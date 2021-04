Als je een alarm hebt dat afgaat als er wordt ingebroken, dan wil dat eerst en vooral zeggen dat er iemand is binnengeraakt. Een inbreker tegenhouden vóór hij het pand betreedt, dat is de uitdaging. En die ging de Limburgse start-up Secury360 aan, met de hulp van AI en het inzicht van zijn community.

Twee tot vier minuten: zo 'lang' heeft een inbreker nodig om ergens binnen te raken. En zelfs al gaat het alarm af als de deur opent of het glas breekt, dan nog heeft de boef vaak genoeg tijd om gauw mee te grissen hij ziet liggen. 'Zo brengt elke inbraak schade en verlies mee', zegt Frederick Jacobs, co-founder van Security360. 'Om van de psychologische impact maar te zwijgen, want wie ooit een inbraak te verwerken kreeg, voelt zich nooit meer echt op zijn gemak in zijn huis.'

Verbeterde beeldanalyse

Het probleem, daar kan Jacobs met vijftien jaar ervaring in de beveiligingssector zo de vinger op leggen: 'We beveiligen al decennia op dezelfde manier: met een alarmsysteem binnen dat beweging detecteert. Terwijl het toch veel beter zou zijn om een buitensysteem te hebben dat mensen met slechte bedoelingen opmerkt nog voor ze binnen zijn.'

Maar net dat is niet gemakkelijk. Het weer, (huis)dieren en insecten zorgen al snel voor valse meldingen. 'Als dat drie keer op een maand gebeurt, dan wordt dat alarm natuurlijk al snel afgeschakeld', knikt Jacobs. 'En dus hebben wij met de hulp van artificiële intelligentie de analyse van die beelden verbeterd. We ontwikkelden een box die compatibel is met zowel reeds geïnstalleerde als nieuwe camera's. Zodra die beweging detecteren, zet de box het beeld om in een loop van tien seconden.'

Daar grijpt gewone intelligentie even in. De beeldloop wordt onmiddellijk doorgestuurd naar een wereldwijde Security360-community. 'Als drie leden daarvan de beelden binnen de vijf seconden als een verdachte activiteit aanvinken, gaan de alarmen af', legt Jacobs uit. 'Een proces dat in 22, ten hoogste dertig seconden is afgerond.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

De community doet dat natuurlijk niet belangeloos. 'Er is een puntensysteem met ranking aan verbonden, en wie goed scoort kan zo langzamerhand een score verzamelen waaraan gadgets als een smartphone of tablet zijn verbonden. Natuurlijk kan het gebeuren dat niemand van de leden beschikbaar is of snel genoeg reageert. In zo'n situatie vallen we terug op meldkamers waarmee we contracten hebben. Het is overigens onze droom dat ook de mensen die ons product in huis halen, deel van het netwerk gaan uitmaken, in ruil voor een korting op het abonnement. Onze slogan is niet voor niets: All secured, secured by all.'

Of de AI ooit zo intelligent wordt dat het netwerk niet meer nodig is? 'Natuurlijk gebruiken we de data van de meldingen om onze algoritmes te verbeteren en de boxen regelmatig te updaten. Maar gedragsherkenning is van het moeilijkste wat er is, dus of we het ooit volledig kunnen automatiseren is de vraag.'

Particulieren en bedrijven

Secury360 lanceerde zijn oplossing afgelopen november. Een box kost 999 euro, het abonnement dat erbij hoort 9,99 euro per maand. 'Tot nu toe vonden we vijftig klanten geïnteresseerd, goed voor ongeveer tweehonderd geconnecteerde camera's. Daar zijn particulieren bij die hun villa willen beveiligen, maar ook grote aanneembedrijven die zo hun werven in het oog houden. En dan merk je hoe vaak er mensen op een werf proberen binnen te dringen. In nog geen half jaar hebben we zo toch best al wat verdachte activiteit kunnen opmerken.'

Expansie is nu het doel, en daarvoor kijkt Jacobs in verschillende richtingen. 'Partnerschappen met verzekeraars liggen voor de hand. Sowieso werken we voor de verdeling samen met beveiligingsfirma's', zegt hij. 'Ook de vier grootste cameramakers nemen onze oplossing mee in hun verkoop. Zo slaagden we er al in de eerste stappen naar het buitenland te zetten. Want daar ligt onze horizon wel. We hebben met steun van Flanders Investment & Trade (FIT) al voor een achttal landen de wetgeving bestudeerd. Daar zit Denemarken bij, dat veel met inbraken kampt, maar ook Nederland waar we als eerste voet aan de grond willen zetten.'

Jacobs legde eerst eigen middelen in om zijn start-up van de grond te krijgen, en wist al snel bij verschillende overheden subsidies los te krijgen voor samen 320.000 euro. 'Begin 2020 stapte U2P als investeerder aan boord voor honderdduizend euro, en kregen we ook een lening van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) van 250.000 euro. Zoals het er nu naar uitziet, zouden we zelfbedruipend moeten worden als we onze targets halen voor dit jaar. Of we nog meer kapitaal willen ophalen, zal dus vooral afhangen van hoe onze groei in het buitenland verloopt.'

