Televitas zet in op een eigen e-health platform en hardware met sensoren van Kraydel om telemonitoring, consultatie op afstand en zelfs tele-assistentie mogelijk te maken.

Televitas werd in november vorig jaar opgericht door IT-consultant Onetowin, het management vennootschap van Gio Verborg (Checkpoint X) en Paul De Wilde (De Wilde Consulting). "Met Onetowin leveren we consultancy aan heel wat sectoren: telecom, openbaar vervoer, banken en verzekeringen, maar ook aan mutualiteiten. Het is daar dat we gemerkt hebben dat er rond het organiseren van onze gezondheidszorg nog heel wat digitale uitdagingen zijn. Daar is de kiem voor Televitas ontstaan", vertelt Gio Verborg, "met achterliggend mijn overtuiging dat we met z'n allen moeten evolueren van curatief ingrijpen naar preventiezorg. Dat helpt zeker ook om onze ziektezorg betaalbaar te houden."

Diego Vanhee, samen met Verborg bestuurder van Onetwin, leverde de marktkennis aan vanuit onder meer zijn ervaring bij de Christelijke Mutualiteiten. Ondernemer en ervaren ICT-consultant Paul De Wilde brengt zijn netwerk en kennis aan vanuit zijn ervaring bij onder meer Mederi (thuisverpleging), TDM3 (derdebetalersregeling voor de eerstelijnszorg) en Doctar (administratiesoftware voor artsen).

"Ik vond het idee van Televitas onmiddellijk goed, zolang het gecombineerd wordt met het ontlasten van niet alleen de zorghebbende, maar ook de zorgverlener", aldus Paul De Wilde, die in de start-up de rol van chief digital officer opneemt. Gio Verborg waakt over de commerciële activiteiten, en Hélène Aernoudt is verantwoordelijk voor marketing, communicatie en rekrutering.

Engelse mosterd

De basis van de oplossing die Televitas aanbiedt, is het Konnect-systeem van Kraydel, met hoofdkantoor in het Noord-Ierse Belfast en ook een kantoor in Londen. "We dachten eerst aan eigen hardware tot we dit prototype in het Verenigd Koninkrijk ontdekten en een live test zagen. Ondertussen wordt de oplossing ook ingezet door de Britse National Health Service", zegt Verborg.

Konnect bestaat uit een box die u aansluit met usb en hdmi op een tv-set, een hub met camera die u bovenop de tv bevestigt, sensoren die automatisch pairen en een afstandsbediening en app (Apple en Android). Via die set-up maakt u van elke tv een toestel waarop u videogesprekken kan voeren met bijvoorbeeld een arts voor een afspraak op afstand. Via de box kan u ook herinneringen instellen voor uw medicatie. De sensoren zorgen ervoor dat behandelende zorgverleners niet alleen medische gegevens ontvangen, maar even goed indicaties over de woonomgeving (temperatuur, gemiddelde vochtigheidsgraad enzovoort). Het systeem is ook helemaal klaar om in een tweede fase proactief te werken en 'alerts' uit te sturen naar zorgverstrekkers: preventieve zorg op basis van AI, dus.

"Belangrijk is dat we dit product als basis gebruiken, maar daarbovenop ook alle data- en gebruikersbeheer en integratie verzorgen tot zelfs de facturatie van prestaties van zorgverleners toe: het is écht een end-to-end systeem en niet zomaar een box", zegt De Wilde: "Zelfs van apps die op het systeem willen inhaken, kunnen we de betaling regelen."

V.l.n.r: Paul De Wilde (CDO), Gio Verborg (CCO) en Hélène Aernoudt (CMRO). © DN/KVdS

"Een belangrijk voordeel voor de artsen is dat alle sensordata samenkomen in één centraal dashboard. Geen enkele arts wil naar tientallen dashboards en schermen kijken per patiënt", vult Verborg aan. De bedoeling is dat alle sensordata uiteindelijk doorstromen naar EPD's - elektronische patiëntendossiers - en EMD's - elektronische medische dossiers. Ook koppelingen naar de gekende Belgische gezondsheidszorgsystemen zoals eHealth en MyCarenet worden voorzien.

Doelgroepen

"De oplossing biedt drie types sensoren: thuisomgeving en gezondheid, maar ook emoties. Zo kan zelfs gedetecteerd worden wanneer er bijvoorbeeld veel geroepen wordt, of wanneer er net dagenlang niks gezegd wordt. Het kan signalen rond eenzaamheid en isolatie oppikken", aldus Verborg.

Dat geeft ook een goed idee van de uiteindelijke klanten die Televitas voor ogen heeft. Om te beginnen mantelzorgers en vrienden. Maar zeker ook de zorgprofessionals die er baat bij hebben om minder rondes te moeten doen. Een derde doelgroep bestaat uit zorginstellingen, gaande van hospitalen tot woonzorgcentra en groeperingen rond assistentiewoningen. Assistentie en advies vanop afstand moet daar het grote voordeel zijn.

"Uiteindelijk zouden we naar een scenario moeten gaan waarbij iedere patiënt of oudere de keuze heeft om ofwel in een ziekenhuis of zorgcentrum geholpen te worden, ofwel thuis in alle geborgenheid", besluit De Wilde. "Eigenlijk gaan we de zorgverlening hyperindividualiseren. Normaal wordt de dienstverlening dan duurder, maar in dit geval creëer je net kostenbesparingen", wijst Verborg ons nog op een paradox.

Wat het verdienmodel betreft, rekent Televitas een eenmalige kost voor installatie en configuratie, aangevuld met een maandelijkse kost voor het gebruik - los van eventuele kosten voor IT-integratie. De zorgprestaties worden via telenomenclatuur, specifiek voor consultaties op afstand, gefactureerd.

Zorg als extralegaal voordeel Opmerkelijk: werknemers en freelancers bij Televitas kunnen een Kraydel Konnect oplossing krijgen zolang ze in dienst blijven. "We hebben dat echt als een extralegaal voordeel verpakt. Wij betalen alle RSZ-bijdragen", zegt Hélène Aernoudt, verantwoordelijk voor rekrutering bij Televitas en Onetowin. "De werknemer kiest dan zelf of zij of hij de oplossing cadeau doet aan oma of opa, of aan een vriend of zelfs partner. We hebben het hier nu wel in dit interview vaak over ouderen, maar onze oplossing is zeker ook nuttig voor jongere mensen. Denk maar aan zwangere vrouwen. Een slimme pleister kan dan bijvoorbeeld zwangerschapsvergiftiging detecteren en een alert uitsturen via onze box."

Televitas Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 3 Financieel: Eigen startkapitaal (61.500 euro) Website: televitas.com

