Een story zoals op Instagram, maar dan eentje die je overal kunt delen zoals jij dat wenst; dat is wat het Brusselse Tappable voorziet. De start-up laat je met het gemak van een CMS je eigen verhalen maken en sharen zonder één lijn codeerwerk.

Het gebeurt niet vaak dat een start-up ook meteen een ouderwets familiebedrijf is, maar bij Tappable is dat wel het geval. Het zijn immers vader Hans Pauwels - 'de oude mocht eens meedoen', glimlacht hij - en zijn twee zonen die het bedrijfje uit de grond stampten vanuit de idee: 'Wat als we het storyformaat nu eens uit die afgesloten socialemediawereld haalden en het voor iedereen toegankelijk maakten, los van een bestaand, monopolistisch platform?'.

Broodnodig

Het is een idee zo simpel als het sterk is: als iedereen almaar meer content tot zich neemt via zijn smartphone, en veel daarvan nog niet is aangepast aan dat schermformaat, dan is een systeem dat de twee beter op elkaar doet aansluiten broodnodig. En dus ontwikkelden Hans en zijn zonen een content managementsysteem (CMS) dat specifiek focust op het formaat van de story. 'Je kan het goed vergelijken met hoe WordPress werkt', zegt vader Pauwels. 'Je bouwt webpagina's, voegt foto's toe en deelt het geheel via de weg die je zelf kiest. Dat kan gaan van sociale media tot een e-mail, sms of WhatApp. Daarnaast bepaal je hoelang iets online mag blijven staan.'

Natuurlijk is dat idee op het lijf geschreven van de media. De familie schreef zich daarom bij onze noorderburen in voor het acceleratorprogramma van het Stimulatiefonds voor de Journalistiek. 'Zo kreeg onze oplossing veel zichtbaarheid en zijn heel wat mediabedrijven met ons komen praten. Zo werken we in Nederland onder meer al samen met Nu.nl, De Volkskrant en de VPRO.'

In ons land gaat het allemaal wat stroever op mediavlak, geeft Pauwels toe, en dus keek de start-up ook naar andere potentiële afnemers. 'Eenmaal we een voet binnen hadden in de mediawereld bleek dat ook heel wat merken brood zagen in Tappable', vertelt hij. 'Het is immers een hele interessante manier om met je publiek te communiceren en interactie te creëren.'

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

Als SaaS-oplossing rekent Tappable op abonnementsgeld voor het gebruik van de oplossing. 'Voor redactionele content rekenen we hoofdzakelijk het aantal views aan en in mindere mate het aantal clickthroughs, bij marketing werken we juist omgekeerd', legt Pauwels uit. Een derde markt ontdekten de ondernemers bij bedrijven die Tappable willen gebruiken in hun interne communicatie, voor tutorials en dergelijke. 'Zo zijn we voor een grote multinational bezig om al hun veiligheidsinstructies via kleine story-filmpjes te ontsluiten. Dat is echt maakwerk, dus daarvoor gaan we op consultancy-basis aanrekenen.'

Wereldwijd

Klanten lokt de start-up door in pilots of tijdens een proefperiode content voor die afnemers te genereren met de branding van Tappable. 'Dat zorgt heel wat goeie leads', zegt Hans. 'We willen nu echter ook meer op outbound-marketing inzetten en hebben net twee salesmensen aangeworven om ondernemingen te benaderen. We zijn niet aan een regio gebonden, dus we kunnen overal ter wereld aan de slag. Wat voor ons vooral van belang is, is dat we de juiste use cases vinden waarmee we echt de problemen van een bedrijf kunnen oplossen.'

Na een eigen investering vonden Tappable een familiaal investeringsfonds bereid om in hun start-up te investeren. 'In twee rondes hebben zij zo al voor 450.000 euro kapitaal ingebracht', zegt Pauwels. Momenteel wordt bekeken wat oe volgende stap kan zijn: een echte Series A-investering, of eerder nog een soort tussenfase. 'We hopen die knoop in het tweede kwartaal van dit jaar door te kunnen hakken', klinkt het ambitieus.

