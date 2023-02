De sector van de ambulante zorg heeft zo zijn eigen planningsproblemen; je fikst het niet met een klassiek track-and-trace-systeem of de GeoRoute van de postbodes. Door rekening te houden met de specifieke parameters die de taken met zich meebrengen, wil de West-Vlaamse start-up Punfyre een oplossing op hun maat bieden.

De zorgsector kraakt onder de druk, en dat is niet anders waar het gaat om aangepast zorgvervoer, gezinszorg of thuisverpleging. Zorgverleners sjezen dag-in-dag-uit van hot naar haar, steeds op hun adem trappend om toch maar op tijd bij de volgende patiënt te arriveren. En dan zwijgen we nog over de planningslast die het met zich meebrengt. Dat verhaal laten we Punfyre-CEO Levi Van Zele zelf doen.

'Vaak is dat een kwestie van met pen en papier, een Excel-sheet erbij, uitdokteren wie welke zorgvraag heeft, wie die kan beantwoorden (heeft een busje een rolstoellift, bijvoorbeeld) en op Google Maps kijken wat de beste route is. Daar kruipt uren tijd in. En aangezien zo'n planning doorgaans al enkele weken op voorhand gebeurt, verandert er last minute nog heel wat. Om dat te vereenvoudigen, ontwikkelden we een tool die deze planning via AI op de meest efficiënte wijze regelt.'

Veel meer parameters

Zoals Bpost het werk van zijn taken plant met GeoRoute en track-and-trace-software dus? 'Toch niet', glimlacht de oprichter. 'Dat systeem doet immers niets meer dan de postbode zo snel mogelijk langs een aantal punten sturen. In ons geval zijn er veel meer parameters rekening. Denk maar aan een insulinespuit: dat kan niet op elk moment van de dag, maar moet specifiek getimed worden. En een busje zonder rolstoellift kan geen rolstoelpatiënt oppikken. Bovendien kan niet iedere zorgverlener dezelfde taak uitvoeren. Zo zijn er dus heel veel elementen waar rekening mee moet worden gehouden.'

Van Zele en zijn twee medewerkers werken de klok rond aan de ontwikkeling van Routeez, zodat in maart enkele pilootprojecten kunnen beginnen. 'We starten voorzichtig, met de training van het algoritme bij een organisatie die slechts enkele busjes en medewerkers heeft', klinkt het. 'Pas als we daar een efficiënte planning bereiken, zetten we een stapje verder.'

Punfyre is intussen in contact met een grote zorgorganisatie die staat te trappelen om met de start-up in zee te gaan, maar die boot houdt het team nog wat af. 'Het zal nog een paar jaar duren voor Routeez zo'n complexe organisatie kan beheren, al is het nadrukkelijk wel onze ambitie.'

Beslissingsboom

Routing is dan ook notoir moeilijk om goed te laten verlopen, geeft Van Zele grif toe. 'Maar zonder in detail te willen treden - want hierin zit voor een deel ons geheim - is het juist dáár dat we het verschil maken. We hebben in onze planningstool een unieke beslissingsboom opgebouwd die erin slaagt de efficiëntste routes te vinden.'

Met de inkomsten van de diensten die Punfyre al levert, kon het team achter Routeez met de uitwerking van de ideeën beginnen. Voor de verdere ontwikkeling loopt nog heel even een WinWinner-crowdfundingcampagne die zo'n 150.000 euro moet opbrengen. 'Die loopt goed en dat is mooi, maar zeker nog niet voldoende', zegt de CEO. 'We kijken dus ook naar andere bronnen van kapitaal. Dat kunnen bankleningen zijn, maar voor development is dat niet evident. We hopen daarom eerder een business angel aan te trekken, liefst iemand die ook al in de zorgsector actief is en dus kennis met zich meebrengt. En als we zo eenmaal wat kapitaal hebben, willen we graag een subsidietraject beginnen.'

Punfyre Maatschappelijke zetel: Wevelgem Aantal vennoten: 1 Financieel: Op zoek naar business angel met smart money. Website: Punfyre.be

