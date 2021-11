Hoe krijg je je werknemers zo ver dat ze je beste en meest enthousiaste ambassadeurs worden? Dat is de uitdaging waar de Vlaams-Brabantse start-up Social Seeder zich over buigt. Met een eenvoudig platform helpen ze campagnes op te zetten die echte impact hebben.

Je ziet het maar zelden: mensen die enthousiast tweeten of posten over wat hun werkgever doet. 'Dat is vaak geen onwil', zegt CEO Patrick De Pauw van Social Seeder. 'Ze voelen zich gewoon niet zo comfortabel daarbij, weten niet goed hoe je zoiets doet op sociale media, of ga zo maar door. Terwijl er geen beter uithangbord voor een bedrijf bestaat dan een tevreden werknemer.'

Corporate responsibility

Een bedrijf is vandaag immers meer dan zomaar een werkgever. In tijden waarin sollicitanten belang hechten aan het idee van een 'meaningful company', een job waarin ze de wereld liefst wat helpen verbeteren, is het idee van corporate responsibility belangrijker dan ooit. Maar dan moet je dat wel kunnen uitdragen. 'Je wilt als firma een heldere identiteit hebben, ergens voor staan. Je wil de Netflix van je sector worden', vat De Pauw het samen. 'En daar willen we bij helpen.'

Je wilt als firma een heldere identiteit hebben, de Netflix van je sector worden.

Hoe? Door een combinatie van software en wat Social Seeder 'methodologie' noemt. Dat eerste deel bestaat uit een white label-webplatform waarop een bedrijf zijn werknemers kan uitnodigen 'ambassadeur' te worden. 'Bij de registratie koppelen ze hun sociale media aan de account, en vanaf dan werkt alles heel eenvoudig', aldus De Pauw. 'De werkgever kan vervolgens campagnes opzetten - een story, een blogpost, welk verhaal dan ook - waarop de ambassadeur vanuit onze app een mail of een push-notificatie ontvangt om dat verhaal te ontdekken en eventueel te delen. En dat compleet met suggesties om de boodschap te personaliseren en relevante hashtags.'

Om te zorgen dat die campagnes succesvol verlopen, vult Social Seeder aan met een persoonlijke begeleiding van de bedrijven. Met workshops wordt gekeken wat de doelen van de campagne zijn en welke KPI's erop geplakt kunnen worden. De kost daarvoor verrekenen we in de licensing fee die je betaalt per ambassadeur en per administrator in de backoffice', zegt De Pauw.

Zeven jaar geleden gegroeid vanuit de reissector had Social Seeder eerder vooral een marketingfunctie. 'Dat ging niet lang goed, want uiteindelijk draaide het om louter om ambassadeurs die reclamecampagnes van hun werkgevers pushten. Zoiets blijft niet duren. Toen we de verschuiving zagen richting zinvolle posts, was het duidelijk dat we daar veel meer moesten op inzetten, en hebben we onze tool op die manier geheroriënteerd.'

Vier jaar na die 'wedergeboorte', dixit De Pauw, wordt Social Seeder gebruikt door grote firma's als Colruyt, BMW, Atlas Copco, Arcelor Mittal, Orange, maar ook door ngo's als Unicef en Rode Kruis die de tool niet alleen voor interne, maar ook voor externe ambassadeurs inzetten. 'Ondertussen zijn er zo'n 150.000 campagnes uitgevoerd via ons platform', klinkt het. 'En dat heeft een hoop data opgeleverd.'

Artificiële intelligentie

En om die data draait het nu natuurlijk. Na jaren van bootstrappen wil Social Seeder een flinke kapitaalinjectie van 5 miljoen euro ophalen om daar artificiële intelligentie op los te laten. 'Zo willen we de inzichten, die we nu zelf creëren op basis van cijfers, automatisch genereren', zegt de CEO. 'Welke campagnes werken goed en welke niet, en waarom? Wat is de outcome van een campagne? Zelfs hoeveel conversie een post heeft gegenereerd willen we halen uit die data, die we vanzelfsprekend geanonimiseerd behandelen.'

Die automatisering moet de schaalbaarheid van Social Seeder vergroten. Het bedrijf is nu al overal ter wereld actief, en als de tool in de toekomst simpelweg 'inplugbaar' wordt (lees: bruikbaar zonder tussenkomst van consultants), kan het allemaal nog sneller gaan. 'We kijken voor de financiering dan ook richting mensen die ons naast fondsen ook access to market kunnen bieden in Parijs en Londen', zegt De Pauw.

Social Seeder Maatschappelijke zetel: Vilvoorde Aantal vennoten: 3 Financieel: Op zoek naar 5 miljoen euro. Website: Socialseeder.com

