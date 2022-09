Omdat zelfs Zoom dat online vergaderen niet helemaal op punt heeft gesteld, gaat de Oost-Vlaamse start-up V-Rooms een stap verder. Met zijn virtuele vergaderruimtes staat het bedrijf gebruikers toe om vlot informatie te delen.

Al jaren waren de consultants van Vuentica het gewend om van hot naar her te vliegen om ergens ter wereld één van hun projecten op te volgen. En toen kwam de COVID-pandemie. Verplaatsingen werden aan banden gelegd, en iedereen werd veroordeeld om online te vergaderen. Zoom werd een vaste waarde, Microsoft Teams en Google Meet zijn kameraden.

'Dat werkte niet perfect', zucht managing director Céline Hanauer van V-Rooms, 'er kan telkens maar één iemand aan het woord zijn, en belangrijker, je kan maar één scherm tegelijk delen. Terwijl je soms informatie van meerdere mensen naast elkaar moet kunnen zien. En dus ontworpen we onze eigen virtuele vergaderruimte, waarin iedereen met zijn avatar en webcam kan inchecken en rond de vergadertafel kan plaatsnemen. Informatie kan er gedeeld worden, en blijft ook in de ruimte aanwezig, waardoor je ze ook opnieuw kunt raadplegen.'

Raadpleegbaar

Dat laatste, zo zegt Hanauer, is erg belangrijk in de bouwsector waarin Vuentica actief is. 'Op een grote werf is er vaak een plek waarin alle informatie beschikbaar blijft. Zeker rond veiligheid moet altijd alle info raadpleegbaar zijn. Op dezelfde manier kun je bepaalde V-Rooms in stand houden die specifiek op onboarding gericht zijn, en waarnaar je altijd kunt terugkeren om bepaalde informatie opnieuw te gaan bekijken.'

Eind juni is V-Rooms als spin-off van Vuentica gelanceerd, de eerste klanten zijn al enthousiast op de kar gesprongen en namen een abonnement op het platform. 'Nu willen we onze tool nog uitbreiden met een marktplaats', zegt Hanauer. 'Het is de bedoeling dat je daarop gemakkelijk consultants kunt contracteren voor bepaalde specialismen. Neem nu dat je voor een project een akoestische ingenieur nodig hebt, dan kun je die daar vinden, en gemakkelijk bij het werk betrekken.'

Groei

Met het bouwverlof achter de rug wil V-Rooms nu inzetten op groei, en dat vraagt in de eerste plaats het eigen team vergroten. 'We kijken naar heel wat aanwervingen', klinkt het. 'Daarnaast geven we veel workshops en demonstraties voor potentiële klanten, want het is zeker de bedoeling om wereldwijd te commercialiseren. We zijn van plan daar de juiste mensen voor aan te trekken.'

V-Rooms werd gefinancierd vanuit Vuentica en een seed-ronde door de founders. 'Wel kregen we ook hulp van Start It@KBC', zegt Hanauer, 'maar een echte eerste kapitaalronde plannen we pas voor begin 2023.'

V-Rooms Maatschappelijke zetel: De Pinte Aantal vennoten: 2 Financieel: kapitaalronde begin 2023 Website: www.v-rooms.net/

