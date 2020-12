Even hoesten in de microfoon en voilà: de computer weet of je ziek bent. Van zo'n oplossing dromen we allemaal, zeker in deze tijden, maar bij SoundTalks is het al werkelijkheid. In de varkenswereld toch al, en nu wil de Leuvense start-up ook kippen onder handen nemen.

Soms blijft onderzoek wat liggen en is het aan een slimme ondernemer om er daadwerkelijk eens iets mee te doen. Zo verging het ook student burgerlijk ingenieur Dries Berckmans. Voor zijn doctoraat boog hij zich over de mogelijkheden van geluidsanalyse, en zo stootte hij op een oud idee dat de faculteit jaren geleden ergens had geklasseerd.

Kous af

'Wel, het onderzoek had blootgelegd dat men op basis van dierengeluiden kon analyseren of een dier al dan niet ziek was. Maar daarmee was de kous af', aldus Berckmans. Maar louter op basis van dat concept vond hij meteen klanten die een praktische toepassing in hun stallen zagen. Met financiële steun van familie, vrienden en de KU Leuven is hij het idee vervolgens verder gaan ontwikkelen.

Technisch gesproken kunnen we nog meer diersoorten, en op termijn zelfs mensen onderzoeken

Want het is natuurlijk het ei van Columbus voor grote veetelers: eenvoudigweg op basis van het geluid van je dieren in de gaten houden of ze al dan niet ziek zijn. En precies dat is wat SoundTalks zijn klanten verkoopt: een set van hard- en software die je in de stal opstelt, en die je vervolgens via computer of telefoon waarschuwt als er problemen zijn. 'Voorlopig werkt het alleen met varkens. Die brengen namelijk een nogal heel herkenbare hoest voort als ze onwel zijn', legt Berckmans uit.

Langzamerhand kwamen er steeds meer klanten bij, terwijl Berckmans zijn product al doende verbeterde. 'Sinds we in 2019 een flinke kapitaalinjectie van zes miljoen kregen, onder meer vanuit de Duitse farmaciereus Boehringer Ingelheim, is de ontwikkeling een stuk sneller aan het gaan', aldus de ondernemer. 'Zo hebben we onze hardware aangepakt, zodat onze microfoons, de thermometer en de sensoren voor luchtvochtigheid en licht van topkwaliteit zijn. We leerden ook dat we met wifi-meshtechnologie over de beste technologie beschikken om onze data naar de gateway te transfereren.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

Opmerkelijk genoeg wil Berckmans zich helemaal niet profileren als hardwareverkoper. 'Het doel is om dat zo weinig mogelijk te zijn, dus leggen we de nadruk veel meer op ons jaarlijks abonnement dat toegang geeft tot de bijhorende software', klinkt het.

Met een partner als Boehringer Ingelheim, de grootste fabrikant van varkensvaccins, lag het voor de hand om ook hen in te schakelen voor de distributie van SoundTalks' oplossing. 'Zo zijn we ook al actief in heel wat landen', zegt Berckmans, 'al gaan we daar bewust voorzichtig mee om. In overleg met Boehringer nemen we land na land in de portefeuille, en vaak starten we dan met één demoproject, om gaandeweg meer boeren en telers te overtuigen.'

Toch blijft de ambitie groot, zowel geografisch als technisch gezien. Na de varkens wil SoundTalks immers ook de kippenteelt onder handen nemen, en daar staat het bedrijf al tamelijk ver in. 'Ook in die sector kunnen we op basis van geluid het gedrag van de dieren monitoren en conclusies trekken over hun gezondheid. De volgende stap is om ook daar een product voor te ontwikkelen, en daar hoeft het zeker niet bij te stoppen. Technisch gesproken kunnen we nog meer diersoorten, en op termijn zelfs mensen onderzoeken. The sky is the limit, maar we doen het stukje bij beetje.'

SoundTalks Maatschappelijke zetel: Leuven Aantal vennoten: 1 Voorlopig niet op zoek naar bijkomend kapitaal Website: SoundTalks.com

Soms blijft onderzoek wat liggen en is het aan een slimme ondernemer om er daadwerkelijk eens iets mee te doen. Zo verging het ook student burgerlijk ingenieur Dries Berckmans. Voor zijn doctoraat boog hij zich over de mogelijkheden van geluidsanalyse, en zo stootte hij op een oud idee dat de faculteit jaren geleden ergens had geklasseerd.'Wel, het onderzoek had blootgelegd dat men op basis van dierengeluiden kon analyseren of een dier al dan niet ziek was. Maar daarmee was de kous af', aldus Berckmans. Maar louter op basis van dat concept vond hij meteen klanten die een praktische toepassing in hun stallen zagen. Met financiële steun van familie, vrienden en de KU Leuven is hij het idee vervolgens verder gaan ontwikkelen.Want het is natuurlijk het ei van Columbus voor grote veetelers: eenvoudigweg op basis van het geluid van je dieren in de gaten houden of ze al dan niet ziek zijn. En precies dat is wat SoundTalks zijn klanten verkoopt: een set van hard- en software die je in de stal opstelt, en die je vervolgens via computer of telefoon waarschuwt als er problemen zijn. 'Voorlopig werkt het alleen met varkens. Die brengen namelijk een nogal heel herkenbare hoest voort als ze onwel zijn', legt Berckmans uit.Langzamerhand kwamen er steeds meer klanten bij, terwijl Berckmans zijn product al doende verbeterde. 'Sinds we in 2019 een flinke kapitaalinjectie van zes miljoen kregen, onder meer vanuit de Duitse farmaciereus Boehringer Ingelheim, is de ontwikkeling een stuk sneller aan het gaan', aldus de ondernemer. 'Zo hebben we onze hardware aangepakt, zodat onze microfoons, de thermometer en de sensoren voor luchtvochtigheid en licht van topkwaliteit zijn. We leerden ook dat we met wifi-meshtechnologie over de beste technologie beschikken om onze data naar de gateway te transfereren.'Opmerkelijk genoeg wil Berckmans zich helemaal niet profileren als hardwareverkoper. 'Het doel is om dat zo weinig mogelijk te zijn, dus leggen we de nadruk veel meer op ons jaarlijks abonnement dat toegang geeft tot de bijhorende software', klinkt het.Met een partner als Boehringer Ingelheim, de grootste fabrikant van varkensvaccins, lag het voor de hand om ook hen in te schakelen voor de distributie van SoundTalks' oplossing. 'Zo zijn we ook al actief in heel wat landen', zegt Berckmans, 'al gaan we daar bewust voorzichtig mee om. In overleg met Boehringer nemen we land na land in de portefeuille, en vaak starten we dan met één demoproject, om gaandeweg meer boeren en telers te overtuigen.'Toch blijft de ambitie groot, zowel geografisch als technisch gezien. Na de varkens wil SoundTalks immers ook de kippenteelt onder handen nemen, en daar staat het bedrijf al tamelijk ver in. 'Ook in die sector kunnen we op basis van geluid het gedrag van de dieren monitoren en conclusies trekken over hun gezondheid. De volgende stap is om ook daar een product voor te ontwikkelen, en daar hoeft het zeker niet bij te stoppen. Technisch gesproken kunnen we nog meer diersoorten, en op termijn zelfs mensen onderzoeken. The sky is the limit, maar we doen het stukje bij beetje.'