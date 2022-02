Samen één machine delen is efficiënt, maar hoe zorg je ervoor dat al die gebruikers het toestel met het nodige respect bedienen, en met inachtname van de veiligheidsvoorschriften? Toolsquare laat met een hybride soft- en hardwareoplossing het idee de oversteek maken van de makerswereld naar de laboratoria van de onderzoekssector.

Het was David Truyens, co-founder van de Antwerpse start-up, die vanuit de makerswereld het idee kreeg, legt COO Jo Vos uit. 'In die fablabs is het delen van toestellen als een 3D-printer of een freesmachine heel normaal, zegt hij. 'Maar dat brengt zo zijn issues met zich mee. Je wil immers dat uitsluitend mensen met de juiste opleiding en permissies de apparaten bedienen, en vooral ook dat ze er goed mee omgaan.'

Toolsquare ontwikkelde uiteindelijk een oplossing gebaseerd op een softwareplatform en bijhorende hardware. 'Die laatste zorgt ervoor dat we elke machine, of ze nu oud of nieuw is, kunnen connecteren. Daarnaast is er een interface waarmee de gebruiker kan inloggen, om bij te houden wie aan het werk is of is geweest. Via deze interface kunnen we ook met hem of haar communiceren en bijvoorbeeld de veiligheidsinstructies nog eens doorgeven. Omgekeerd laat de oplossing de gebruiker toe de staat van het toestel te registreren.'

Aan de softwarekant ontvangen beheerders informatie die hen het werk vergemakkelijkt. 'Veel administratie kan op basis van de data geautomatiseerd worden', wijst Vos. 'Je kunt bijvoorbeeld perfect berekenen welke afdeling voor hoeveel gebruik gefactureerd moet worden. Daarnaast krijg je ook inzicht in het gebruik van de machine, waardoor je ook dat kunt optimaliseren zodat ze efficiënter wordt benut.'

Internet of Things-platform

Noem het dus maar een Internet of Things-platform, klinkt het. Eentje dat werkt in een hybride businessmodel waarbij een licentiekost aangevuld wordt met de aankoop van de hard- en software. En dat heeft na een jaar pilootprojecten in 2020 heel wat klanten opgeleverd. 'Die komen vooral uit de onderzoekssector, de labo's waar wordt gewerkt met elektronenmicroscopen en ander gespecialiseerd materiaal', zegt Vos. Zo gebruiken onder meer het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de universiteiten van Leuven, Delft en Gent de Smart Lab Assistance van Toolsquare. 'Ook bij de Universiteit Antwerpen loopt een project waarbij hun laboratoria op onze oplossing kunnen intekenen.'

'2022 moet nu het jaar van de groei worden', klinkt het. Om dat te bereiken is alvast een verkoper aangeworven met kennis van de researchsector. 'Daarnaast zijn ook doorverwijzingen door bestaande klanten heel belangrijk', zegt Vos. 'Want onderzoekers hebben doorgaans een sterk netwerk. En natuurlijk kunnen we ook meesurfen op de digitaliseringsgolf die nu door de sector trekt, want door de koppeling met hardware zijn we op dat vlak vrij uniek.'

Business angels

En nu: de wereld in? 'Ons proof of concept hebben we in de Benelux gedaan, dus we kijken zeker over de landsgrenzen', bevestigt de COO. De start-up heeft plannen voor uitbreiding naar met klanten in Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en zelfs het MiT in Boston. 'Eind dit jaar willen we ons team hebben uitgebreid tot vijftien medewerkers. Om dat te bereiken willen we tegen de zomer één miljoen euro ophalen bij business angels. Dat als vervolg op onze eerste financiering, die bestond uit een lening van PMV, een banklening en de inleg van een eerste business angel.'

Toolsquare Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 3 Financieel: Op zoek naar 1 miljoen euro tegen de zomer Website: Toolsquare.io

