Je wil een huis kopen, maar kunt niet goed inschatten wat dat pand van je dromen nog aan bijkomende kosten met zich meebrengt? De Limburgse start-up Setle, voorheen Homeweb, maakt niet alleen een realistische schatting van je renovatie, maar wijst je meteen ook de weg naar alle beschikbare premies en subsidies.

Veel groter dan een huis kopen wordt een levensstap niet. Het brengt veel stress met zich mee, en het vraagt vaak dat je snel beslissingen neemt op een erg korte termijn. 'En dat terwijl er zoveel onzekerheden kunnen zijn', zegt CEO Thibaut Nivelles van Setle. 'Zelden is een pand immers instapklaar. En dan wil je weten tegen wat voor extra kost je aankijkt. Met onze applicatie willen we daar een heldere kijk op geven, en je zo een beeld geven van je hele financiering.'

Setle gebruikt de vastgoeddata als basis voor de renovatieberekeningen, en geeft je zo een overzicht van wat je nog bovenop de aankoopprijs van je woning zult moeten uitgeven. 'We weten wat de gemiddelde prijs per vierkante meter is voor een bepaald werk, en baseren ons daarop. Zo weet de klant ook meteen of een aannemer hem een veel te hoge offerte probeert aan te smeren of niet. En is het meteen duidelijk of het geheel aan uitgaven een realistische aflossing van zijn lening zal meebrengen.'

En Setle helpt je meteen ook om de prijs te drukken. 'Zijn er premies of subsidies van de overheid voor bepaalde werken, dan wijzen we je meteen in die richting.' En Nivelles droomt al van verdere stappen. 'In de toekomst zouden we het hele proces nog verder willen helpen beheren, door bijvoorbeeld document handling mogelijk te maken, zodat je offerte- en subsidie-aanvragen via ons platform kunt doen. Zo blijft alles op één plek, in één systeem. Dan kunnen we zelfs overgaan tot de volgende stap, en je helpen met de planning van een renovatie. Zodat je ook daar een juiste inschatting hebt, en niet plots langer in een huurhuis moet blijven om die te overbruggen.'

Het is niet de individuele vastgoedkoper die de kost van Setle ophoest, maar de makelaar die een te renoveren pand probeert te verkopen. 'Het is geen open platform, je moet er voor uitgenodigd worden', zegt Nivelles. 'Dat doet de verkoper, die een maandelijkse SaaS-fee voor het gebruik van de tool betaalt.'

Dat zij daar op zitten te wachten, blijkt uit het feit dat ondertussen al 250 makelaarsaccounts in België van de oplossing gebruik maken. 'Daar zitten nog geen grote bekende immoketens bij, maar we zijn wel in gesprek met hen', zegt de CEO. 'We zijn immers klaar om verder in te zetten op groei, en daarvoor gaan we ons salesteam flink uitbreiden. In de vastgoedsector kom je immers nog altijd het verst met een persoonlijke verkoop. En als we hier flink geschaald hebben, dan kunnen we ook richting buitenland kijken. De eerste interesse is er alvast.'

Na een gebootstrapte start, vond Setle in juli zijn eerste externe financiering. 'Het toeval bracht Bart De Witte, oprichter van het bouw- en renovatieportaal Livios, op ons pad, en hij wilde meteen mee aan boord van Setle stappen', vertelt Nivelles. 'Hij overtuigde als lead investor ook Jan Maurissen, partner bij advieskantoor Van Havermaet. Samen met inbreng van de bank en een participatie van imec konden we zo een ronde van 600.000 euro afsluiten. Binnen het jaar willen we nu een nieuwe kapitaalinjectie afronden.'

Setle Maatschappelijke zetel: Gingelom Aantal vennoten: 5 Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Ja, volgende kapitaalronde in 2021 Website: www.setle.be

