Knelpuntberoep. War for talent. Skills gap. Witte raven. De zoektocht naar geschikt personeel komt met zijn eigen woordenschat. En woorden, daar is het ook Traicie om te doen. Want op basis van wat jij in je sollicitatiebrief, cv of op LinkedIn schijft, weet deze rekruteringsapp wat je potentieel is.

Kun je nog van knelpuntberoepen spreken als er ondertussen maar liefst 190 soorten jobs voor de term in aanmerking komen? 'Dat zijn behoorlijk wat sectoren en functies waarvoor bedrijven bijna geen gekwalificeerd personeel meer vinden', zegt co-founder Jochen Roef. En hij legt uit wat hij met gekwalificeerd bedoelt: 'Mensen die exact aan het profiel voldoen, en dus precies het gevraagde afstudeerdiploma en de nodige jaren ervaring hebben'.

Want dat is de val waar bedrijfsleiders in Vlaanderen nog altijd in trappen. Naar die perfecte kandidaat zoeken, die alle vereisten afvinkt. 'Het spreekwoordelijke schaap met vijf poten', vat Roef dat samen. En hij gooit er een voetbalmetafoor achteraan: 'We kunnen wel zoeken naar een Kevin De Bruyne, maar die is quasi onvindbaar. Wat wij met onze oplossing kunnen bieden, is een Charles De Ketelaere; iemand die ook heel goed kan worden, maar nog enkele jaren nodig heeft.'

Potentieel dus, daar draait het om. Dat wil Roef met Traicie voorspellen, en wel op basis van taalpatronen. 'Ik ben psycholoog van opleiding en al langer gefascineerd door de manier waarop iemand zichzelf voorstelt, op bijvoorbeeld LinkedIn. Gaandeweg begon ik woordclusters te zien die wezen op bepaalde eigenschappen. Iemand die doelgericht is zal bijvoorbeeld veel meer woorden als 'efficiënt' gebruiken. Met die observaties ben ik naar drie Vlaamse universiteiten getrokken, en aan de Universiteit Antwerpen bleek men het verste te staan op het vlak van dat soort natural language processing. Op basis van een algoritme dat uit iemands schrijven leeftijd en geslacht kon afleiden, bouwden we ons eerste algoritme dat kijkt naar woord- en leestekengebruik, zinsconstructies, en ga zo maar door.'

Ommekeer in het denkpatroon

Uit dat algoritme kunnen zo'n 66 gedragskenmerken worden afgeleid, zegt Roef. En die informatie kan dan weer gebruikt worden om kandidaten te zoeken die potentieel geschikt zijn voor een job. 'Je kunt als bedrijf bijvoorbeeld de input van je bestaande topperformers door Traicie jagen, zodat je een soort benchmark krijgt waar nieuwe medewerkers aan moeten beantwoorden. Vervolgens kun je proactief op LinkedIn op zoek gaan naar gelijkaardige mensen, of je bekijkt de inkomende sollicitaties op die manier om de juiste kandidaten te detecteren.'

Anderhalf jaar na de commerciële lancering vond Traicie zijn markt vlot. Bpost Bank, Ahold Delhaize en BASF zijn maar enkele van de klanten die een licentie namen. 'De tractie die we de laatste maanden zien is echter nog van een ander kaliber', klinkt het bij Roefs. 'Het is duidelijk dat men op HR een ommekeer in het denkpatroon aan het maken is, en eindelijk wil rekruteren op andere kwalificaties dan puur dat papiertje dat mensen soms twintig jaar geleden hebben behaald.'

Inzetten op groei

Tracie kan teksten in het Nederlands en Engels analyseren, dus na Vlaanderen en Nederland willen Roefs en co zich ook op het Verenigd Koninkrijk richten. 'Daarvoor proberen we volgend jaar ongeveer een miljoen euro op te halen', klinkt het. 'Met de eigen middelen die we inbrachten en een eerdere cofinanciering van PMV en Belfius kunnen we daarmee inzetten op groei.'

De founders kiezen daarbij voor digitale marketing en thought leadership, met onder andere maandelijkse webinars door experten, maar ook voor partnerschappen met Applicant Tracking Systems (volgsystemen voor sollicitaten, nvdr.) die de tool integreren in hun oplossingen. 'We hebben nu al overeenkomsten lopen met de Nederlandse ATS'en Carerix en Ubeeo, en praten ook met SuccesFactors van SAP. Op die manier bereiken we in één klap honderden klanten.'

Traicie Maatschappelijke zetel: Drongen Aantal vennoten: 3 Financieel: op zoek naar 1 miljoen euro. Website: Traicie.com

