Klokkenluiders: ze zijn belangrijk om misstanden aan de kaak te stellen, en dus verdienen ze bescherming. Een nieuwe Europese richtlijn garandeert die bescherming ook, en de Antwerpse start-up Trustan zorgt voor een tool waarmee de meldingen op een veilige manier kunnen gebeuren.

Sinds 15 februari vraagt de Europese Unie dat grote bedrijven een intern meldingskanaal aanbieden waarlangs wantoestanden kunnen worden gemeld. Een manier om de klokken te luiden, dus, en één die liefst de anonimiteit waarborgt. Want het gebeurt meer dan eens dat de klokkenluider zelf sneller wordt aangepakt dan het probleem dat hij signaleert.

Hoe doe je dat, aangeven dat iets niet in de haak is met pakweg het beleid van je overste, zonder dat hij weet dat het van jou komt? Willem Drijver en zijn co-founder Simon Denayer bedachten er een technologische oplossing voor en ontwikkelden het online platform Trustan. 'Daarmee kan je snel en eenvoudig wantoestanden melden', zegt Drijver. 'Je kiest het onderwerp, legt omstandig de situatie uit en stuurt die gegevens met een druk op de knop door naar de persoon die aangesteld is om problemen op te volgen. Wij zorgen ervoor dat de melding volledig geanonimiseerd wordt, dat niets van de metadata terug te leiden is tot de klager.'

De baas betaalt

Natuurlijk is het een SaaS-oplossing. Dat wil zeggen dat de baas betaalt (80 euro per maand tot 100 medewerkers, 150 euro tot 250 personeelsleden) voor iets dat hem miserie kan opleveren. Maar hij moét dus wel, van Europa. 'Het is dan ook niet meer dan logisch dat het ook mogelijk is om externen van de klacht op de hoogte te brengen, of om advocaten in te schakelen via ons systeem', zegt Drijver. 'Dat kan al eens nodig zijn als het doelwit van de klacht de zaakvoerder zelf is.'

Trustan is nog erg pril, maar na twee maanden op de markt begint er beweging in te komen, zegt de founder. Onder druk van die nieuwe Europese regel - bedrijven onder de 250 medewerkers hebben nog even respijt tot eind dit jaar - zien we dat meer en meer ondernemingen overtuigd raken. We zijn intussen dan ook hard aan het inzetten op direct sales om meer klanten te werven.'

'Stopt niet in België'

Met een Europese regel is het niet gek dat de ambitie ook op dat niveau ligt. Dit stopt zeker niet in België', klinkt het. 'We willen onze tool bovendien verder uitbouwen. Het is onze droom dat je Trustan kan inschakelen voor alles rond bedrijfscultuur, en er bijvoorbeeld anonieme bevragingen onder je personeel mee kan organiseren.'

Daar is echter geld nodig. Tot nog toe financierden Drijver en Denayer alles zelf, maar in de nabije toekomst gaan de ondernemer zeker op zoek naar extern kapitaal. Via welk kanaal, dat is nog niet duidelijk: 'Dat kan net zo goed een start-uplening voor innovatie zijn via VLAIO als een andere weg. Laat ons eerst maar onze sales op gang krijgen, dan wordt dat gaandeweg allemaal wel duidelijk'.

Trustan Maatschappelijke zetel: Antwerpen Aantal vennoten: 2 Financieel: Extern kapitaal nodig in de nabije toekomst. Website: Trustan.io

