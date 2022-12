Met behulp van kunstmatige intelligentie wil The Grain de maakindustrie helpen bij de productie- en andere planning. De SaaS-oplossing die de Antwerpse start-up uitdokterde moet nu ook internationaal potten breken.

Ze kijken naar data science met het oog van iemand uit de industrie. Want ze kennen de problemen daar maar al te goed; dat krijg je na dertig jaar ervaring met pakweg het onderhoud van een productieketen. En dus begonnen Dirk De Nutte en zijn drie medevennoten, allen met de nodige jaren op de teller bij Allied Reliability (maintenance en reliability) en Provideor (AI-ontwikkeling), een nieuwe start-up: The Grain.

Overzicht behouden

Bedoeling? Bedrijven helpen om met inzet van AI de productieplanning te beheren, maar ook met demand forecasting, process optimalisation en het voorspellen van onderhoud.

Eerst deed The Grain dat door consulting aan te bieden, maar corona veranderde ook dat. 'Sindsdien hebben we besloten om in te zetten op een SaaS-tool', klinkt het bij De Nutte. 'Die moet bedrijven in de maaksector helpen om hun planning te verbeteren en het overzicht te behouden.' The Grain werkt daarvoor op drie niveaus: 'Niet alleen het pure productieniveau, maar ook dat van sales & operations, en zelfs op strategisch niveau, waarin een jaar vooruit wordt gepland (scheduled). Alles samengeteld zijn dat een hoop parameters die op elkaar kunnen ingrijpen, en daar komt AI bij kijken. We zetten daarbij overigens ook in op de interactie tussen technologie en gebruiker, die ook zelf input kan geven aan het systeem.'

Met een mature oplossing en een proof of concept dat marktklaar was, begon The Grain een jaar geleden aan de commercialisering. 'De doorlooptijd is in de industriële sector nogal lang', klinkt het, 'waardoor we pas na negen maanden de eerste leads zagen instappen. Wel is ons systeem al volledig operationeel in de zes fabrieken van een Franse fabrikant van luxeflessen. Zij waren onze eerste klant, en het is hun feedback die ons bij de ontwikkeling heeft geholpen. We hopen in januari enkele nieuwe contracten af te sluiten, bij klanten waar nu al een tijdlang een pilootproject loopt.'

Schaalbaar genoeg

Tot nu toe zocht The Grain die klanten vooral binnen het eigen netwerk. 'We hebben wel een website gebouwd die inbound klanten kan aantrekken, en ook dat leverde wel wat contacten op', vertelt de CEO. 'Maar voor verdere commercialisering denken we nu vooral aan partnerschappen met gespecialiseerde dienstenbedrijven die onze oplossing mee in portefeuille kunnen nemen. En zo willen we absoluut de landsgrenzen over. Nu al wordt onze tool gebruikt in Nederland, Finland, Zweden en Frankrijk. Ze is daar schaalbaar genoeg voor, zowel kwantitatief als regionaal.'

Om dat te bereiken wil De Nutte liefst voor de zomer een eerste kapitaalronde afsluiten. 'Op dit moment hebben we alles gebouwd op een combinatie van eigen middelen, een investeringslening van KBC en een VLAIO-subsidie van 335.000 euro', klinkt het. 'Afhankelijk van welke constructie we voor de nieuwe investeerders zien, zoeken we tussen de een en de drie miljoen euro.'

The Grain Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 4 Financieel: Kapitaalronde rond zomer 2023. Website: TheGrain.pro

