Een animatiefilm als Toy Story 4 in een paar klikken omzetten naar een VR-ervaring. Dat is de droom die PresenZ mogelijk maakt. Geen wonder dus dat de Belgische start-up luid op de poorten van Hollywood staat te kloppen, en daar kijkt men maar wat geïnteresseerd naar hun technologie.

Er zijn intussen behoorlijk wat verschillende virtuele realiteiten te verkennen. Denk aan de Oculus Quest, de HTC Vive Cosmos, ... allemaal headsets die je het gevoel geven helemaal ergens anders te zijn, waar je vervolgens ook nog eens kan rondwandelen. 'En toch is de situatie niet ideaal', zegt Matthieu Labeau van het Brusselse PresenZ. Het ontbrak volgens hem nog aan technologie om voor die headsets kwaliteitsvolle beelden te creëren op basis van bestaande content.

PresenZ-COO Matthieu Labeau (l) met naast hem CEO Tristan Salomé. © PresenZ

Gat in de markt

PresenZ sprong in dàt gat van de markt, met software waarmee je gewone animatie- of 3D-beelden eenvoudig in VR-content kan omzetten. 'De technologie werkt als een plug-in', legt de COO en stichter uit. 'Die wordt ingepast aan het einde van de workflow en de software waar content creators nu al mee werken. Zodoende kunnen ze hun beelden na het scheppingsproces met enkele drukken op de knop omzetten naar een VR-wereld in ons eigen beeldformaat.' De software van PresenZ is overigens met nadruk bedacht voor animatiebeelden: 'Pakweg een Woody Allen-film omzetten naar VR zit er momenteel nog niet in'.

We worden in Hollywood allerminst weggelachen, maar om meer deals te sluiten zullen we mettertijd een lokale vertegenwoordiging nodig hebben.

PresenZ stelt zijn software gratis ter beschikking aan de creators. Het businessmodel leunt op dat van Netflix-achtige diensten die hun content via een player en een abonnementsformule tot bij de kijker brengen. Al rekent Labeau daarbij ook op de tussenkomst van partners. 'Zo heeft grafische hardwarereus NVIDIA ons opgenomen in zijn CloudXR-programma. Daarmee willen ze hoogwaardige VR-content streamable maken, rechtstreeks naar een headset, zonder tussenkomst van een computer', klinkt het.

China en Amerika

Die benadering is ook de weg die PresenZ verder wil bewandelen voor de verkoop. 'Daarvoor gaan we ons sales- en marketingteam de komende maanden grondig uitbreiden', zegt Labeau. 'Maar daarnaast vertrouwen we op een netwerk van resellers die verwante software verkopen. We hebben al deals in verschillende grote territoria als de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Azië. Daarbij mikken we zowel op animatiestudio's als op architectuur- en designfirma's. Dat is ook de sector waarin we onze eerste betalende klanten hebben gevonden.'

De ambitie is wereldwijd, en dan zeker richting China en de Verenigde Staten waar de grootste animatiestudio's gevestigd zijn. Een deal met één van de leidende animatiestudio's staat al in de steigers. 'Je voelt dat ons product sterk genoeg is om vanzelf respect te krijgen', zegt Labeau. 'We worden in Hollywood allerminst weggelachen, maar om meer deals te sluiten zullen we mettertijd een lokale vertegenwoordiging nodig hebben.'

Opgericht in 2014 vanuit het post-productiebedrijf Nozon werd PresenZ in 2016 overgenomen door gameproducent Starbreeze. 'Toen zij besloten om hun investeringen in VR af te bouwen, hebben we met de oorspronkelijke oprichters en hulp van twee business angels een management buy-out georganiseerd waarbij meer dan 300.000 euro werd geïnvesteerd', zegt Labeau. Dat was in februari, net voor de grote lockdown. Nu is het bedrijf klaar voor een eerste kapitaalronde waarmee het 2,5 miljoen euro hoopt op te halen: 'Daarbij zijn we vooral op zoek naar smart money, van mensen die ons verder vooruit kunnen helpen in de wereld van de virtuele realiteit en de animatie'.

PresenZ Maatschappelijke zetel: Brussel Aantal vennoten: 6 Op zoek naar bijkomend kapitaal (Series A ten belope van 2,5 miljard wordt voorbereid) Website: PresenZvr.com

