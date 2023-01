Acute hulp bij taalvragen, met behulp van technologie: dat wil de Kortrijkse start-up Squidll, een afdeling van taalexpert BLCC, de klant bieden. Omdat het soms simpelweg te laat is om nog aan die langlopende taalcursus te beginnen.

Het probleem is immers vaak dat: geen tijd. Maar plots besef je dat je toch een erg gevoelige mail in het Frans moet opstellen. Of dat een belangrijke onderhandeling in het Engels op je wacht. Dan kun je maar beter zeer specifieke hulp krijgen, gericht op dat ene geval. Precies dat is de specialiteit van BLCC, een bedrijf met een jarenlange ervaring in taalonderricht.

Waarom de aparte naam Squidll? 'Omdat onze oplossing erg technologisch is, iets wat men minder met BLCC associeert. Zelfs al werken we al jaren met de modernste technieken', klinkt het bij managing director Kathleen Heireman. 'We zien Squidll dus als een aparte brand, die voorlopig wel deel blijft van het overkoepelende bedrijf.'

Technologisch is de hulp die Squidll biedt zeker, maar ook het menselijke aspect is aanwezig. 'Op ons platform kun je credits aankopen die je toegang geven tot een videosessie met één van onze taalcoaches', vervolgt Heireman. 'Alleen op die manier kan je immers hulp krijgen voor dat specifieke probleem waar jij begeleiding bij nodig hebt. Zo'n call verloopt niet via Zoom of aanverwanten, maar binnen ons eigen platform. Dat is belangrijk, want nadien laten we artificiële intelligentie op het gesprek los die uit keywords en sleutelzinnen de essentie van het probleem distilleert. Op basis daarvan worden dan verdere oefeningen samengesteld. Hiervoor zetten we zowel spraakherkenning als machine learning in.'

Digitale campagnes

Voor 35 euro per half uur ben je zo een pak verder geholpen in je taalverwerving, zegt Heireman, die nu volop inzet op marketing om klanten te overtuigen. 'Daarvoor denk ik in de eerste plaats aan digitale campagnes', zegt ze. 'Want het is duidelijk dat op dit vlak nog wat extra inspanning nodig is. Eerst dachten we ons uitsluitend te richten op de markt van zelfstandige professionals, maar we willen toch ook inzetten op bedrijven, die een licentie kunnen nemen voor meerdere medewerkers.'

Voorlopig biedt Squidll enkel de talen Nederlands, Frans, Engels en Duits aan, maar Heireman ziet geen bezwaar om dat uit te breiden. 'Het staat voorlopig niet op onze planning, maar gezien de expertise van BLCC is er geen reden waarom het niet zou kunnen. De oplossing is erg schaalbaar, dus waarom zou de ambitie ook niet wereldwijd liggen?'

Language learning

Extern geld daarvoor heeft Heireman voorlopig niet nodig. Zoals ze Squidll met eigen middelen kon laten ontwikkelen, zo kan het nog wel even door, denkt ze. 'Al sluiten we geen enkel scenario a priori uit'. En ze lacht bij onze laatste vraag. Waar die naam eigenlijk vandaan komt? 'Wel, de inktvis is een erg slim dier, dat zijn leven lang blijft leren. En precies dat is wat wij willen bieden, vandaar ook de dubbele 'l' van language learning.'

Squidll Maatschappelijke zetel: Kortrijk Aantal vennoten: 1 Financieel: Geen plannen. Website: Squidll.com

