Dé opleiding om nieuwe medewerkers snel en efficiënt te maken. Dat is wat SupportSquare wil realiseren. En daarvoor zet de Gentse start-up zowel augmented als virtual reality in.

Medewerkers in de maakindustrie, field operatoren die bij klanten ter plekke de naverkoop behandelen; ze zijn soms moeilijk te vinden. Dus hoe sneller en aangenamer bedrijven nieuw personeel kunnen onboarden, hoe beter. En daar vonden Ben Mahy en zijn drie andere co-founders van SupportSquare iets op: augmented reality en virtual reality. Met behulp van beide technieken ontwikkelt SupportSquare guiding, coaching en teaching tools.

Om maar met dat opleiden te beginnen; dat doet SupportSquare via een webportaal waarop een werkgever een cursus voor een bepaalde job kan maken. Via virtual reality krijgt de 'leerling' zo de uitleg te zien over zijn takenpakket, en leert hij al doende en zonder risico wat moet. 'Handig voor operatoren in de maakindustrie die vaak complexe procedures moeten aanleren', zegt Mahy.

Wearables

Voor het coachen heeft de start-up dan weer een oplossing waarbij ervaren werknemers vanop afstand kunnen meekijken met hun collega's op het veld. 'Zo wordt kennis snel gedeeld. En dan is er nog het guide-onderdeel', besluit de managing director. 'Door handleidingen te maken die via augmented reality op hun wearables te consulteren zijn, kan de field operator ook vlot zijn herstellingen uitvoeren.'

'Als SaaS-oplossing draait SupportSquare in de cloud', zegt Mahy. 'Maar op vraag van de klant kunnen wij ook zorgen voor bijhorende smart glasses of VR-brillen.' En die klanten vonden al vlot de weg naar het bedrijf dat in 2018 werd opgericht: 'Vooral machinebouwers als Atlas Copco, Baxter, Gea, GF en JBT zien voordeel in ons aanbod. Zowel bij de assemblage als voor het leveren van aftersales services vindt men moeilijk gekwalificeerd personeel. Onze oplossingen zorgen daarbij voor een snellere ontwikkeling'.

Slipstreamen

Groei komt op dit moment van repeat business, direct sales en mond-tot-mondreclame. 'Er zit nog veel potentieel in marketing automation', beseft Mahy, 'maar daar hebben we nog een weg af te leggen'. De internationalisatie gebeurt vooralsnog in de slipstream van de bestaande klanten. 'Als SaaS-bedrijf hebben we niet meteen plannen om buitenlandse vestigingen te openen.'

SupportSquare vond voor zijn technologie gewillige steun van VLAIO, dat een eerste subsidie van 300.000 euro zal aanvullen met een tweede van 200.000 euro. Verder wil de twintigkoppige start-up voorlopig blijven bootstrappen met de inkomsten die het genereert. 'Er zijn op dit moment geen plannen om extern kapitaal op te halen', stelt de oprichter.

SupportSquare Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 4 (20 FTE) Financieel: Geen plannen Website: SupportSquare.io

