Nu de krapte aan technisch geschoolden almaar nijpender wordt, worden ook de pogingen om daar iets aan te doen creatiever. De Antwerpse start-up TEO doet het bijvoorbeeld door bedrijven te helpen om zulke profielen dan maar zelf op te leiden.

Een half jaar. Een jaar. Vacatures voor technische profielen kunnen lang blijven openstaan. De vraag naar technische operatoren, onderhouds- of storingstechnici, industriële elektriciens, koeltechnici en ga zo maar door gaat al jaren door het dak, het aanbod volgt niet. En dan zijn soms drastische middelen nodig. 'Je kunt blijven vechten voor die ene witte raaf', zegt Bien Vanderstappen, co-founder van TEO. 'Maar dat zorgt op den duur alleen voor frustratie. Het is daarom interessanter om die profielen zelf te creëren.'

Theoretisch en praktisch leertraject

Een soort zij-instroom, dus. Want waarom zou je je eigen operatoren niet kunnen omscholen tot technische operatoren, mits ze gemotiveerd zijn en over het juiste leervermogen beschikken? Het voorstel kwam van Volvo Cars, en Vanderstappen en haar co-founders namen de uitdaging graag aan. Met financiële steun van Umicore en Port Of Singapore Antwerp (PSA) ontwikkelden ze het eigen platform TEO Training, waarop medewerkers - maar ook externe kandidaten - zonder voorafgaande kennis een theoretisch leertraject doorlopen.

'Vergelijk het met YouTube-tutorials', zegt Vanderstappen. 'In korte filmpjes leren we kandidaten de basis aan, bijvoorbeeld over een multimeter, en tussendoor testen we hen over de materie. In samenspraak met de klant stellen we een minimumscore in die kandidaten moeten halen voor ze kunnen doorstromen naar het praktische leertraject. Zo weet je als bedrijf ook dat je een goeie pool van gemotiveerde kandidaten hebt.'

Simpel en helder

In dat praktische gedeelte wordt het pas echt interessant. TEO ontwikkelde vier verschillende leerkoffers die de kandidaat thuisbezorgd krijgt. Die bevat een computer met aanraakscherm en het nodige technische materiaal. De computer reikt oefeningen aan en controleert of de kandidaat de juiste resultaten haalt. Een helpdesk met technisch geschoolde leerkrachten is standby voor bijstand, als dat nodig is. 'Dat helpt ons ook om de oefeningen te verbeteren', klinkt het. 'Als we merken dat alle kandidaten over dezelfde opdracht struikelen, weten we dat daar nog een probleem zit. Maar ons systeem is zo simpel en helder dat maar één op tien leerlingen hulp zoekt.'

Klanten die hun technici via TEO willen vormen, betalen een licentiekost per aantal gebruikers voor het platform. Als een kandidaat tot het niveau van de leerkoffers doorstoot wordt ook een huurprijs aangerekend, en eventueel ook de praktijkondersteuning door docenten. De benadering van de start-up blijkt te werken, want naast Volvo Cars, Umicore en PSA stapten al heel wat andere bedrijven snel aan boord. 'Zo hebben ook Terbeke, Wienerberger, TvH, Pfizer en Niko al personeel herschoold én extern gerekruteerd via ons platformen. Uitzendkantoren als ASAP Interim en Manpower gebruiken TEO dan weer om hun reserve aan technische profielen uit te breiden.'

'De nood is zo hoog dat zelfs eerder sceptische bedrijven alsnog overstag gaan', glimlacht Vanderstappen. Zelf werft TEO momenteel voornamelijk klanten aan door succesverhalen op LinkedIn te posten - dat levert volgens de co-founder elke keer weer minstens één nieuwe klant op. In de toekomst wil de start-up bedrijven echter systematischer benaderen: 'Nu we van het Europees Sociaal Fonds (ESF) een subsidie kregen van om en bij de 700.000 euro, om met ons platform ook kwetsbare groepen te bereiken én een deel voor marketing, is daar ook ruimte voor'.

Buitenland

Vanzelfsprekend kijken Vanderstappen en haar partners al naar het buitenland. 'Dat vragen sommige klanten ook, want ze willen ons systeem ook in andere vestigingen toepassen. Vanaf volgend jaar willen we in Nederland aan wal gaan, want dat vraagt zelfs geen vertaalwerk, maar we kijken ook naar Duitsland waar de vraag naar technische profielen eveneens erg groot is. In een volgende fase willen we alle oefeningen trouwens systematisch naar het Engels laten vertalen.'

Vanderstappen en partners ontwikkelden hun platform zelf, goed voor een eigen investering van een kleine 400.000 euro. Een VLAIO-subsidie en de steun van het ESF later is het bedrijf dit jaar zelfbedruipend geworden. 'Voorlopig volstaat dat', zegt de co-founder. 'Maar ik besef dat als het plots snel zou gaan met die internationale expansie we wel naar extern kapitaal zullen moeten grijpen. Gezien onze geschiedenis zou dat ook corporate funding kunnen zijn van een bedrijf dat belang heeft bij onze oplossing.'

TEO

Maatschappelijke zetel: Kapellen

Aantal vennoten: 3

Niet op zoek naar bijkomend kapitaal

Website: TEO.training

