. 'We wilden dat de software beantwoordde aan wat zij nodig hadden, niet dat zij hun aanpak moesten plooien naar onze oplossing. Wat we zagen deed ons schrikken. Zorgverleners trokken de hele dag van patiënt naar patiënt, dossiers onder de arm, om 's avonds voor het naar huis gaan snel de vergaarde informatie in de computer te noteren en checklists af te vinken', klinkt het.

Zo kwam De Backer uit bij een tool die voor 95 procent mobiel is. Verpleegkundigen kunnen op hun smartphone de patiëntendossiers raadplegen en zien welke taken ze moeten uitvoeren volgens het individueel zorgplan. Ook het medicatieschema is daar te consulteren en kan er afgevinkt worden. 'De resterende vijf procent die op een computer gebeurt, is voor de directie van het zorgcentrum. Die tekent daar de zorgschema's op uit.'

Expertise, tijd en kennis

Ondertussen vonden zo'n dertigtal WZC's in heel België de weg naar Into.Care's oplossing, waaronder ook de Senior Living Groep. Die tekende ook als co-creator mee voor de ontwikkeling van de app en bracht expertise, tijd en kennis mee. 'Geen geld', vertelt De Backer. 'Daarvoor heb ik eerst zelf gezorgd als mijn eigen FFF, waarna met Koen Casteleyn, Luc De Wit en Peter De Caluwe drie business angels aan boord stapten. Ook LRM en het KBC Focus Fund brachten kapitaal in, waardoor we over anderhalf miljoen euro beschikten.'

Toch heeft De Backer Into.Care onlangs verkocht aan Corilus. 'Het is de bedoeling dat we Into.Care uitbouwen tot dé tool voor de ouderenzorg in Europa', zegt hij. 'Corilus zal zijn drie bestaande elderly care-oplossingen dan ook uitfaseren en laten vervangen door onze tool, die in tegenstelling tot die van hen in de cloud draait. Dat was voor Corilus overigens de reden dat ze ons wilden overnemen. Het was een kwestie van kopen of beconcurreerd worden.

En ook voor Into.Care heeft de overname voordelen: 'Ik had het gevoel dat we toch wat ervaring misten. Alsof we een sterk hoofd maar zwakke benen hadden. Door nu met Corilus de handen in elkaar te slaan, krijgen we ook dat sterke fundament dat ons in staat moet stellen om ons product verder uit te bouwen.'

