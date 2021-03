Aannemers, architecten, bouwheren, ... een werf is een typisch knooppunt van mensen en bedrijven, en dan is het soms moeilijk het overzicht te bewaren. De Waalse start-up Pluriell lost dat probleem op door alles en iedereen bij elkaar te brengen op een webplatform.

Een bouwproject is een spel van plannen en calculeren, van betonboeren, loodgieters en elektriciens zo in elkaar te schuiven dat je gebouw er snel en efficiënt staat. Het is een zaak van overzicht en coördinatie dus, en precies dat is met zoveel betrokken partijen vaak weinig evident, weet Nicolas Renquin. Samen met zijn partner Renaud Croix richtte hij daarom de start-up Pluriell op.

'Zo goed als plug-and-play'

Hun oplossing? 'Een webplatform', klinkt het. 'Eentje waarop we alle betrokkenen kunnen samenbrengen, met een projectbeheerder of architect die alles overziet en beheert. Hij kan het project in fasen opsplitsen en die aan meerdere mensen toewijzen. Het platform geeft hem daarnaast de tools om zaken te budgetteren, werfverslagen te schrijven en om plannen en andere documenten met anderen te delen.'

Pluriell-oprichters Renaud Croix (links) en Nicolas Renquin. © Pluriell

Als SaaS-oplossing is Pluriell zo goed als plug-and-play, maar een stukje opstartbegeleiding is bij grote projecten wel nog nodig. Renquin: 'Door zo actief met grotere klanten te werken, leren we overigens ook veel over hun behoeften, waardoor we onze tool kunnen blijven verbeteren en op hun lijf schrijven. Kleine architectenbureaus met een handvol medewerkers zijn met het platform echter binnen het uur weg.'

Pluriell is natuurlijk niet het enige platform dat projecten helpt begeleiden. 'Daarom hebben we ons ook specifiek op de nichemarkt van het bouwen gericht', zegt de mede-oprichter. 'In theorie kun je onze tool gerust voor andere projecten gebruiken, maar dat is niet onze betrachting. Wij willen nu eerst en vooral in België de evidente keuze worden voor architecten en bouwheren.'

Daar vond de start-up al wat voet aan de grond, met gemiddeld zo'n duizend actieve gebruikers per dag. 'Dat zijn betalende klanten, zoals architecten of projectcoördinatoren, maar ook gratis accounts. Want de bouwheer, die mee het project kan volgen in de app, betaalt daar niets voor. We laten ons publiek nu vooral organisch groeien, want de ene gebruiker brengt al vlot de andere mee. Mond-tot-mondreclame werkt in deze sector altijd goed.'

Groeien in Vlaanderen

Na een eigen startinvestering vond Pluriell voor de eerste groei de steun van een Gentse business angel die 150.000 euro inlegde. 'Naast dat geld bracht hij ook kennis van de markt mee, dus dat moet ons helpen om ook in Vlaanderen te groeien', zegt Renquin. 'Nu kijken we naar een nieuwe kapitaalronde waarin we zo'n 250.000 euro hopen op te halen. Dat zou deels privaat en deels publiek kapitaal zijn. Daarover lopen gesprekken met onder andere Waalse investeringsmaatschappijen.'

Pluriell Maatschappelijke zetel: Nijvel Aantal vennoten: 3 Financieel: nieuwe kapitaalronde gepland ten belope van 250.000 euro Website: Pluriell.app

