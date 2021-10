Een secretaresse zoekt andere jobs dan een verkoper. Een koppel dat een vrijstaand huis in het groen zoekt, heeft weinig aan een site vol stadspaleizen. Met een handig webplatform stelt de Antwerpse start-up Taglayer marketeers in staat hun website beter aan te passen aan wat de klant zoekt.

'De customer experience van een website beter maken.' Zo vat CEO en founder Willem Drijver het idee achter Taglayer samen. En dat doet hij door die klant een beetje in het oog te houden. 'Met een tracking code kunnen we bezoekers op de website van onze gebruikers volgen, en krijgen we een idee van wat zij specifiek aan het zoeken zijn. Op basis daarvan kunnen we hen dan een gemodificeerde site tonen, of gerichte mail-acties of push-notificaties opzetten.'

Het is een tool die veel sectoren kan bevallen, maar ze komt vooral van pas op jobsites, in de immowereld en in de e-commerce: denk maar aan de 'andere klanten zoals u kochten ook'-suggesties. Want wie al wat sales jobs in het Antwerpse aan het bekijken was, is waarschijnlijk daar naar op zoek, en kan ze maar beter in het gezicht geduwd krijgen. Het webplatform van Taglayer stelt marketeers in staat net dat te doen: op basis van profielen van bezoekers kunnen ze bepaalde customer journeys ontwerpen, of specifieke pop-ups lanceren. 'Op die manier kunnen we de conversie van bezoeker naar klant verhogen', klinkt het.

Concurrentie

De tool klinkt echter ook bekend. Heeft Taglayer niet al veel concurrenten die met gelijkaardige oplossingen bezig zijn? Drijver ontkent niet, maar wijst op de verschillen. Het gebruiksgemak van zijn platform, zo bezweert hij, ligt veel en veel hoger. 'Meestal heb je een developer nodig voor de implementatie van dergelijke oplossingen. Dat is bij ons niet het geval. Taglayer is gemaakt met de marketeer die het gebruikt in het achterhoofd, je hebt er dus geen specifieke IT-kennis bij nodig. Ook de set-up is dus erg snel en eenvoudig.'

Na vijf jaar commerciële activiteit vond Taglayer 350 klanten die wilden intekenen op een maandelijks abonnement en de bijkomende kosten voor add-ons als e-maildiensten en push notifications. Daaronder zitten grote namen uit de interimwereld als Start People en ASAP, maar ook Test Aankoop en JD Sports. 'Maandelijks sturen we nu zo'n 12.500 e-mails naar potentiële klanten om dat nog te doen groeien', zegt Drijver, 'en dat levert heel wat gesprekken op. Daarbij voelen we ons niet geografisch gebonden, we hebben ook al gebruikers in Spanje, Portugal, Italië, Nederland, Polen, Zwitserland en Canada.'

Drijver heeft Taglayer voor het grootste deel gebootstrapt, al kon hij wel rekenen op twee subsidies van VLAIO, samen goed voor 500.000, en op de steun van banken die leningen voorzagen. Of hij ook extern kapitaal overweegt, daar is de founder nog niet uit. 'Ik wil eerst zien dat onze sales goed draait, en we consistent klanten bij krijgen. En dat moet lukken. Onze tool is goed, onze klanten gaan niet weg.'

Taglayer Maatschappelijke zetel: Schoten Aantal vennoten: 1 Financieel: geen plannen Website: Taglayer.com

