Als elk gebouw wettelijk verplicht een syndicus moet hebben, en niemand heeft nog zin om die job te doen, dan moet er iets gebeuren. Met een ondersteunend platform wil de Brusselse start-up Syndic4You de syndicus helpen en bijstaan, en in één klap ook de mede-eigenaars dichter betrekken.

'Het is de wet die voorschrijft dat elk gebouw met meerdere eigenaars een syndicus heeft', zegt Valentin Bertrand, mede-oprichter van Syndic4You. 'Er zijn immers altijd wel gedeelde ruimtes en onderdelen die onderhouden moeten worden. Iemand moet dat coördineren en overzien.' Maar dan moet er dus wel iemand worden gevonden, en dat gaat tegenwoordig niet zo gemakkelijk meer als vroeger. Professionele makelaars vinden nauwelijks personeel voor de job, en als ook geen mede-eigenaar de taak op zich wil nemen, wordt het al snel heel lastig.

Syndic4You vindt geen nieuwe syndici uit, het bedrijf vervangt ze ook niet, maar belooft wel dat het met zijn oplossing het leven van de syndicus gemakkelijker kan maken, zo vertelt Bertrand. 'Concreet hebben we een webplatform ontwikkeld dat hem bijstaat in de vele taken, en zo het werk verlicht. Bijvoorbeeld door automatische verdelingsberekeningen te maken.'

Want dat is natuurlijk de grootste kopzorg van een syndicus: de boekhouding en de verrekening van uitgevoerde werken over het collectief van de mede-eigenaars. Moet iedereen meebetalen of alleen de bewoners van de eerste verdieping? Met de software is het in een oogwenk uitgewerkt. Een koppeling met de bankrekening kan meteen ook worden gelegd. 'Meer nog, je kunt bij ons ook een rekening openen via onze bankpartner. Dat is soms nodig, want er zijn banken die weigeren om nog syndicusrekeningen te registreren', weet Bertrand.

Toolbox

Vergaderverslagen? Daar maakt Syndic4You automatisch een proces-verbaal van dat je kan neerleggen, zoals wettelijk verplicht. Offertes - minstens drie moeten dat er zijn - aanvragen voor een klus? Daarvoor heeft Syndic4You een samenwerking met AXA én een netwerk van loodgieters en andere specialisten. 'Zo bespaar je heel wat tijd', legt Bertrand uit. 'Overigens, door het partnerschap met die verzekeraar kunnen we ook een brandverzekering aanbieden die vijftien procent goedkoper is dan wat je nu betaalt.'

En zo, vat de co-founder het samen, is dit een toolbox voor de syndicus. Eentje met vanzelfsprekend ook een aparte mailbox voor alle communicatie rond de opdracht. In ruil voor een maandelijks licentiebedrag kan hij overigens ook bogen op professionele ondersteuning door juridische en technische experts van Syndic4You.

Uitbreiding

Ondertussen maken al meer dan 1.500 eigenaars gebruik van het platform; een doelgroep die zich tot nu toe vooral in Franstalig België bevindt. 'Daar gaan we binnenkort verandering in brengen', klinkt het. 'In de eerste plaats willen we uitbreiden naar Vlaanderen, en met dat doel hebben we twee salesmensen aangeworven.'

Door de recente overname van de start-up door VMRE real estate services uit Gent is er nu ook een Vlaamse link en kennis over die grote markt. 'Daarna willen we zeker ook over de landsgrenzen kijken', zegt Bertrand. 'In Frankrijk bestaat er wel al een gelijkaardige speler met enkele jaren voorsprong op ons, maar verder ligt de Europese markt voor Syndic4You open. De wettelijke vereisten zijn immers overal min of meer hetzelfde.'

Met het oog op deze expansie houdt de start-up ook de mogelijkheid open om extern kapitaal op te halen, maar dat is voorlopig nog niet concreet.

Syndic4You Maatschappelijke zetel: Terhulpen Aantal vennoten: 2 Financieel: Mogelijk kapitaalronde in de toekomst. Website: Syndic4you.be

