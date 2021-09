Hoe doeltreffender een defect aan pakweg een brug, kraan of industriële installatie wordt opgespoord, hoe beter. Maar dat vraagt downtime en inzet van mankracht, en dat kost een hoop tijd en geld. De Oost-Vlaamse start-up SkyeBase wil dat proces met de hulp van AI en drones goedkoper en efficiënter maken.

'Industriële installaties gaan altijd langer mee dan de periode waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn', zegt Jean-Louis Weemaes van SkyeBase. 'Neem nu containerkranen. Die gaan gemiddeld twintig jaar mee, maar ook daarna blijven ze in gebruik. En dan kunnen er natuurlijk onvoorziene defecten optreden, met een flinke financiële domper tot gevolg: een stilstaande kraan kost gemakkelijk 28.000 euro per dag aan operationeel verlies. En dan komen er nog boetes bij, tot wel vijf miljoen euro per dag (!), als containerschepen niet tijdig gelost raken. Je moet dat soort situaties dus vermijden, ook om veiligheidsrisico's uit te sluiten.'

Vliegende en rijdende drones

Onderhoud is prioritair dus, en dan liefst vóórdat er dingen misgaan. Maar dan moet de installatie vaak ook stilliggen. Daarom bedacht het team van SkyeBase een manier om industriële installaties, kranen en bruggen met drones te inspecteren. 'Dat gaat dan niet alleen over vliegende drones, maar ook over rijdende, en vaste camera's', specifieert Weemaes. 'Op de visuele data die deze toestellen capteren, kan ons platform algoritmes loslaten die met behulp van AI gaan definiëren of er problemen aanwezig zijn. Zo kunnen ze bijvoorbeeld waarschuwen voor toenemende corrosie, waardoor je op tijd kan gaan ingrijpen.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

Een gecombineerde oplossing, dus, met drone-inspecties waarvoor SkyeBase samenwerkt met partners, en een SaaS-platform dat de bevindingen ontsluit. 'Drone as a Service, gecombineerd met Software as a Service wat resulteert in MIaaS: Material Insights as a Service', vat de co-founder het samen.

Na een flink jaar draaien heeft SkyeBase er al een tachtigtal grote opdrachten opzitten, en haalde het al belangrijke petrochemische spelers uit de Antwerpse haven binnen. 'En de planning van het najaar is ook al flink gevuld', klinkt het. 'Nu willen we groeien door in te zetten op direct sales, maar ook door aanwezigheid op evenementen, marketing op sociale media, webinars, en ga zo maar door. Ook via onze partners hopen we potentiële nieuwe klanten te kunnen ontmoeten.'

Succesvolle crowdlending

Dat er muziek in SkyeBase zit, gelooft alvast Start it @KBC dat de start-up onder zijn vleugels nam, en VLAIO dat onderzoeks- en ontwikkelingssubsidie toezegde ter waarde van 300.000 euro. Samen met het startbedrag van de vier co-founders en de onverwacht hoge opbrengst van een crowdlending (320.000 euro) vormt dat het kapitaal waarmee SkyeBase aan de slag gaat. 'Een nieuwe investeringsronde staat ook al op de agenda', vult Weemaes aan. 'Daarmee hopen we tot 600.000 euro op te halen.'

En ondertussen lonkt de wereld, maar dan in stappen. 'Op dit moment ligt onze focus op België, maar Nederland, met de haven van Rotterdam, is natuurlijk een logische volgende markt, waar we al actief zijn. Vanaf volgend jaar willen we dan uitbreiden naar de rest van Europa, om in 2023 of 2024 de overstap naar Noord-Amerika en Azië te maken. Dit is in elk geval een schaalbaar verhaal.'

SkyeBase Maatschappelijke zetel: Moerbeke-Waas Aantal vennoten: 4 Financieel: Op termijn nieuwe kapitaalronde gepland ten belope van 600.000 euro Website: SkyeBase.be

'Industriële installaties gaan altijd langer mee dan de periode waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn', zegt Jean-Louis Weemaes van SkyeBase. 'Neem nu containerkranen. Die gaan gemiddeld twintig jaar mee, maar ook daarna blijven ze in gebruik. En dan kunnen er natuurlijk onvoorziene defecten optreden, met een flinke financiële domper tot gevolg: een stilstaande kraan kost gemakkelijk 28.000 euro per dag aan operationeel verlies. En dan komen er nog boetes bij, tot wel vijf miljoen euro per dag (!), als containerschepen niet tijdig gelost raken. Je moet dat soort situaties dus vermijden, ook om veiligheidsrisico's uit te sluiten.'Onderhoud is prioritair dus, en dan liefst vóórdat er dingen misgaan. Maar dan moet de installatie vaak ook stilliggen. Daarom bedacht het team van SkyeBase een manier om industriële installaties, kranen en bruggen met drones te inspecteren. 'Dat gaat dan niet alleen over vliegende drones, maar ook over rijdende, en vaste camera's', specifieert Weemaes. 'Op de visuele data die deze toestellen capteren, kan ons platform algoritmes loslaten die met behulp van AI gaan definiëren of er problemen aanwezig zijn. Zo kunnen ze bijvoorbeeld waarschuwen voor toenemende corrosie, waardoor je op tijd kan gaan ingrijpen.'Een gecombineerde oplossing, dus, met drone-inspecties waarvoor SkyeBase samenwerkt met partners, en een SaaS-platform dat de bevindingen ontsluit. 'Drone as a Service, gecombineerd met Software as a Service wat resulteert in MIaaS: Material Insights as a Service', vat de co-founder het samen.Na een flink jaar draaien heeft SkyeBase er al een tachtigtal grote opdrachten opzitten, en haalde het al belangrijke petrochemische spelers uit de Antwerpse haven binnen. 'En de planning van het najaar is ook al flink gevuld', klinkt het. 'Nu willen we groeien door in te zetten op direct sales, maar ook door aanwezigheid op evenementen, marketing op sociale media, webinars, en ga zo maar door. Ook via onze partners hopen we potentiële nieuwe klanten te kunnen ontmoeten.'Dat er muziek in SkyeBase zit, gelooft alvast Start it @KBC dat de start-up onder zijn vleugels nam, en VLAIO dat onderzoeks- en ontwikkelingssubsidie toezegde ter waarde van 300.000 euro. Samen met het startbedrag van de vier co-founders en de onverwacht hoge opbrengst van een crowdlending (320.000 euro) vormt dat het kapitaal waarmee SkyeBase aan de slag gaat. 'Een nieuwe investeringsronde staat ook al op de agenda', vult Weemaes aan. 'Daarmee hopen we tot 600.000 euro op te halen.'En ondertussen lonkt de wereld, maar dan in stappen. 'Op dit moment ligt onze focus op België, maar Nederland, met de haven van Rotterdam, is natuurlijk een logische volgende markt, waar we al actief zijn. Vanaf volgend jaar willen we dan uitbreiden naar de rest van Europa, om in 2023 of 2024 de overstap naar Noord-Amerika en Azië te maken. Dit is in elk geval een schaalbaar verhaal.'