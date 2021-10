In een wereld vol verandering kun je niet anders dan meebewegen. Welke trend belangrijk is voor je bedrijf, en hoe je daarop moet inspelen om morgen nog relevant te zijn, dat zoekt de Gentse start-up Trensition voor je uit.

Het woord 'disruptie' zoemt al even rond, maar we leven dan ook in tijden waarin alles schuift. Ook als bedrijf moet je daar rekening mee houden, en goed inschatten wat risico's zijn, en wat opportuniteiten. Een glazen bol hebben, of toch een blik in de toekomst kunnen werpen, kan daarbij helpen. Maar bij gebrek daaraan doet Trensition een goeie poging met de hulp van artificiële intelligentie.

Trendboards

'Eigenlijk proberen we met ons SaaS-platform strategische keuzes zo veel mogelijk te ondersteunen en automatiseren', zegt co-founder Vincent Defour. 'Wanneer je start met ons strategic intelligence-platform Trendtracker, stellen we aan de hand van een aantal vragen je profiel op: in welke sector zit je of welke sector wil je monitoren, welke thema's en trends wil je volgen, ... Duurzaamheid en mobiliteit zijn bijvoorbeeld hele belangrijke thema's vandaag, naast uiteraard technologische innovaties of veranderend consumentengedrag. Op basis daarvan gaan we een aantal trends suggereren om aan trendboards toe te voegen. Maar je kan ook zelf gericht trends kiezen die je erbij wil.'

Die trends, die komen uit de grote trenddatabase van Trensition. 'Die wordt voortdurend gevoed door onze analisten, maar daarnaast voegen ook onze AI-algoritmes dingen toe, die we zelf niet hadden zien aankomen.' Op het platform krijgt de gebruiker inzichtelijke dashboards en grafieken te zien die hem of haar een beeld geven van de veranderingen, en die zelfs voorspellingen durven doen. 'Want dat is de kracht van onze tool: dat we ook in de toekomst durven kijken. Al is dat natuurlijk op een probabilistische manier: er bestaat niet zoiets als dé toekomst.'

Verzekeraar AGEAS ging alvast met Trensition in zee, net als mediagroep Roularta. 'Voor die uitgeverij werken we samen binnen het STADIEM- acceleratieprogramma (Startup Driven Innovation in European Media) dat onder meer getrokken wordt door de VRT. We bouwen een strategisch platform op maat voor de mediasector waar we continue de trends gaan monitoren die de media en uitgeverswereld de komende jaren gaan beïnvloeden.'

Mooie portefeuille

'Op twee jaar tijd hebben we een mooie portefeuille aan klanten opgebouwd, met onder andere ook BNP Paribas Fortis, Luminus, Procter & Gamble, Deloitte, en de Duitse broadcaster SWR. We merken dat ze ook tevreden zijn, want nieuwe klanten vinden we op dit moment vooral via doorverwijzingen van hen.'

Daarnast bouwt Trensition ook een netwerk van consultants uit die met het strategic intelligence-platform aan de slag kunnen bij kleinere firma's. 'En we stellen we onze database met trends ook open als API voor start-ups, zodat zij op basis daarvan nieuwe producten kunnen ontwikkelen', klinkt het.

Vlot schaalbaar

Trensition wist de zaken tot nu toe te bootstrappen met hulp van eigen omzet en een VLAIO-subsidie van 175.000 euro. 'Het is nu de bedoeling om voet aan de grond te krijgen in verschillende sectoren', zegt Defour. 'In essentie zijn we immers industry agnostic: onze oplossing werkt voor alle industrietakken en is ook vlot schaalbaar. We willen dus zeker ook op Europees vlak - en daarbuiten - een speler worden. Onze oplossing vraagt wel veel research-inspanning op het gebied van AI, natural language processing en machine learning, dus zijn we nu op zoek naar bijkomend kapitaal om die te financieren.'

Trensition Maatschappelijke zetel: Gent Aantal vennoten: 3 Financieel: Bijkomende investeringen gezocht Website: Trensition.eu

