Je kunt een virusscanner installeren. Een firewall optrekken. Maar dan nog loeren de bedreigingen van het internet om de hoek. De Waals-Brabantse start-up Skyforce zorgt voor een grondige bescherming met een heuse Cyberbox tussen modem en computer.

Malware. Virussen. Spyware. Trojans en wormen, phishing en spam. De lijst van wat er allemaal via de modem kan foutlopen is eindeloos, en een goeie beveiliging is dus geen luxe. 'Ook niet voor KMO's', zegt Mathieu Lardinois, co-founder en sales manager van Skyforce.

'Natuurlijk zijn een virusscanner en een firewall op je computer belangrijk', klinkt het. 'Maar het moet verder dan dat gaan.' En dus ontwikkelde Skyforce zijn Cyberbox, een toestel dat tussen de modem en het computernetwerk al het in- en uitgaande dataverkeer monitort. 'Zo proberen we op onze eigen manier Unified Threat Management aan te bieden', legt CTO en co-founder Philippe Verwerft uit: 'Een geïntegreerd beheer van dreigingen. We doen dat door in onze Cyberbox zowel antivirussoftware als antispyware te integreren, evenals controletechnieken om alle denkbare login- en inbraakpogingen te detecteren. Door ook een proxy op te zetten, zorgen we er bovendien voor dat de computers zelf niet rechtstreeks met het internet verbonden zijn'.

De Cyberbox van Skyforce. © Skyforce

Servicemodel

Skyforce levert de Cyberbox in twee uitvoeringen, zodat zowel kleine KMO's met slechts enkele computers als middelgrote bedrijven met een al wat kloeker informaticapark de oplossing kunnen integreren.

CTO Verwerft: 'Afhankelijk van de noden van de onderneming komt er nog wat installatie- en configuratiewerk bij kijken. Een bedrijf dat veel camera's gebruikt moet bijvoorbeeld ook de data, de beelden van die toestellen beschermen. Daarom brengen we onze oplossing aan de man in een servicemodel, waarbij je tegen een maandelijkse fee van onze diensten geniet. Je huurt de Cyberbox dus van ons, zoals je ook de settopbox voor je digitale televisie huurt. De prijs is afhankelijk wat je precies nodig hebt, maar ligt doorgaans tussen de 129 en de 149 euro per maand.'

Sinds Skyforce vorig jaar werd opgericht, vonden al duizend klanten de weg naar het bedrijf. 'We hebben intussen zo'n 25 verkopers in dienst, verdeeld over twee Waalse en twee Vlaamse teams', zegt Lardinois. 'Zij verkopen niet alleen, maar analyseren ook de waarschuwingen uit de Cyberboxen die al actief zijn, om zo de grootste bedreigingen voor KMO's te detecteren.'

Europese speler

'Eerst België', klinkt het bij de oprichters, maar de ambities zijn groter dan dat. Lardinois: 'We hebben nu net een partner voor Frankrijk gevonden met wie we onze aanwezigheid in die markt willen vergroten. Daarna kunnen zeker ook andere buurlanden volgen, want op lange termijn willen we zeker een Europese speler worden'. Of daarvoor bijkomend kapitaal nodig is, zien de ondernemers dan weer wel. 'Momenteel draaien we goed met de klanten die we hebben, en de investeringen die tot nu toe gebeurd zijn.'

Skyforce Maatschappelijke zetel: Waterloo Aantal vennoten: 7 Niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: Skyforce.be