Tappable Maatschappelijke zetel: Brussel Aantal vennoten: 3 Financieel: In de tweede helft van dit jaar is er een nieuwe investeringsronde. Website: Tappable.co

Het gebeurt niet vaak dat een start-up ook meteen een ouderwets familiebedrijf is, maar bij Tappable is dat wel het geval. Het zijn immers vader Hans Pauwels - 'de oude mocht eens meedoen', glimlacht hij - en zijn twee zonen die het bedrijfje uit de grond stampten vanuit de idee: 'Wat als we het storyformaat nu eens uit die afgesloten socialemediawereld haalden en het voor iedereen toegankelijk maakten, los van een bestaand, monopolistisch platform?'.Het is een idee zo simpel als het sterk is: als iedereen almaar meer content tot zich neemt via zijn smartphone, en veel daarvan nog niet is aangepast aan dat schermformaat, dan is een systeem dat de twee beter op elkaar doet aansluiten broodnodig. En dus ontwikkelden Hans en zijn zonen een content managementsysteem (CMS) dat specifiek focust op het formaat van de story. 'Je kan het goed vergelijken met hoe WordPress werkt', zegt vader Pauwels. 'Je bouwt webpagina's, voegt foto's toe en deelt het geheel via de weg die je zelf kiest. Dat kan gaan van sociale media tot een e-mail, sms of WhatApp. Daarnaast bepaal je hoelang iets online mag blijven staan.'Natuurlijk is dat idee op het lijf geschreven van de media. De familie schreef zich daarom bij onze noorderburen in voor het acceleratorprogramma van het Stimulatiefonds voor de Journalistiek. 'Zo kreeg onze oplossing veel zichtbaarheid en zijn heel wat mediabedrijven met ons komen praten. Zo werken we in Nederland onder meer al samen met Nu.nl, De Volkskrant en de VPRO.'In ons land gaat het allemaal wat stroever op mediavlak, geeft Pauwels toe, en dus keek de start-up ook naar andere potentiële afnemers. 'Eenmaal we een voet binnen hadden in de mediawereld bleek dat ook heel wat merken brood zagen in Tappable', vertelt hij. 'Het is immers een hele interessante manier om met je publiek te communiceren en interactie te creëren.'Als SaaS-oplossing rekent Tappable op abonnementsgeld voor het gebruik van de oplossing. 'Voor redactionele content rekenen we hoofdzakelijk het aantal views aan en in mindere mate het aantal clickthroughs, bij marketing werken we juist omgekeerd', legt Pauwels uit. Een derde markt ontdekten de ondernemers bij bedrijven die Tappable willen gebruiken in hun interne communicatie, voor tutorials en dergelijke. 'Zo zijn we voor een grote multinational bezig om al hun veiligheidsinstructies via kleine story-filmpjes te ontsluiten. Dat is echt maakwerk, dus daarvoor gaan we op consultancy-basis aanrekenen.'Klanten lokt de start-up door in pilots of tijdens een proefperiode content voor die afnemers te genereren met de branding van Tappable. 'Dat zorgt heel wat goeie leads', zegt Hans. 'We willen nu echter ook meer op outbound-marketing inzetten en hebben net twee salesmensen aangeworven om ondernemingen te benaderen. We zijn niet aan een regio gebonden, dus we kunnen overal ter wereld aan de slag. Wat voor ons vooral van belang is, is dat we de juiste use cases vinden waarmee we echt de problemen van een bedrijf kunnen oplossen.'Na een eigen investering vonden Tappable een familiaal investeringsfonds bereid om in hun start-up te investeren. 'In twee rondes hebben zij zo al voor 450.000 euro kapitaal ingebracht', zegt Pauwels. Momenteel wordt bekeken wat oe volgende stap kan zijn: een echte Series A-investering, of eerder nog een soort tussenfase. 'We hopen die knoop in het tweede kwartaal van dit jaar door te kunnen hakken', klinkt het ambitieus.