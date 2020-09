Het Hasseltse Umital helpt bedrijven al langer om hun medewerkers de digitale omslag te laten maken. Waar ze dat tot nu toe deden met workshops en andere coaching, is de start-up nu klaar voor de volgende stap: een eigen weboplossing waarmee bedrijven kennis en kennisnetwerken beter in kaart kunnen brengen.

Oprichters Eline Grouwels en Elke Struys zijn er al even mee bezig: bedrijven en hun medewerkers futureproof maken. 'De digitale transformatie die ze moeten maken, loopt immers niet altijd van een leien dakje', zegt Grouwels. 'Dus helpen wij hen om bijvoorbeeld data beter te benutten of tonen we hoe ze klanten online beter kunnen bereiken.' Maar ook intern zijn er heel wat uitdagingen verbonden aan die omslag, klinkt het. 'Zo zie je vaak dat personeelsleden van elkaar niet weten wat hun competenties zijn. Er zijn jobomschrijvingen, natuurlijk, maar die zeggen niet altijd iets over de expertise die mensen daarnaast kunnen hebben. En aan die expertise heb je in de digitale transformatie nu eenmaal nood.'

Browser-plug-in

De oplossing om dat probleem aan te pakken is digitaal, beseften de founders van Umital - wat overigens staat voor Human Capital. Samen ontwikkelden ze daarom Umango, een browser-plug-in waarmee kennisnetwerken in kaart kunnen worden gebracht. 'We hebben daarvoor het idee van de daily stand-up uit het agile werken genomen en geautomatiseerd', schetst Grouwels. 'Doorheen een werkdag kunnen medewerkers problemen of vragen met betrekking tot expertise posten in een huddle workspace. De volgende ochtend krijgt iedereen alle vragen kort te zien, en kan erop worden gereageerd. Achteraf gaan we analyseren bij welke personen naar advies is gevraagd, en of de antwoorden bevredigend waren. Door dat in kaart te brengen, krijgen we zicht op het kennisnetwerk van een medewerker en dat van de mensen rond hem of haar. Zo kunnen we ook suggesties doen wie voor een bepaald probleem benaderd kan worden.'

Ook de tevredenheid onder medewerkers wordt door Umango gemonitord, en het systeem denkt ook zelf vooruit. 'Als het ziet dat een team bijvoorbeeld aan een begroting voor volgend jaar werkt, kan het aan andere teams voorzichtig de suggestie doen om daar ook mee te beginnen', zegt Grouwels. 'Als businessmodel hanteren we een licentiekost van 95 euro per medewerker per jaar.'

Pilootprojecten

Met Umango in de laatste ontwikkelingsfase zoekt Umital nu bedrijven die als pilootproject willen fungeren. 'We zouden graag twee grotere en één flinke KMO willen overtuigen om samen met ons het product op punt te zetten, zegt Grouwels. 'Het is de bedoeling dat we dan in januari 2021 live kunnen gaan en Umango commercieel kunnen lanceren.'

Met een product dat bewust Engelstalig is gemaakt, mikt Umital voluit op een wereldwijde expansie. 'We werken voor assessments al samen met een Canadese firma, en zij vertellen ons dat bedrijven bij hen net dezelfde problemen hebben als bij ons. We plannen dus om heel snel de stap naar Nederland te zetten, en vervolgens de Angelsaksische markt op te gaan.'

Na een initiële eigen investering van zo'n 160.000 euro met bijkomende steun van VLAIO en PMV, en begeleiding door Start It @KBC, is het tijd voor verdere financiering. 'We overwegen bijvoorbeeld een subsidie aan te vragen in het kader van het Europees Horizon 2020-project, maar willen volgend jaar vooral extern kapitaal aantrekken. Idealiter zou dat smart money zijn, we hopen dus op een VC met ervaring in de HR Tech, of een die ons op zijn minst kan helpen met de internationale plannen.'

Umital Maatschappelijke zetel: Hasselt Aantal vennoten: 2 Op zoek naar bijkomend kapitaal, met kapitaalronde in 2021 Website: Umital.com

