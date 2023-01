Info@grootbedrijf.be. Dat is meestal het adres waar een hoop ongedefiniëerde, onbestemde mails terechtkomen die toch liefst snel afgehandeld worden. Door daar artificiële intelligentie op los te laten wil de Oostendse start-up Tekst.ai ervoor zorgen dat ze meteen bij de juiste persoon of dienst belanden voor een antwoord.

Tekst.ai is bezwaarlijk de eerste speler die de grote instroom aan mails voor bedrijven behapbaar wil maken. Co-founder Tiebe Parmentier geeft dat ook onmiddellijk, maar ziet toch een verschil met concurrenten in binnen- en buitenland.

'Om te beginnen alleen al het feit dat wij multi-lingual werken,' legt Parmentier uit. 'Dat is een troef tegenover Amerikaanse ontwikkelaars die uitsluitend een Engelstalige oplossing bieden. Maar er is meer. Ik denk dat wij ook een van de enige spelers zijn die echt een oplossing als product aanbieden. Je kunt ze plug-and-play installeren, en zo in gebruiknemen zonder dat in een maandenlang proces een tool op maat moet worden gemaakt.'

Want daar gaat het om: software die met behulp van kunstmatige intelligentie inkomende mails meteen doorstuurt naar de juiste plek voor afhandeling. Het algoritme achter de tool analyseert niet alleen het onderwerp van de mail, maar ook de taal en zelfs het 'sentiment' van het bericht. Zodoende kan die boze mail bijvoorbeeld meteen bij de collega met het meeste geduld belanden.

Uiterste respect voor privacy

'Hierdoor kan bijvoorbeeld je customer support een pak efficiënter en goedkoper worden georganiseerd', klinkt het bij Parmentier. 'En voor alle duidelijkheid: we doen alles met het uiterste respect voor privacy. Zo slaan we geen mailadressen op, maar enkel hashes van mailadressen.'

Tekst.ai begon in februari 2021, toen Parmentier en co-founder Wouter Janssen nog studenten waren. Het afgelopen half jaar vond de start-up de eerste vaste grond in de markt. 'Onze eerste klant is Verzekeringen.be', zegt Parmentier, 'een site waar je de beste verzekering vindt via prijsvergelijking. Hun klantendienst draait nu op onze tool, en dat zorgt voor een veel snellere afhandeling van bijvoorbeeld schadegevallen.'

Verdere uitbouw van de klantenportefeuille wil Tekst.ai realiseren door als founders zelf de sales in handen te nemen, en door in te zetten op partnerschappen. 'We zijn al in gesprek met enkele grote consultancybedrijven die onze oplossing graag mee willen aanbieden aan hun klanten.'

Pre-seedronde

Voor hun start-up konden Parmentier en Janssen terecht bij het istart-programma van imec, wat hen 50.000 euro aan financiële steun opleverde. 'Daarnaast hebben we vooral gebootstrapt', klinkt het. 'Maar nu willen we ergens tussen het tweede en derde kwartaal van dit jaar een pre-seedronde houden. Daarmee moeten we dan echt gelanceerd zijn.'

Tekst.ai Maatschappelijke zetel: Oostende Aantal vennoten: Twee Financieel: Pre-seedronde voorzien Q2/Q3 Website: Tekst.ai

