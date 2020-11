'Automatiseren moet je leren'. Dat is het motto waaronder de Leuvense scale-up Pick-it3D robots aanleert om in bedrijfsomgevingen zelf onderdelen te herkennen. Want een robot die weet wat hij nodig heeft, die hoef je niet langer spullen aan te reiken. En dat scheelt een behoorlijke slok op de borrel.

Automatiseren is een must. Zonder kunnen we onze bedrijven hier niet houden, weet ook CEO Peter Soetens van Pick-it3D. 'Het vraagt echter heel wat investeringen en maakwerk om te zorgen dat zo'n robot zijn werk kan doen, en dat alle nodige bouwstenen van het eindproduct netjes op tijd en op de juiste plaats aangeleverd worden', vult hij aan.

Zijn bedrijf besloot het daarom over een andere boeg te gooien, door robots te leren om de verschillende onderdelen zelf te herkennen. 'Zo kan de machine ze gewoon uit een bak pikken, en zijn er geen dure aanvoertransportbanden meer nodig.'

Camera met dieptezicht

De markt van de automatisering is er een van groeimogelijkheden. Soetens: 'Zonder covid-19 zouden er dit jaar vierhonderdduizend robots verkocht geweest zijn, terwijl er dat drie jaar geleden nog 'maar' driehonderdduizend waren. Die zouden zich natuurlijk lang niet allemaal lenen voor dat picking-idee, maar wij surfen wel mee op die groei.

De door Pick-it3D ontwikkelde software leert de robot leren aan de hand van artificiële intelligentie. 'Het vinden van het juiste algoritme heeft ons een paar jaar gekost, maar het is uiteindelijk gelukt. En zo rolden we vanzelf ook in de hardware', zegt de CEO en co-founder. 'Je moét dan immers wel gaan nadenken over de camera die alles in beeld brengt - in ons geval een 3D-camera, omdat zulke robots wel dieptezicht kunnen gebruiken.'

De technologie van Pick-it3D wordt verkocht als een pakket dat soft- en hardware combineert, en alles omvat om zelf de automatisering op gang te brengen. 'Het is een plug 'n play-oplossing, maar we merken dat we daar nog verder in kunnen en moeten gaan', zegt Soetens. 'Als we zien dat bepaalde klanten twee maanden nodig hebben om grijper, camera en software geïmplementeerd te krijgen, waar het bij anderen slechts twee weken duurt, dan is het duidelijk dat bij die eerste categorie klanten de product/market-fit nog niet goed zit. Daar sleutelen we verder aan, zodat het product nog beter wordt.'

Niet breder, maar dieper

Dat is ook de manier waarop Pick-it3D verder wil groeien. De Leuvense scale-up installeerde wereldwijd intussen meer dan vijfhonderd systemen, onder meer bij bekende namen uit de automotive-industrie en bij hun toeleveranciers, zoals fabrikanten van lagers, remschijven en dergelijke. Soetens: 'Ik denk niet dat we daar nog veel breder in kunnen gaan; de tendens in onze sector is eerder om te verdiepen en in te zetten op een zo volledig mogelijke oplossing. Zo zijn we van een software-only solution geëvolueerd naar een oplossing die ook de juiste camera omvat. Vervolgens zijn we zelf een grijper gaan ontwikkelen, en zo nemen we er almaar meer bij'.

Pas toen Pick-it3D zijn marktpotentieel bewezen had, wilde Soetens extern kapitaal zoeken. 'Ik denk dat we al een miljoen euro omzet draaiden toen we bij PMV en het VMF van Urban Vandeurzen 2,5 miljoen euro ophaalden. Daarmee hebben we ons product verder verbeterd én kantoren in Zuid-Korea, Duitsland en de Verenigde Staten opgericht, die onze partner-resellers kunnen bijstaan in de support.'

Pick-it3D Maatschappelijke zetel: Leuven Aantal vennoten: 3 Voorlopig niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Pick-it3D.com