Security360 Maatschappelijke zetel: Zonhoven Aantal vennoten: 4 Financieel: Geen bijkomende kapitaalronde voorzien. Website: Secury-360.com

Twee tot vier minuten: zo 'lang' heeft een inbreker nodig om ergens binnen te raken. En zelfs al gaat het alarm af als de deur opent of het glas breekt, dan nog heeft de boef vaak genoeg tijd om gauw mee te grissen hij ziet liggen. 'Zo brengt elke inbraak schade en verlies mee', zegt Frederick Jacobs, co-founder van Security360. 'Om van de psychologische impact maar te zwijgen, want wie ooit een inbraak te verwerken kreeg, voelt zich nooit meer echt op zijn gemak in zijn huis.'Het probleem, daar kan Jacobs met vijftien jaar ervaring in de beveiligingssector zo de vinger op leggen: 'We beveiligen al decennia op dezelfde manier: met een alarmsysteem binnen dat beweging detecteert. Terwijl het toch veel beter zou zijn om een buitensysteem te hebben dat mensen met slechte bedoelingen opmerkt nog voor ze binnen zijn.'Maar net dat is niet gemakkelijk. Het weer, (huis)dieren en insecten zorgen al snel voor valse meldingen. 'Als dat drie keer op een maand gebeurt, dan wordt dat alarm natuurlijk al snel afgeschakeld', knikt Jacobs. 'En dus hebben wij met de hulp van artificiële intelligentie de analyse van die beelden verbeterd. We ontwikkelden een box die compatibel is met zowel reeds geïnstalleerde als nieuwe camera's. Zodra die beweging detecteren, zet de box het beeld om in een loop van tien seconden.'Daar grijpt gewone intelligentie even in. De beeldloop wordt onmiddellijk doorgestuurd naar een wereldwijde Security360-community. 'Als drie leden daarvan de beelden binnen de vijf seconden als een verdachte activiteit aanvinken, gaan de alarmen af', legt Jacobs uit. 'Een proces dat in 22, ten hoogste dertig seconden is afgerond.'De community doet dat natuurlijk niet belangeloos. 'Er is een puntensysteem met ranking aan verbonden, en wie goed scoort kan zo langzamerhand een score verzamelen waaraan gadgets als een smartphone of tablet zijn verbonden. Natuurlijk kan het gebeuren dat niemand van de leden beschikbaar is of snel genoeg reageert. In zo'n situatie vallen we terug op meldkamers waarmee we contracten hebben. Het is overigens onze droom dat ook de mensen die ons product in huis halen, deel van het netwerk gaan uitmaken, in ruil voor een korting op het abonnement. Onze slogan is niet voor niets: All secured, secured by all.'Of de AI ooit zo intelligent wordt dat het netwerk niet meer nodig is? 'Natuurlijk gebruiken we de data van de meldingen om onze algoritmes te verbeteren en de boxen regelmatig te updaten. Maar gedragsherkenning is van het moeilijkste wat er is, dus of we het ooit volledig kunnen automatiseren is de vraag.'Secury360 lanceerde zijn oplossing afgelopen november. Een box kost 999 euro, het abonnement dat erbij hoort 9,99 euro per maand. 'Tot nu toe vonden we vijftig klanten geïnteresseerd, goed voor ongeveer tweehonderd geconnecteerde camera's. Daar zijn particulieren bij die hun villa willen beveiligen, maar ook grote aanneembedrijven die zo hun werven in het oog houden. En dan merk je hoe vaak er mensen op een werf proberen binnen te dringen. In nog geen half jaar hebben we zo toch best al wat verdachte activiteit kunnen opmerken.'Expansie is nu het doel, en daarvoor kijkt Jacobs in verschillende richtingen. 'Partnerschappen met verzekeraars liggen voor de hand. Sowieso werken we voor de verdeling samen met beveiligingsfirma's', zegt hij. 'Ook de vier grootste cameramakers nemen onze oplossing mee in hun verkoop. Zo slaagden we er al in de eerste stappen naar het buitenland te zetten. Want daar ligt onze horizon wel. We hebben met steun van Flanders Investment & Trade (FIT) al voor een achttal landen de wetgeving bestudeerd. Daar zit Denemarken bij, dat veel met inbraken kampt, maar ook Nederland waar we als eerste voet aan de grond willen zetten.'Jacobs legde eerst eigen middelen in om zijn start-up van de grond te krijgen, en wist al snel bij verschillende overheden subsidies los te krijgen voor samen 320.000 euro. 'Begin 2020 stapte U2P als investeerder aan boord voor honderdduizend euro, en kregen we ook een lening van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) van 250.000 euro. Zoals het er nu naar uitziet, zouden we zelfbedruipend moeten worden als we onze targets halen voor dit jaar. Of we nog meer kapitaal willen ophalen, zal dus vooral afhangen van hoe onze groei in het buitenland verloopt.'