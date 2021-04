Je kan je medewerkers op bijscholing sturen, maar daarmee ben je nog niet zeker dat ze de opgedane kennis ook daadwerkelijk toepassen in de praktijk. Via wetenschappelijke inzichten wil Stellar Labs ervoor zorgen dat medewerkers effectief en vlot nieuwe kennis vergaren.

In 2030 zal de wereld liefst 85 miljoen werknemers met de juiste competenties te kort hebben, als we niets doen. The war for talent blijft woeden, dus kan je niet anders dan je personeel zelf bijscholen. De markt voor trainingen is bijgevolg meer dan verzadigd. 'En toch blijven de resultaten achter', zegt Raf Seymus van de Antwerpse start-up. 'Vaak zijn de leermethodes zeer ineffectief, zodat de leertransfer achterblijft. Zeker bij e-learning blijkt dat de leerlingen zelfs minder dan tien procent van de kennis echt onthouden. Want wat vaak vergeten wordt, is dat leren een proces is dat herhaling vraagt. Oefening is dus van groot belang.'

Het was Seymus' Britse co-founder en neurowetenschapper Stella Collins die de wetenschappelijke basis voor Stellar Labs legde met haar boek Neuroscience for Learning and Development. Zij ontwikkelde een evidence-based leermethode die neurowetenschap en psychologie inzet om te zorgen dat de leerstof ook effectief wordt omgezet naar vaardigheden en competenties op de werkvloer. 'Zo is het belangrijk dat bepaalde kennis van het korte naar het langetermijngeheugen verhuist. Onze hybride leervorm waakt er via een algoritme voor dat de dingen zo getimed worden dat dat ook gebeurt.'

Dat leren via Stellar Labs wordt georganiseerd op een webplatform en een mobiele app die de start-up momenteel ontleent aan een Nederlandse collega. 'Dat biedt echter niet alle mogelijkheden die wij in gedachten hebben', klinkt het. 'Daarom overwegen we om een ander bestaand platform over te nemen en verder door te ontwikkelen, of alles zelf from scratch te ontwerpen. 'Daarbij willen we iedereen betrekken, want ook de trainer moet leren hoe hij kennis overbrengt en anderen vaardigheden aanleert, en de werkgever die de opleiding betaalt heeft recht op inzicht in de vooruitgang van zijn medewerkers.'

Om de wetenschappelijke basis nog te verstevigen, voert Stellar Labs ondertussen studies uit in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Daarvoor kreeg het de steun van VLAIO. 'Bedoeling is om te kijken welke data we tijdens het leertraject kunnen capteren, en zien wat we daaruit kunnen leren om het proces te personaliseren', aldus Seymus.

Stellar Labs vond voor de eerste versie van zijn platform alvast enkele grote bedrijven als ASML, Bridgestone en Swedbank geïnteresseerd. 'We mikken in eerste instantie ook op zulke grote klanten, maar dat neemt niet weg dat ook kleinere bedrijven met onze technologie kunnen werken. Zo ontwikkelen we nu een opleidingstraject voor een KMO', vertelt Seymus. Om meer klanten te bereiken zet de start-up vooral in op content marketing. 'Stella is ter zake nu eenmaal een echte thought leader.'

Seymus en Collins konden voor hun idee al snel rekenen op de belangstelling van angel investors. Samen met een lening van KBC en aanzienlijke onderzoekssubsidies van VLAIO voor het project met de UA beschikt de start-up zo over een kapitaal van 1,7 miljoen euro. 'Ondertussen genereren we ook al eigen inkomsten', klinkt het. 'Op dit moment draaien we reeds driemaal zoveel omzet als vorig jaar. Daarmee willen we nu de MVP van ons eigen platform ontwikkelen. We verwachten dan in de loop van 2022 een volgende kapitaalronde te houden.'

Stellar Labs Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 2 Financieel: Nieuwe kapitaalronde in de loop van 2022 Website: StellarLabs.eu

