Fietsdiefstallen zijn één van de zeven plagen van de grootstad, maar ook elders komt het vaker voor dan gewenst. Met een app die gebruikers de weg naar de veiligste fietsenparkings wijst, wil Owlee daar een eind aan maken. Wordt je fiets desondanks toch gejat, dan zet de Brusselse start-up alles in op identificatie. Belangrijk, want jaarlijks worden duizenden fietsen teruggevonden zonder dat de eigenaar daarvan op de hoogte kan worden gesteld.

Sinds de elektrificatie zit de fiets stevig in de lift. E-bikes, speedpedelecs, bakfietsen, ... het gamma voertuigen op onze fietsostrades is gevarieerder dan ooit. Ze kosten ook meer én ze zijn meer gegeerd bij fietsendieven dan de gammele tweewielers waar je vroeger op rondreed. Erwan Segalen van Owlee en zijn twee co-founders Martin Sonveaux en Romain Foncier bedachten er een oplossing voor.

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

Het trio ontwikkelde een app waarmee fietsers elkaar de weg wijzen naar de dichtstbijzijnde fietsenparking. Net zoals bij pakweg Waze komt de informatie dus uit de gemeenschap van gebruikers. 'Maar we doen meer dan dat', vult Segalen aan. 'Op basis van extra data die gebruikers ingeven, over de aanwezigheid van camera's of andere vormen van bewaking bijvoorbeeld, kunnen we veiligheidsscores gaan toekennen. Daarbij kunnen we ook rekening houden met eerdere diefstallen die bij ons bekend zijn op een bepaalde locatie. Het resultaat daarvan is dat we je soms naar een wat verderop gelegen, maar wel veiligere parking leiden.'

'De grootste fietsendatabase'

En dan is er nog het probleem van de teruggevonden fietsen. Probleem? 'Jawel, want elk jaar vindt de politie acht- tot tienduizend fietsen terug, waarvan die bekend is wie de eigenaar is. Die weet bijgevolg dus ook niet dat zijn rijwiel inmiddels is teruggevonden', klinkt het. Aan dat gebrek aan identificatie wil Owlee iets doen, door je fiets ook te laten identificeren in de app. Je maakt er een foto van, vult details in als merk en kleur, en zo kan de fiets later herkend worden.

'Het is de bedoeling om zo de grootste database van fietsen uit te bouwen. Tot nu toe is dat soort informatie erg verspreid of onbestaand. Enkel in Frankrijk bestaat er een registratieplicht voor elke fiets. Zodoende vonden we in de Franse sportketen Decathlon alvast een gewillige partner om de registratie van hun fietsen aan ons uit te besteden.'

Virtual Lock

Een businessmodel heeft Owlee nog niet helemaal. 'We spelen daar met twee gedachten', zegt Segalen. 'Aan de ene kant zouden we een commissie kunnen nemen op elke verzekeringspolis die via de app wordt verkocht dankzij onze unieke Virtual Lock-feature. Want dat is ook een service die we aanbieden: een bewijs voor de verzekeraar dat de fiets correct beveiligd was, wat tijd bespaart bij het beheer van het schadegeval. Een ander idee is om bedrijven als Decathlon te laten betalen voor de identificatie van een fiets. In elk geval willen we de app gratis en reclamevrij houden voor de gebruiker. We zoeken onze business dus eerder in een B2B-model.'

En daarbij kijkt Owlee nadrukkelijk naar de verzekeringswereld. 'Tot nu toe hebben we alles gebootstrapt, met de hulp van Start IT @KBC, maar als we binnen afzienbare tijd in twee of drie landen actief zijn, willen we op zoek gaan naar extra investeerders. We hebben daarvoor alvast gesprekken met enkele geïnteresseerden. As we speak zijn we in Luxemburg actief geworden, een ander buitenland zal snel volgen. Fietsendieven gaan immers vaak de landsgrenzen over, dus het is belangrijk om Europees actief te worden.'

Owlee Maatschappelijke zetel: Evere Aantal vennoten: 3 Financieel: Op zoek naar investeringen op middellange termijn. Website: Owlee.bike

Sinds de elektrificatie zit de fiets stevig in de lift. E-bikes, speedpedelecs, bakfietsen, ... het gamma voertuigen op onze fietsostrades is gevarieerder dan ooit. Ze kosten ook meer én ze zijn meer gegeerd bij fietsendieven dan de gammele tweewielers waar je vroeger op rondreed. Erwan Segalen van Owlee en zijn twee co-founders Martin Sonveaux en Romain Foncier bedachten er een oplossing voor.Het trio ontwikkelde een app waarmee fietsers elkaar de weg wijzen naar de dichtstbijzijnde fietsenparking. Net zoals bij pakweg Waze komt de informatie dus uit de gemeenschap van gebruikers. 'Maar we doen meer dan dat', vult Segalen aan. 'Op basis van extra data die gebruikers ingeven, over de aanwezigheid van camera's of andere vormen van bewaking bijvoorbeeld, kunnen we veiligheidsscores gaan toekennen. Daarbij kunnen we ook rekening houden met eerdere diefstallen die bij ons bekend zijn op een bepaalde locatie. Het resultaat daarvan is dat we je soms naar een wat verderop gelegen, maar wel veiligere parking leiden.'En dan is er nog het probleem van de teruggevonden fietsen. Probleem? 'Jawel, want elk jaar vindt de politie acht- tot tienduizend fietsen terug, waarvan die bekend is wie de eigenaar is. Die weet bijgevolg dus ook niet dat zijn rijwiel inmiddels is teruggevonden', klinkt het. Aan dat gebrek aan identificatie wil Owlee iets doen, door je fiets ook te laten identificeren in de app. Je maakt er een foto van, vult details in als merk en kleur, en zo kan de fiets later herkend worden.'Het is de bedoeling om zo de grootste database van fietsen uit te bouwen. Tot nu toe is dat soort informatie erg verspreid of onbestaand. Enkel in Frankrijk bestaat er een registratieplicht voor elke fiets. Zodoende vonden we in de Franse sportketen Decathlon alvast een gewillige partner om de registratie van hun fietsen aan ons uit te besteden.'Een businessmodel heeft Owlee nog niet helemaal. 'We spelen daar met twee gedachten', zegt Segalen. 'Aan de ene kant zouden we een commissie kunnen nemen op elke verzekeringspolis die via de app wordt verkocht dankzij onze unieke Virtual Lock-feature. Want dat is ook een service die we aanbieden: een bewijs voor de verzekeraar dat de fiets correct beveiligd was, wat tijd bespaart bij het beheer van het schadegeval. Een ander idee is om bedrijven als Decathlon te laten betalen voor de identificatie van een fiets. In elk geval willen we de app gratis en reclamevrij houden voor de gebruiker. We zoeken onze business dus eerder in een B2B-model.'En daarbij kijkt Owlee nadrukkelijk naar de verzekeringswereld. 'Tot nu toe hebben we alles gebootstrapt, met de hulp van Start IT @KBC, maar als we binnen afzienbare tijd in twee of drie landen actief zijn, willen we op zoek gaan naar extra investeerders. We hebben daarvoor alvast gesprekken met enkele geïnteresseerden. As we speak zijn we in Luxemburg actief geworden, een ander buitenland zal snel volgen. Fietsendieven gaan immers vaak de landsgrenzen over, dus het is belangrijk om Europees actief te worden.'